Fenerbahçe'nin Göztepe yenilgisinin ardından konuşan eski teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulüpteki sorunların teknik direktör değişikliğiyle çözülemeyeceğini savundu. Yanal'ın yönetim modeli ve Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamaları dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında sahasında 2-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte yaşanan krize ilişkin tartışmalar sürüyor.

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, SMEX Sports'ta yaptığı açıklamalarda kulüpteki sorunların teknik direktör değişikliğiyle çözülemeyeceğini savundu. Yanal, kadro yapılanmasından yönetim anlayışına kadar birçok konuda eleştirilerde bulunurken, Başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklamaya ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a tepki: Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır

KADRO YAPILANMASININ SORUMLUSUNU SORDU

Fenerbahçe'deki kadro planlamasını eleştiren Ersun Yanal, bu yapılanmanın sorumluluğunu kimin üstleneceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi. Yanal, eleştirilerinin devamında "Kadro kurgusu... Bu kurguyu yapan, bu sorumluluğu alacak olan ve ‘Ben bu sorumluluğu alıyorum.’ diyecek olanı çok merak ediyorum. Faturayı sosyal medyaya kesenler, ‘Faturayı siz istediniz, getirdim.’ diyenler... Bakalım, mızrak artık çuvala sığmayacak" ifadelerini kullandı:

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a tepki: Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASINI MERAKLA BEKLİYOR

Yanal, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yaşanan gelişmelerin ardından yapacağı açıklamaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Başkanın açıklamasında tribünleri, medyayı, teknik direktörleri veya futbolcuları eleştirebileceğini öne süren Yanal, "Şimdi başkan başlar: Büyük ihtimalle önce tribünlerden, sonra kızdığı birkaç kişi varsa onlardan, medyadan, hocalardan, oyunculardan birilerini şikâyet eder. Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır. Bakalım, ben çok merak ediyorum ne diyeceğini. Bu konuda yorum yapmayacağım, merakla dinleyeceğim. Nerede ne dediğini ve nasıl bir sonuca vardığını gerçekten çok merak ediyorum..." sözlerini sarf etti:

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a tepki: Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır

"YÖNETİM MODELİ DEĞİŞMEK ZORUNDA"

Fenerbahçe gibi büyük bir camianın mevcut yönetim anlayışıyla ilerleyemeyeceğini savunan Yanal, çözümün ortak akıl ve kurumsal birliktelikten geçtiğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, kulüpteki liderlik ve yönetim modelinin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu kadar büyük bir camia bu şekilde yönetilemez! Böyle camiaları bu şekilde yönetemezsiniz, mümkün değil. Liderlik modeli değişmek zorunda, yönetim modeli değişmek zorunda. Bu varoluşsal bir zorunluluktur. Yapamazsan tahakkümün içine gömülürsünüz. Kurtulmanın tek yolu budur, ortak aklın yönettiği kurumsal birlikteliktir. Aksi halde Kadıköy'de tabelalar değişir, hocalar harcanır ama bu enkaz asla kalkmaz! Oraya gidiyor bu, nefes alınmayacak yere gidiyor bu! Gözünüzü seveyim, aklın yolu bir." şeklinde konuştu.

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a tepki: Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır

"HOCA GİTTİ, KRİZ KALDI"

Fenerbahçe'deki problemlerin teknik direktör değişikliğiyle ortadan kalkmayacağını yineleyen Ersun Yanal, değerlendirmesini "Hoca gitti, kriz kaldı. Hocada değildi ki kriz. Bağıra bağıra geldi zaten." ifadesiyle tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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