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Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi

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Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi
Başlık ResmiEmre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi

Kasımpaşa ile son maçına Beşiktaş karşısında çıkan Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Göztepe, Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa ve Beşiktaş disipline gönderildi.

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Ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar"; Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta "hakareti"; Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Amed Sportif Faaliyetler formasını giyen Samuel Ballet "kural dışı hareketi" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi.

Açıklamada Trendyol 1. Lig'den ise Bursaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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