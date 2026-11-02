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"Geri dön, yoksa cenk ederiz!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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(Dünden devam)

Kureyş kâfirlerinden dört beş kişi atlarına binip ve hazret-i Alî'nin (radıyallahü anh) yoluna gelip;

"Geri dön, yoksa seninle cenk ederiz!" dediler.

Hazret-i Alî durdu. Yükleri yere indirdi ve müşriklere saldırdı!

Allahü teâlâ (celle celâlüh), Hazret-i Alî'ye fırsat ve kuvvet verdi.

Onlara gâlip geldi.

Müşrikler yenildiler ve geri dönüp gittiler.

Hazret-i Alî daha sonra yerden hâne-i saâdetin yüklerini kaldırıp Medîne yoluna revân oldu.

Bir müddet sonra Mikdat bin Esved adında bir Kureyşî karşısına çıktı...

Mâni olmak istedi.

Hazret-i Alî atından indi.

Ve karşılıklı cenk ettiler.

Miktad henüz îmân etmemişti.

Alîyy-ül Mürteza hiç aman vermeyip bir darbeyle onu atından yere yıktı.

Göğsünün üzerine çıktı...

Îmâna dâvet eyledi.

O da itiraz etmedi.

Seve seve yerden kalktı.

Cân-ı gönülden kabûl etti.

Ve şehâdeti getirdi. Müslüman oldu.

Bunun bir oğlu, Kerbelâ'da Hazret-i Hüseyin'in uğruna canını fedâ etmiştir.

● ● ●

Abdullah bin Mes’ûd der ki:

Resûlullahın huzûrundaydım. Alî bin Ebî Tâlib'den soruldu. Efendimiz cevaben;

"Hikmeti on kısma taksîm ettiler. Dokuz kısmını Alî bin Ebî Tâlib'e, bir kısmını sâir insanlara verdiler" buyurdu.

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