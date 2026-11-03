Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı: Anlaşma KAP'a bildirildi

Portekizli Teknik Direktör Sergio Conceicao ile yapılan temaslarda ortaya çıkan pürüzlerin ardından rotayı Emre Belözoğlu'na çeviren Fenerbahçe, anlaşmayı resmen duyurdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

2020-2021 sezonunda sportif direktör olarak görev yaptığı Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yıllar sonra yeniden sarı lacivertlilerin teknik patronu oldu.

ANLAŞMA KAP'A BİLDİRİLDİ

Kasımpaşa'dan görüşme izni alan Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu ile son kez masaya oturdu. Sarı lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla resmi sözleşmeye imza attı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur." denildi.

KASIMPAŞA VEDA ETTİ

İstanbul ekibinden Belözoğlu için yapılan veda paylaşımında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu

10 MAÇTA 2,30 PUAN ORTALAMASI

2020-2021 sezonunun başında sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un 25 Mart 2021'de görevden alınmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilmişti. Sarı lacivertlilerin başında çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu, bu performansla maç başına 2,30 puan ortalaması yakaladı. Bulut sonrası takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan Belözoğlu, şampiyonluk iddiasını sezonun son haftasına kadar sürdürmüştü.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala