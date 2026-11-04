Emre Belözoğlu imzayı attı, Kuyt'ın geleceği belli oldu! Aykut Kocaman detayı

Conceiçao pürüz çıkardı, Fenerbahçe’de son karar Emre Belözoğlu oldu.Sarı lacivertliler Kasımpaşa’dan izin alarak eski hocasıyla görüştü. Emre Belözoğlu para veya sözleşme süresi talebinde bulunmadı. 1,5 yıllık imza atan yeni çalıştırıcı Liverpool maçı sonrası görevine başlayacak.

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Fenerbahçe’de “Aranan teknik adam bulundu” denilirken ve Sergio Conceiçao için geri sayım başlarken son anda pürüz çıktı. Bir süredir takım çalıştırmayan ve 1,5 yıllık anlaşma konusunda söz kesildiği belirtilen Portekizli teknik adamın, bugünkü Liverpool maçını tribünden izlemesi bekleniyordu. Ancak Conceiçao’nun sözleşme şartlarının değişmesi ve maaş beklentisini artırması üzerine sarı lacivertli yönetim geri adım attı. Yeni bir maceraya atılmak istemeyen yönetim, rotayı yerli teknik adaya çevirdi. Bu noktada sezon başında da gündeme gelen Aykut Kocaman yerine Emre Belözoğlu ismi ön plana çıktı.

Emre Belözoğlu

KUYT DEVAM EDECEK

Kasımpaşa’da başarılı bir dönem geçiren Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin başına geçme ihtimaliyle ilgili soruya, “Fenerbahçe’de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülürsünüz” cevabını vermişti. Tecrübeli teknik adam için önce Kasımpaşa Kulübü Başkanı Davut Dişli ile görüşüldü ve “Kolaylık gösteririz” sözü alındı. Ardından yönetim Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Emre Hoca ne para konusunda ne de sözleşme süresi konusunda bir talepte bulunmadı. 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu Liverpool maçı sonrası göreve başlayacak. Kuyt’ın da görevine devam edeceği öğrenildi.

KOCAMAN BİR VEFA

Emre Belözoğlu’nun imzası sırasında, “Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim fakat bu camiayı toparlayacak tek isim Aykut Kocaman’dır” dediği öğrenildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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