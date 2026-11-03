Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı: Anlaşma KAP'a bildirildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı: Anlaşma KAP'a bildirildi
Başlık ResmiFenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı: Anlaşma KAP'a bildirildi

Portekizli Teknik Direktör Sergio Conceicao ile yapılan temaslarda ortaya çıkan pürüzlerin ardından rotayı Emre Belözoğlu'na çeviren Fenerbahçe, anlaşmayı resmen duyurdu.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

2020-2021 sezonunda sportif direktör olarak görev yaptığı Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yıllar sonra yeniden sarı lacivertlilerin teknik patronu oldu.

ANLAŞMA KAP'A BİLDİRİLDİ

Kasımpaşa'dan görüşme izni alan Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu ile son kez masaya oturdu. Sarı lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla resmi sözleşmeye imza attı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu’nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur." denildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe
SPOR

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu: "Gönülden başarı dilerim"

KASIMPAŞA VEDA ETTİ

İstanbul ekibinden Belözoğlu için yapılan veda paylaşımında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu
Başlık ResmiEmre Belözoğlu

10 MAÇTA 2,30 PUAN ORTALAMASI

2020-2021 sezonunun başında sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un 25 Mart 2021'de görevden alınmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilmişti. Sarı lacivertlilerin başında çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu, bu performansla maç başına 2,30 puan ortalaması yakaladı. Bulut sonrası takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan Belözoğlu, şampiyonluk iddiasını sezonun son haftasına kadar sürdürmüştü.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.