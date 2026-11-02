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Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 1.5 yıllık anlaşma sağlandı
Başlık ResmiFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktör Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı ve tecrübeli çalıştırıcının Liverpool maçından önce İstanbul'a gelmesinin planlandığı belirtildi.

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İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilecek isimle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

1.5 YILIK ANLAŞMA

A Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Portekizli Teknik Direktör Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşmaya vardı. Haberde, tarafların 1.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

LIVERPOOL MAÇINDA TRİBÜNDE OLABİLİR

Haberde, sarı lacivertli yönetimin Sergio Conceiçao'yu Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçından önce İstanbul'a getirmeyi hedeflediği aktarıldı. Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli teknik adamın Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmesini istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 1.5 yıllık anlaşma sağlandı
Başlık ResmiFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

JESUS'TAN VATANDAŞINA ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Sergio Conceiçao hakkında Jorge Jesus'un görüşüne başvurulduğu öğrenildi. Jesus'un, Conceiçao için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullanarak olumlu referans verdiği aktarıldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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