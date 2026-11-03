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"Himmetinizle Çin'e giderim efendim"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Bir gün Ahmed Yesevî hazretlerine Çin'den birileri gelip;

"Ülkemizde bir arslan türedi. İnsanlara saldırıyor" diye dert yandılar.

Büyük velî dinledi.

Sevdiklerine dönüp;

“Onu öldürmeye hanginiz gider?" diye sordu.

Osmân Efendi kalktı.

Ve bu zâta arz etti ki:

"Himmetinizle ben giderim."

Buna memnun oldu. Tahtadan bir kılıç yaptı ve beline kuşandırıp;

"Haydi git, Allah yardımcın olsun" buyurdu.

Osmân Efendi hocasının elini öpüp yola çıktı.

Çin diyârına geldi.

O arslanı bulup bir vuruşta öldürdü!

Yesevî hazretleri ona, (Emîr-i Çin) lâkabını verdi.

● ● ●

Büyük velî, Osmân Efendiye;

"Şurada bir köy var. Halkı gayrimüslimdir ve gelip geçen yolcuları öldürürler! Git, onları irşâd et" buyurdu.

Osmân Efendi "başüstüne" dedi ve o köye gitti.

Toplanan halka seslendi:

“Beni de öldürecek misiniz?"

Köylüler şaşırdılar:

"Onu da nereden çıkardın?"

"Öküzleriniz bana bildirdi.”

"Yâhu öküz konuşur mu?"

"Allah dilerse konuşur.”

Hemen bir öküz getirip;

“Haydi konuşsun" dediler.

Osmân Efendi, öküze;

“Bu köy halkı, misâfirleri öldürürler mi?" diye sordu.

Hayvan dile gelip;

“Evet, öldürürler" dedi.

Bunu gören köy halkı İslâmiyeti kabûl ettiler ve bu yanlış ve bozuk âdetlerinden vazgeçtiler.

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