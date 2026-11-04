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ABD'deki seçim sonuçlarına Hamaney'den dikkat çeken çıkış: İran politikasını değiştirmeyecek

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ABD'deki seçim sonuçlarına Hamaney'den dikkat çeken çıkış: İran politikasını değiştirmeyecek
Başlık ResmiABD'deki seçim sonuçlarına Hamaney'den dikkat çeken çıkış: İran politikasını değiştirmeyecek

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'deki ara seçim sonuçlarının Washington'ın Tahran politikasını değiştirmeyeceğini belirterek, ABD yönetimine yönelik sert mesajlar verdi. Hamaney, İran'a yönelik yeni saldırılar olması halinde verilecek karşılığın çok daha geniş boyutlara ulaşacağı uyarısında bulundu.

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İran lideri Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğine baskının yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.

ABD'deki seçim sonuçlarına Hamaney'den dikkat çeken çıkış: İran politikasını değiştirmeyecek
Başlık ResmiABD'deki seçim sonuçlarına Hamaney'den dikkat çeken çıkış: İran politikasını değiştirmeyecek

"WASHINGTON'IN İRAN POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEK"

ABD'nin "İran milletini koşulsuz teslim almayı" hedeflediğini belirten Hamaney, düşmana karşı en küçük bir tavizin bile savaşta hayatını kaybedenlerin ve halkın fedakarlıklarını boşa çıkaracağını savunarak, bunun karşı tarafı yeni taleplerde bulunmaya ve saldırılara girişmeye cesaretlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde aldığı yenilgiye işaret eden ve bu sonuçların ABD'nin İran'a karşı politikalarına etki etmeyeceğine dikkati çeken Hamaney, Washington'ın davranışlarında bir değişiklik bekleyenlerin "derin yanılgı içinde" olduğunu söyledi.

ABD'deki seçim sonuçlarına Hamaney'den dikkat çeken çıkış: İran politikasını değiştirmeyecek
Başlık ResmiABD'deki seçim sonuçlarına Hamaney'den dikkat çeken çıkış: İran politikasını değiştirmeyecek

HAMANEY'DEN SALDIRI TEHDİDİ

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı açtığı savaş sonucunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrolüne aldığını ve bölgedeki Amerikan üslerini "imha ettiğini" savunan Hamaney, "Bu tür saldırılar tekrarlanırsa (İran'ın tepkisi) çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca, İran'ın bölgede desteklediği ve "direniş cephesi" olarak adlandırdığı silahlı grupların duruşuna övgüde bulundu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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