Fenerbahçe'ye Sergio Conceiçao'dan kötü haber: Favori Emre Belözoğlu
Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'da ile sürdüdüğü görüşmelerde pürüz çıktı. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, rotayı yeniden yerli hocaya çevirdi.
İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe’de futbol takımının başına geçmesi beklenen Sergio Conceição konusunda son dakika gelişmesi yaşandı.
HT Spor'da yer alan habere göre; 51 yaşıdaki Portekizli çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
Sarı-lacivertli yönetim, rotayı yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Listenin favori ismi olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başında başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu gösteriliyor.
"GÖREVE TALİP OLUNMAZ, LAYIK OLUNUR"
Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak bence olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum. Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir" demişti.