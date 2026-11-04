Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Teknoloji

GTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
GTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak
Başlık ResmiGTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak

Rockstar Games, GTA 6'nın dijital ön yüklemesini 10 Kasım 2026'ya çekti. İndirmenin Türkiye'de PS5'te 00.00'da, Xbox'ta 03.00'te başlayacağı bildirildi. Oyun dosyasının en çok 212 GB olacağı belirtildi.

Kaydet
|

Rockstar Games, oyuncuların Grand Theft Auto VI'yı (GTA 6) 10 Kasım'dan itibaren ön yüklemeye başlayabileceğini, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 19 Kasım'da dünya çapında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Ön yükleme yerel saatle gece yarısında başlayacak ve oyunu dijital olarak satın alan oyuncuların resmi lansmandan önce indirmelerine olanak tanıyacak.

GTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak
Başlık ResmiGTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak

GTA 6 DEPOLAMA ALANI KAÇ GB?

Şirket, oyunun cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektireceğini belirtti.

Her iki konsol için de kutu içinde kod içeren sürümlerin 12 Kasım'dan itibaren perakende satış noktalarında satışa sunulması bekleniyor.

Son yılların en çok beklenen video oyunlarından biri olan GTA 6, Florida'dan esinlenilmiş kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor ve Jason ile Lucia adında iki ana karakteri konu alıyor.

GTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak
Başlık ResmiGTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak

PİYASAYA SÜRÜLME TARİHİ NETLEŞTİ

Oyun, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Türk mobil uygulamaları dünyayı abone etti
TEKNOLOJİ

Türk mobil uygulamaları dünyayı abone etti
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Teknoloji
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.