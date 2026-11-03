Fenerbahçe'ye Sergio Conceiçao'dan kötü haber: Favori Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'da ile sürdüdüğü görüşmelerde pürüz çıktı. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, rotayı yeniden yerli hocaya çevirdi.

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İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe’de futbol takımının başına geçmesi beklenen Sergio Conceição konusunda son dakika gelişmesi yaşandı.

HT Spor'da yer alan habere göre; 51 yaşıdaki Portekizli çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Sergio Conceiçao; Standard Liege, Olhanense, Academica, Braga, Guimaraes, Nantes, Porto, Milan ve Al-Ittihad'da çalıştı.

Sarı-lacivertli yönetim, rotayı yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Listenin favori ismi olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başında başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu gösteriliyor.

Emre Belözoğlu, 2008-2012 ve 2019-2020 dönemlerinde forma giydiği Fenerbahçe'de 2020-2021'de sportif direktörlük ve aynı sezon geçiçi teknik direktörlük yaptı.

"GÖREVE TALİP OLUNMAZ, LAYIK OLUNUR"

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak bence olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum. Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir" demişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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