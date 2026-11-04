Bu meslek aç bırakmaz! 42 yıllık usta çırak bulamıyor, ömrü makinede geçti heyecanı ilk gün gibi

“YENİ KALFALAR YETİŞSİN İSTİYORUZ"

Terziliğin dünyanın her yerinde geçerli bir meslek olduğunu ifade eden Taş “Bugün Avrupa'da, İtalya'da ve Almanya'da da terzilik yapan, bu meslek sayesinde güzel geçim sağlayan insanlar var. Biz mesleğimizin bitmesini istemiyoruz. Yeni kalfalar ve ustalar yetişsin istiyoruz" dedi.

Eskiden çok sayıda çırağın yetiştiğini ancak günümüzde gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Taş, kalfa ve usta sayısının da giderek azaldığını belirtti.