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2026-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı

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2026-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı
Başlık Resmi2026-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı

2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, YÖS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek

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Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

ÖSYM 2026-TR-YÖS/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 11 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2026-TR-YÖS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirildi. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ulaşabiliyor.

2026-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı
Başlık Resmi2026-TR-YÖS/2 sonuçları açıklandı

YÖS/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U./TR-YÖS Numaraları ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr gönderilmeyecektir. internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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