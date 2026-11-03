Arda Turan'ın Shakhtar'ına Fenerbahçe maçı öncesi şok

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi Sporting'e 1-0 mağlup oldu.

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UEFA Şampiyonlawr Ligi'nin dördüncü haftasında Shakhtar Donetsk, Portekiz'in Sporting takımını konuk etti.

İlk yarıda rakibine göre daha çok topa sahip olan Shakhtar Donetsk, 25 ve 38. dakikada Brezilyalı Alisson ile sağ taraftan etkili geldi ancak son vuruşta geç kalınca skor tabelasını değiştiremedi.

Ev sahibi ekibin 42. dakikada gelişen atağında, arka direkte kendini unutturan Elias, net pozisyonda topu auta gönderdi ve ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

Shakhtar Donetsk - Sporting

Tempolu başlayan ikinci yarıda Portekiz ekibi, 59. dakikada öne geçti. Silas Andersen'in ceza alanına ortasında, Shakhtar Donetsk savunmasının uzaklaştıramadığı topa ayak koyan Issa Dounbia skoru 1-0 yaptı.

Ukrayna temsilcisi 83. dakikada direğe takıldı. Tobias'tan aldığı pasla sağ taraftan ceza alanına giren Alisson'un yerden şutunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.

Kalan bölümde skoru koruyan Sporting, lig aşamasında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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