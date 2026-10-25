Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Bunda bir hikmet var"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
|

İbrâhim bin Edhem hazretleri hükümdârken bir gün adamlarına emretti:

"Atımı getiriniz!"

Derhâl getirdiler.

Av köpeğini aldı.

Ve ava çıktı.

Az sonra bir geyik gördü ileride. Onu yakalamak için mahmuzladı atını. Ancak gâipten bir ses duydu...

Hemen durdu.

Ve dinledi sesi.

Ona hitâben;

"Ey İbrâhim! Sen bunun için yaratılmadın" deniyordu kendisine.

Sağa sola baktı.

Kimseyi göremeyince atını mahmuzlayıp devâm etti yoluna.

Bir müddet gitti.

O sesi yine işitti.

Daha gür olarak kendisine hitâben; "Ey İbrâhim! Sen bu işler için yaratılmadın" diyordu.

Durdu, düşündü...

Bir şey anlamadı.

Kendi kendine;

“Bunda bir hikmet var" deyip, geri döndü.

Bir çobana rastladı.

Kendi elbisesini çıkarıp ona verdi.

Çobanın abâsını giydi.

Ve terk etti o yeri.

Merv şehrine doğru at koştururken bir kör adamın, köprüde yürürken ayağı kayıp düştüğünü gördü!

Ânında durdu.

Ve el kaldırıp;

"Ey ulu Allah’ım! Sen onu koru" diye duâ etti içinden...

Adamcağız tam suya düşecekti ki, yavaşça süzülüp karaya iniverdi.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.