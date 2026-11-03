Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'ye Sergio Conceiçao'dan kötü haber: Favori Emre Belözoğlu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'da ile sürdüdüğü görüşmelerde pürüz çıktı. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, rotayı yeniden yerli hocaya çevirdi.

Kaydet
|

İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe’de futbol takımının başına geçmesi beklenen Sergio Conceição konusunda son dakika gelişmesi yaşandı.

HT Spor'da yer alan habere göre; 51 yaşıdaki Portekizli çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Sergio Conceiçao; Standard Liege, Olhanense, Academica, Braga, Guimaraes, Nantes, Porto, Milan ve Al-Ittihad'da çalıştı.
Başlık ResmiSergio Conceiçao; Standard Liege, Olhanense, Academica, Braga, Guimaraes, Nantes, Porto, Milan ve Al-Ittihad'da çalıştı.

Sarı-lacivertli yönetim, rotayı yeniden yerli teknik direktöre çevirdi. Listenin favori ismi olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın başında başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu gösteriliyor.

Emre Belözoğlu, 2008-2012 ve 2019-2020 dönemlerinde forma giydiği Fenerbahçe'de 2020-2021'de sportif direktörlük ve aynı sezon geçiçi teknik direktörlük yaptı.
Başlık ResmiEmre Belözoğlu, 2008-2012 ve 2019-2020 dönemlerinde forma giydiği Fenerbahçe'de 2020-2021'de sportif direktörlük ve aynı sezon geçiçi teknik direktörlük yaptı.

"GÖREVE TALİP OLUNMAZ, LAYIK OLUNUR"

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak bence olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum. Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir" demişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Dirk Kuyt eski takımı Liverpool
SPOR

Dirk Kuyt eski takımı Liverpool'a karşı: Fenerbahçe'de 2 eksik var
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.