Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Yoluma kim çıkarsa cenk ederim!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
|

Alîyyül Mürteza (radıyallahü anh) Mekke'den ayrılıp gittikten sonra Ebû Cehil melunu Kureyş müşriklerini topladı.

Ve onlara hitaben;

"Ey Kureyşliler! Niçin susarsınız? Muhammed'in evi burada oldukça bizimle düşmanlık etmez. Bu işe mâni olalım” dedi.

Kudurmuş gibiydi! Müşriklerin her biri;

"Şöyle yaparız, böyle yaparız!" dediler.

Ama kuru gürültüydü.

Sonra karar verip;

"En iyisi Abbâs'a gidip söyleyelim. İcâbında tehdit edelim. O bir şeyler yapsın" dediler.

Ve onun evine geldiler. Kapısını çalıp;

"Yâ Abbâs! Var kardeşinin oğluna nasîhat eyle ki Muhammed'in evini götürmesin. Yoksa Onunla aramız açılır, ona göre" dediler.

Güya tehdit ettiler!

Hazret-i Abbâs kalktı.

Ve İmâm-ı Alî'ye gitti.

Müşriklerin sözlerini ona söyledi.

Şâh-ı merdan;

"Ey Amca, inşallah ben yarın Resûlullah’ın evinin eşyasını götüreceğim. Yoluma kim çıkarsa cenk ederim!" dedi.

Hiç kulak asmadı. Hiç de korkmadı.

Hazret-i Abbâs, Kureyş kâfirlerine bunu söyleyince onlar huzursuz oldular.

Ve onu şehirden çıkarmamak için sözleştiler.

Hazret-i Alî de (radıyallahü anh), Resûlullah’ın eşyasını kaldırıp yola revan oldu... (Devamı yarın)

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.