Fenerbahçe'de plan değişti: Teknik direktörlüğe 3 aday

Göztepe mağlubiyetiyle zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı değişti. Milli ara öncesinde yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen sarı-lacivertlilerin Valverde ve Mendilibar ile görüştüğü, anlaşma sağlanamaması halinde Aykut Kocaman'a yöneleceği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör planlamasında değişikliğe gidildi. Lider Galatasaray ile puan farkının 9'a yükselmesi üzerine sarı-lacivertli yönetimin, milli araya kadar teknik direktörlük görevini Dirk Kuyt ile sürdürme kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Göztepe yenilgisinin ardından teknik direktör arayışını hızlandıran Fenerbahçe, yeni hocasını milli ara öncesinde belirlemek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda iki İspanyol teknik adamla temas kurduğu belirtildi.

Fenerbahçede plan değişti: Teknik direktörlüğe 3 aday

VALVERDE VE MENDİLİBAR GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar'ın bulunduğu aktarıldı. Sarı-lacivertli yönetimin iki teknik adamla da görüştüğü ve takımla ilgili değerlendirmelerini içeren bir rapor talep ettiği ifade edildi.

Son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştıran 62 yaşındaki Ernesto Valverde, 30 Haziran'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor. Deneyimli teknik adam, 2017-2020 yılları arasında Barcelona'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Jose Luis Mendilibar ise son olarak Olympiakos'ta görev yaptı. 9 Eylül'de Yunan ekibinden ayrılan İspanyol çalıştırıcı, 2022-23 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi, 2023-24 sezonunda ise Olympiakos ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçede plan değişti: Teknik direktörlüğe 3 aday

ALTERNATİF AYKUT KOCAMAN

Haberde, Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşı Fenerbahçe'nin alternatif planını da belirlediği kaydedildi. Buna göre sarı-lacivertlilerin, iki İspanyol teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda rotasını Aykut Kocaman'a çevirebileceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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