Fenerbahçe'de senaryo aynı, Portekizli farklı!

F.Bahçe kısır döngüden çıkamıyor. Vitor Pereira ile başlayan İsmail Kartal ve Portekizli teknik direktörler serisinde, Jesus ve Mourinho’dan sonra yeni halka Sergio Conceiçao oldu…

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Başkanlar değişiyor, zaman değişiyor ama Fenerbahçe’de bazı şeyler hep aynı kalıyor. Şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda bir kez daha rotadan çıkan sarı lacivertliler, çareyi yine benzer isimlerde aradı. 2021’de Ali Koç’un Vitor Pereira ile başlattığı Portekizli-İsmail Kartal dönemi, Aziz Yıldırım’ın Sergio Conceiçao kararıyla devam etti. Üçüncü defa toplanan Fenerbahçe yönetimine bu kez Aziz Yıldırım başkanlık ederken, yerli-yabancı hoca tartışmalarına da nokta konmuş oldu. Başkan Yıldırım, “Sezon başında bizi yarı yolda bıraktı. Adını bile duymak istemiyorum” sözleriyle Aykut Kocaman’ı veto ederek rotayı belirledi Conceiçao ile anlaştı.

BUGÜN GELİYOR

Conte’nin “Devre arasında takım çalıştırmam” duruşu sebebiyle ondan vazgeçen Fenerbahçe, Nagelsmann’ı da aynı gerekçeyle listeden çıkardı. Jose Mendilibar’ın kapısını çalan yönetim, İspanyol hocadan ret cevabı alınca adı daha önce de gündeme gelen Sergio Conceiçao için operasyon başlattı. 51 yaşındaki Portekizli için Fenerbahçe menajer Jorge Mendes’le temas kuruldu. En son Al İttihad’ı çalıştıran Conceiçao, sarı lacivertlilerin teklifine olumlu yaklaştı. Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen Portekizli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme yapılacak. Conceiçao, Liverpool maçını tribünden izleyecek, Çorum karşılaşmasında ise sahaya inecek.

Sergio Conceiçao

KISIR DÖNGÜ

20 Aralık 2021: Vitor Pereira ayrıldı.

13 Ocak 2022: İsmail Kartal göreve geldi.

30 Haziran 2022: İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

1 Temmuz 2022: Jorge Jesus göreve geldi.

30 Haziran 2023: Jorge Jesus ayrıldı.

3 Temmuz 2023: İsmail Kartal yeniden göreve geldi.

30 Haziran 2024: İsmail Kartal ayrıldı.

1 Temmuz 2024: José Mourinho göreve başladı.

27 Ekim 2026: İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

2 Kasım 2026: Sergio Conceição yükleniyor…

REFERANS JESUS’TAN

Fenerbahçe, Conceiçao ismini belirlerken birçok yere danıştı. Portekizli teknik adam için kapsamlı bir araştırma yapılırken, Jorge Jesus’un fikrinin de alındığı öne sürüldü. Jesus’un vatandaşı için olumlu rapor verdiği, yine yöneticilerin danıştığı Pep Guardiola’nın da Conceiçao hakkında olumlu görüş belirttiği ifade edildi.

Sergio Conceiçao

PORTO EFSANESİ

Futbola Porto altyapısında başlayan Sergio Conceiçao, futbolculuk kariyerinde yeşil sahalarda top koştururken 12 kupa kaldırdı. Bu kupaların 6’sına Lazio formasıyla ulaşan Portekizli, Porto ile 5, Leça’yla ise 1 zafer yaşadı. Conceiçao, teknik direktör olarak da 11’i Porto’da olmak üzere 12 kupa kazandı.

KUPA KOLEKSİYONU

4 Portekiz Kupası (Porto)

3 Portekiz Ligi (Porto)

3 Portekiz Süper Kupası (Porto)

1 Portekiz Lig Kupası (Porto)

1 İtalya Süper Kupası (Milan)

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