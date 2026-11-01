Türk mobil uygulamaları dünyayı abone etti

Türk mobil uygulama geliştiricileri, abonelik gelirlerinde küresel pazarda öne çıktı. RevenueCat araştırmasına göre Türkiye, yıllık en az 100 dolar abonelik geliri elde eden geliştirici sayısında dünyada ilk beş ülke arasına girerken, uygulamalardan sağlanan gelirin yüzde 89,2'si yurt dışından geldi.

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Türkiye, mobil uygulamalardan elde edilen abonelik gelirlerinde uluslararası pazarlardaki gücünü artırıyor.

RevenueCat’in Eylül 2025-Ağustos 2026 dönemini kapsayan araştırmasına göre Türkiye, yıllık en az 100 dolar abonelik geliri elde eden mobil uygulama geliştiricilerinin sayısı bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer aldı.

Türkiye merkezli geliştiricilerin uygulamaları 200’den fazla ülke ve bölgede gelir elde ederken, toplam abonelik gelirlerinin yüzde 89,2’si yurt dışından geldi.

Bölgesel dağılımda yüzde 37,6 ile Kuzey Amerika ilk sırada bulunurken, Batı Avrupa yüzde 16,1, Latin Amerika ise yüzde 13,6 pay aldı.

Ülke bazında en büyük pazar, yüzde 35,6’lık gelir payıyla ABD oldu. Uygulamaların gelirlerinde yüzde 33,9 payla araçlar ve yardımcı uygulamalar kategorisi başı çekti.

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