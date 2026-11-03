"Himmetinizle Çin'e giderim efendim"

Bir gün Ahmed Yesevî hazretlerine Çin'den birileri gelip;
"Ülkemizde bir arslan türedi. İnsanlara saldırıyor" diye dert yandılar.
Büyük velî dinledi.
Sevdiklerine dönüp;
“Onu öldürmeye hanginiz gider?" diye sordu.
Osmân Efendi kalktı.
Ve bu zâta arz etti ki:
"Himmetinizle ben giderim."
Buna memnun oldu. Tahtadan bir kılıç yaptı ve beline kuşandırıp;
"Haydi git, Allah yardımcın olsun" buyurdu.
Osmân Efendi hocasının elini öpüp yola çıktı.
Çin diyârına geldi.
O arslanı bulup bir vuruşta öldürdü!
Yesevî hazretleri ona, (Emîr-i Çin) lâkabını verdi.
● ● ●
Büyük velî, Osmân Efendiye;
"Şurada bir köy var. Halkı gayrimüslimdir ve gelip geçen yolcuları öldürürler! Git, onları irşâd et" buyurdu.
Osmân Efendi "başüstüne" dedi ve o köye gitti.
Toplanan halka seslendi:
“Beni de öldürecek misiniz?"
Köylüler şaşırdılar:
"Onu da nereden çıkardın?"
"Öküzleriniz bana bildirdi.”
"Yâhu öküz konuşur mu?"
"Allah dilerse konuşur.”
Hemen bir öküz getirip;
“Haydi konuşsun" dediler.
Osmân Efendi, öküze;
“Bu köy halkı, misâfirleri öldürürler mi?" diye sordu.
Hayvan dile gelip;
“Evet, öldürürler" dedi.
Bunu gören köy halkı İslâmiyeti kabûl ettiler ve bu yanlış ve bozuk âdetlerinden vazgeçtiler.