Nefes alamayan öğrenciyi polis memuru Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada

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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi'nde okul güvenliği tedbirleri kapsamında görev yapan polis memuru, bahçe girişinde bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını ve boğazına yiyecek kaçtığını fark etti. Vakit kaybetmeden öğrencinin yanına koşarak Heimlich manevrası uygulayan polis memuru, soluk borusunu tıkayan cismin çıkarılmasını sağlayarak muhtemel bir facianın önüne geçti. Polis memurunun dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde yeniden rahat nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bozüyük Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBozüyük

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