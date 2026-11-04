Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Nefes alamayan öğrenciyi polis memuru Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi'nde okul güvenliği tedbirleri kapsamında görev yapan polis memuru, bahçe girişinde bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını ve boğazına yiyecek kaçtığını fark etti. Vakit kaybetmeden öğrencinin yanına koşarak Heimlich manevrası uygulayan polis memuru, soluk borusunu tıkayan cismin çıkarılmasını sağlayarak muhtemel bir facianın önüne geçti. Polis memurunun dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde yeniden rahat nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bozüyük
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.