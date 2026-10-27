Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Bana birkaç tatlı nar getir!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
|

Bir gün İbrâhim Edhem hazretleri sahrâda abdest almak için gitti bir kuyu başına.

Ve sarkıttı kovasını.

Çektiğinde şaşırdı!

Zîrâ kovada gümüş vardı.

Geri döküp tekrar saldı.

Çektiğinde altın çıktı.

Üzülüp, boşalttı onu da!

Üçüncü defâ daldırdı.

Bu sefer de mücevher çıktı.

Ellerini açtı.

"Yâ Rabbî! Ben bunları istemiyorum. Abdest almak için biraz su istiyorum" diye yalvardı.

Ve kovayı daldırdı bir daha.

Nihâyet su çıktı bu defâ.

Sevinip şükretti Allaha.

● ● ●

Bu zât hükümdârlığı terk edip bir zenginin bağında bekçilik yapıyordu. Bağ sâhibi seslendi bir gün kendisine.

"Yâ İbrâhim!"

"Buyurun!”

"Bana birkaç tâne nar getir, ama tatlılarından olsun.”

"Peki efendim" dedi.

Ve bir tabak dolusu nar toplayıp arz etti efendisine.

Adam tadına baktı.

"Bunlar ekşi, ben tatlı istemiştim. Nicedir bu bağda bekçilik yapıyorsun. Hâlâ tatlısını ekşisinden ayıramıyorsun?" dedi.

İbrâhim Edhem;

"Tatmadığım şeyin tatlısını ekşisini nereden bileyim" dedi.

Adam şaşırdı!

"Senin şu ihlâsına bakınca, (Sen İbrâhim Edhem misin?) diyesim geliyor” dedi.

O, cevap vermedi.

Ve tanımasınlar diye terk etti o yeri...

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.