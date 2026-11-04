Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi: Liverpool kararı belli oldu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 5 Ekim Perşembe günü ekibiyle birlikte göreve başlayacak.
Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, ekibiyle birlikte 5 Ekim Perşembe günü görevine başlayacağı belirtildi.
46 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekibin bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynayacağı müsabakayı tribünden takip edecek.
İngiliz devine karşı Fenerbahçe'nin başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt olacak. Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbol adamı yönetiminde Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.