Rockstar Games, GTA 6'nın dijital ön yüklemesini 10 Kasım 2026'ya çekti. İndirmenin Türkiye'de PS5'te 00.00'da, Xbox'ta 03.00'te başlayacağı bildirildi. Oyun dosyasının en çok 212 GB olacağı belirtildi.

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Rockstar Games, oyuncuların Grand Theft Auto VI'yı (GTA 6) 10 Kasım'dan itibaren ön yüklemeye başlayabileceğini, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 19 Kasım'da dünya çapında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Ön yükleme yerel saatle gece yarısında başlayacak ve oyunu dijital olarak satın alan oyuncuların resmi lansmandan önce indirmelerine olanak tanıyacak.

GTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak

GTA 6 DEPOLAMA ALANI KAÇ GB?

Şirket, oyunun cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar depolama alanı gerektireceğini belirtti.

Her iki konsol için de kutu içinde kod içeren sürümlerin 12 Kasım'dan itibaren perakende satış noktalarında satışa sunulması bekleniyor.

Son yılların en çok beklenen video oyunlarından biri olan GTA 6, Florida'dan esinlenilmiş kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor ve Jason ile Lucia adında iki ana karakteri konu alıyor.

GTA 6 için ön yükleme tarihi değişti! İndirme 10 Kasım'da başlayacak

PİYASAYA SÜRÜLME TARİHİ NETLEŞTİ

Oyun, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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