Arda Turan'dan Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe sözleri: Nefret etmiyorum

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 1-0 kaybettikleri Sporting maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe maçı ve meslektaşı Emre Belözoğlu hakkında konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçı ve Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başına geçmesiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

Bir sonraki maçta aynı şekilde oynamaya razıyım. Bu maç için hiçbir şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum, takımımın performansından memnunum. Sadece ceza sahasında topun kıymetini bilirlerse çok mutlu olurum. Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Ve açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım.