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Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi: Liverpool kararı belli oldu

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 5 Ekim Perşembe günü ekibiyle birlikte göreve başlayacak.

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Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, ekibiyle birlikte 5 Ekim Perşembe günü görevine başlayacağı belirtildi.

46 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekibin bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynayacağı müsabakayı tribünden takip edecek.

Emre Belözoğlu
Başlık ResmiEmre Belözoğlu

İngiliz devine karşı Fenerbahçe'nin başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt olacak. Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbol adamı yönetiminde Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

Dirk Kuyt - Milan Skriniar
Başlık ResmiDirk Kuyt - Milan Skriniar
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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