Dirk Kuyt eski takımı Liverpool'a karşı: Fenerbahçe'de 2 eksik var

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak. Fenerbahçe, İngiliz devi karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

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Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Liverpool müsabakasını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

KUYT İÇİN ANLAMI BÜYÜK

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Hollandalı futbol adamı Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

Dirk Kuyt

İKİ EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Marco Asensio

OPPONG BELİRSİZ

Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong'un durumuna gün gün bakılıyor. Genç futbolcunun forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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