Bu meslek aç bırakmaz! 42 yıllık usta çırak bulamıyor, ömrü makinede geçti heyecanı ilk gün gibi
42 yıllık terzi Mehmet Ali Taş, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu ve çırak bulamadığını belirtti. Terzilik mesleğinin dünyanın her yerinde geçerli bir meslek olduğunu ifade eden Taş “Yaklaşık 5-6 kişiye bu mesleği öğrettim. Yeni ustalar yetişsin istiyoruz. Terzilik, nerede olursa olsun insanı aç bırakmaz” dedi.
Muş’ta 1984 yılında çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde yıllar süren birikimle usta seviyesine ulaşan 42 yıllık terzi Mehmet Ali Taş, meslek hayatında yarım asra yaklaştı. Mesleğini severek yapan Taş, yılların deneyimini tezgâhına yansıtırken çırak bulmakta zorlandığını belirtti.
“BU MESLEK AÇ BIRAKMAZ”
Terzilik mesleğinin giderek unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Taş, şöyle konuştu:
Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerimiz oldu. Daha sonra kendi iş yerimizi kurduk. Ancak eskiden mesleğimizin durumu daha iyiydi. Şimdi çırak bulmakta zorlanıyoruz. Çırağımız yok, kalfalar ve ustalar yetişmiyor. Bu nedenle mesleğimiz giderek yok olmaya yüz tutuyor. İstiyoruz ki bu meslek teşvik edilerek yaşatılsın ve gelecek nesillere aktarılsın. Terzilik gerçekten helal kazancı olan bir meslek. Helal kazancı gözeten herkese bu mesleği tavsiye ederim. Çünkü bu meslek insanı dünyanın neresine giderse gitsin aç bırakmaz.
“YENİ KALFALAR YETİŞSİN İSTİYORUZ"
Terziliğin dünyanın her yerinde geçerli bir meslek olduğunu ifade eden Taş “Bugün Avrupa'da, İtalya'da ve Almanya'da da terzilik yapan, bu meslek sayesinde güzel geçim sağlayan insanlar var. Biz mesleğimizin bitmesini istemiyoruz. Yeni kalfalar ve ustalar yetişsin istiyoruz" dedi.
Eskiden çok sayıda çırağın yetiştiğini ancak günümüzde gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Taş, kalfa ve usta sayısının da giderek azaldığını belirtti.
“5-6 KİŞİYE BU MESLEĞİ ÖĞRETTİM”
Terzilik, iğne, iplik, makas, makine ve kumaştan oluşan, emek isteyen değerli bir meslek olduğunu söyleyen Taş, "İğne, iplik ve kumaşla büyüdüm. Benim için kumaş sadece bir kumaş değil, adeta hayat arkadaşım gibidir. Meslek hayatım boyunca yaklaşık 5-6 kişiye bu mesleği öğrettim. Onlar da kabiliyetleri ölçüsünde kendilerini geliştirdiler, belli bir seviyeye geldiler ve geçimlerini sağladılar. Böylece topluma faydalı oldular, devlete yük olmadan kendi emekleriyle hayatlarını kazandılar” diye konuştu.
42 yıllık terzi Mehmet Ali Taş, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu ve çırak bulamadığını belirtti. Terzilik mesleğinin dünyanın her yerinde geçerli bir meslek olduğunu ifade eden Taş “Yaklaşık 5-6 kişiye bu mesleği öğrettim. Yeni ustalar yetişsin istiyoruz. Terzilik, nerede olursa olsun insanı aç bırakmaz” dedi.
“TEMELİNDE MATEMATİK VAR”
"Matematiği bilmeyen bir kişinin iyi terzilik yapması mümkün değildir. Çünkü ölçü çok önemlidir. Yanlış ölçü, yanlış kesim ve yanlış dikim demektir” diye konuşan Taş “Matematiği iyi bilen bir terzi, doğru ölçü alır, iyi kesim yapar ve sonuçta kaliteli bir elbise ortaya çıkarır. Aslında mesleğimizde müşteri açısından herhangi bir gerileme yok. Müşterilerimiz var. Avrupa'dan, Batı illerinden, İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen müşterilerimiz bulunuyor” dedi.