Dirk Kuyt eski takımı Liverpool'a karşı: Fenerbahçe'de 2 eksik var
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak. Fenerbahçe, İngiliz devi karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Liverpool müsabakasını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.
KUYT İÇİN ANLAMI BÜYÜK
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Hollandalı futbol adamı Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.
İKİ EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
OPPONG BELİRSİZ
Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong'un durumuna gün gün bakılıyor. Genç futbolcunun forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.