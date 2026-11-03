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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu: "Gönülden başarı dilerim"

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu: "Gönülden başarı dilerim"
Başlık ResmiRıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu: "Gönülden başarı dilerim"

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerde teknik direktörlük konusunda anlaşmaya varan Emre Belözoğlu'na sosyal medyadan yaptığı paylaşımla başarı diledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Portekizli Sergio Conceicao ile yapılan temaslarda ortaya çıkan pürüzlerin ardından rotayı Emre Belözoğlu'na çeviren sarı lacivertli takım, 46 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belözoğlu'na yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİM"

Belözoğlu'nun Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Dilmen, "Son anda Conceiçao olmayınca Emre Belözoğlu Fenerbahçe'mizin başına geçti! Kendisine gönülden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen'in paylaşımı
Başlık ResmiRıdvan Dilmen'in paylaşımı

10 MAÇTA 2,30 PUAN ORTALAMASI

2020-2021 sezonunun başında sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un 25 Mart 2021'de görevden alınmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilmişti. Sarı lacivertlilerin başında çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu, bu performansla maç başına 2,30 puan ortalaması yakalamıştı. Bulut sonrası takımı yeniden şampiyonluk potasına sokan Belözoğlu, şampiyonluk iddiasını sezonun son haftasına kadar sürdürmüştü.

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