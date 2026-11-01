Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı
Başlık ResmiFenerbahçe'de Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı

Göztepe karşısında sahasında 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maç sonu öfkesine hakim olamadı. Soyunma odası koridorlarında duvarları yumruklayan milli futbolcu, stadyumdan eli bandajlı ayrıldı.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay gündeme geldi. Şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin mağlubiyetin ardından öfkesine hakim olamadığı belirtildi.

Fenerbahçede Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı
Başlık ResmiFenerbahçede Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı

İRFAN CAN KAHVECİ DUVARLARI YUMRUKLADI

Haberler.com'da yer alan habere göre, Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına yönelen İrfan Can Kahveci'nin oldukça sinirli olduğu ifade edildi. Alınan sonuca tepki gösteren tecrübeli futbolcunun, soyunma odası koridorlarında öfkesine hakim olamayarak duvarları yumrukladığı aktarıldı.

Fenerbahçede Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı
Başlık ResmiFenerbahçede Göztepe yenilgisi sonrası öfke patlaması: Duvarları yumrukladı

STADYUMDAN ELİ SARGILI AYRILDI

Yaşanan olayın ardından sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu milli futbolcunun eline bandaj sarıldı. İrfan Can Kahveci'nin stadyumdan ayrılırken elinin sargılı olduğu görüldü. Mağlubiyetin ardından yaşanan bu olay, Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasının neden olduğu hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

BAKMADAN GEÇME
Trabzonspor dört maçlık seriye Gaziantep
SPOR

Trabzonspor dört maçlık seriye Gaziantep'i de eklemek niyetinde: Fırtına devam etsin
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.