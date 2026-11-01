Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı

Göztepe karşısında sahasında 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maç sonu öfkesine hakim olamadı. Soyunma odası koridorlarında duvarları yumruklayan milli futbolcu, stadyumdan eli bandajlı ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay gündeme geldi. Şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin mağlubiyetin ardından öfkesine hakim olamadığı belirtildi.

Fenerbahçede Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı

İRFAN CAN KAHVECİ DUVARLARI YUMRUKLADI

Haberler.com'da yer alan habere göre, Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına yönelen İrfan Can Kahveci'nin oldukça sinirli olduğu ifade edildi. Alınan sonuca tepki gösteren tecrübeli futbolcunun, soyunma odası koridorlarında öfkesine hakim olamayarak duvarları yumrukladığı aktarıldı.

Fenerbahçede Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı

STADYUMDAN ELİ SARGILI AYRILDI

Yaşanan olayın ardından sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu milli futbolcunun eline bandaj sarıldı. İrfan Can Kahveci'nin stadyumdan ayrılırken elinin sargılı olduğu görüldü. Mağlubiyetin ardından yaşanan bu olay, Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasının neden olduğu hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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