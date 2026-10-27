Kimi ilk günden çatladı, kimi gıcırdıyor! iPhone Duo kullanıcıları harekete geçti, Apple'dan geri adım geldi

Apple’ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo, satışa çıkmasından yalnızca birkaç gün sonra ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Bazı kullanıcılar ekranın ortasında çatlak ve çizgiler oluştuğunu belirtirken, bazıları cihazı açarken gıcırtı sesi duyduklarını söyledi. Söz konusu şikayetlerin ardından Apple, az sayıda cihazda iç ekranı etkileyen bir sorun olduğunu kabul ederek etkilenen telefonların değiştirileceğini açıkladı.

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Teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, piyasaya çıkmasının ardından yaşanan ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı cihazların ekranlarında çizgiler belirirken, bazılarının katlanma bölgesinde çatlaklar oluştuğu görüldü. Bazı kullanıcılar da telefonu açıp kapatırken gıcırtı sesi duyduklarını bildirdi.

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CİHAZLARIN DEĞİŞİMİ SAĞLANACAK

Apple, yaptığı açıklamada az sayıdaki iPhone Duo modelinde iç ekranı etkileyen bir sorun tespit edildiğini belirtti. Şirket, cihazında bu tür bir problem yaşayan kullanıcıların değişim işlemleri için kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Sorunun kaç telefonu etkilediği ise henüz netlik kazanmadı. Apple, arızalı cihaz sayısına ilişkin bir açıklama yapmazken sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerin yapay zekâyla hazırlanmış olabileceği de öne sürüldü.

Apple’ın bugüne kadarki en pahalı iPhone modeli olan Duo, 23 Ekim’de Türkiye’de de satışa sunuldu. Telefon, iki farklı renk ve dört depolama kapasitesiyle satılıyor. Apple Türkiye’nin resmi satış fiyatları ise şöyle:

256 GB: 229.999 TL

512 GB: 246.999 TL

1 TB: 280.999 TL

2 TB: 335.999 TL

Katlandığında klasik bir iPhone’u andıran cihaz, açıldığında küçük bir tablete dönüşüyor. Telefonun 7,6 inçlik iç ekranı, ortadaki menteşe sistemi sayesinde katlanabiliyor.

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CİHAZIN DAYANIKLILIĞI GÜNDEMDE

Piyasaya çıktığı ilk hafta Apple mağazalarında yoğun ilgi gören iPhone Duo, şirketin katlanabilir telefon pazarında rakipleriyle rekabetinde önemli bir parça olarak görülüyor. Ancak daha ilk günlerde ortaya çıkan sorunlar, cihazın dayanıklılığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Kimi ilk günden çatladı, kimi gıcırdıyor! iPhone Duo kullanıcıları harekete geçti, Appledan geri adım geldi

BBC'nin aktardığına göre, pazar araştırma şirketi IDC'de teknoloji analisti olarak görev yapan Francisco Jeronimo, yaşananlar karşısında temkinli olunması gerektiğini söyledi. Jeronimo'ya göre ilk şikâyetler, Apple gibi güçlü mühendislik ekiplerine ve gelişmiş bir tedarik zincirine sahip şirketlerin bile katlanabilir telefon üretiminde zorluklarla karşılaşabileceğini gösteriyor.

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