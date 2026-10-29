Konya'da yetişen velîlerin büyüklerinden Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, ortanca oğlu Sultân Veled’e;

"Ey oğlum! Benim dünyâya gelmemin sebebi, senin dünyâya gelmen içindir. Kalbim; Allahü teâlânın zâtı ve sıfatlarıyla ilgili bilgilerle doludur. Bu bilgilerin hepsini sana öğretmekle vazîfeliyim” buyurdu.

Bir gün geçti...

Mescide geldi.

Ve cemaate;

"Oğlum Sultân Veled, çok tâlihli ve bahtiyâr biridir. Ömrünün, hep rahat ve huzûr içinde geçeceğini ümit ederim” buyurdu.

Öyle de oldu...

Huzûrlu yaşadı.

Sultân Veled, bir gün babası Hazret-i Mevlânâ'ya, halvete girmek, yâni inzivâya çekilerek ibâdet etmek istediğini arz etti.

Babası dinledi.

Ve kendisine;

"Benim çektiğim riyâzet ve mücâhedeler hep sizin içindir. Siz zahmet çekmeyin” buyurdu

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Bu büyük velî, bir gence;

“Hayat, hayaldir. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Dün öldü, yarın doğmadı, o hâlde bugünü değerlendir” dedi.

Ve ardından;

“Yoksa, (Sonra yaparım diyenler helâk oldu) hadîs-i şerîfine dâhil olursun” buyurdu.

Delikanlı sordu:

“Hocam! Ben, her şeye kızıyorum ne yapayım?”

Büyük velî;

“Sık sık ölümü düşün! O zaman kızmazsın” buyurdu.

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