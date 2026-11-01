Trabzonspor dört maçlık seriye Gaziantep'i de eklemek niyetinde: Fırtına devam etsin

Thomas Reis yönetiminde fire vermeyen bordo mavililer bugün de Gaziantep FK karşısında galip gelip yeni hocasıyla bir tarih daha yazmayı planlıyor.

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Süper Lig'de Thomas Reis yönetiminde fırtınalar estiren ve önüne geleni deviren Trabzonspor, bugün sahasında son dört maçını kaybeden Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

EKSİKLER VAR AMA...

Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Batagov, Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıklarının olduğu bordo mavililerde hedef seriyi ligde beş maça çıkarmak.

Eğer Fırtına galip gelirse Reis ilk beş maçını kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçecek.

Gözler her zamanki gibi attığı sekiz golün yedisini iç sahada kaydeden ve galibiyetlerde önemli rol oynayan Muhammed Salah'ta olacak.

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