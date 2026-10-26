Çin’de 26 yaşındaki Song Xingyu, Örümcek Adam filmlerindeki Green Goblin’in uçan kaykayından esinlenerek insan taşıyabilen elektrikli bir platform geliştirdi. Görüntülerin yapay zekayla üretildiği iddiaları üzerine gazetecilerin karşısında da uçuş yapan kâşif, cihazı ekstrem spor ekipmanı olarak geliştirmek istiyor.

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Çizgi romanlarda ve sinemada görülen uçan kaykay, Çinli bir kâşifin çalışmasıyla gerçek bir uçuş aracına dönüştü. Hubei eyaletinin Badong bölgesinde yaşayan Song Xingyu’nun, geliştirdiği platformun üzerinde ayakta durarak nehir ve vadiler üzerinde ilerlediği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaklaşık iki aylık geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan elektrikli prototip, dikey olarak havalanabiliyor, havada asılı kalabiliyor ve yön değiştirebiliyor. Song’un ilham kaynağı ise çocukken izlediği Örümcek Adam filmlerindeki Green Goblin’in kullandığı araç.

Green Goblin’in uçan kaykayı gerçek oldu: Çinli kâşif nehirlerin üzerinde uçtu

İLK PROTOTİP YANDI, ELEKTRİKLİ SİSTEME GEÇİLDİ

Projenin ilk aşamasında elektrikli pervaneler yerine jet motorları kullanıldı. Ancak motorların birlikte çalıştırıldığı test sırasında çıkan yangın, yakıt ve elektrik sistemlerinin bir bölümüne zarar verdi.

Song’un anlattığına göre motorların birbirine yakın yerleştirilmesi ve yerden geri dönen sıcak gazların hava girişlerine ulaşması sorun oluşturdu.

Bu deneyimin ardından tasarım değiştirildi ve platform, 10 elektrikli pervaneyle yeniden geliştirildi. Drone benzeri yeni düzenekle birlikte uçuş denemelerine geçildi.

Green Goblin’in uçan kaykayı gerçek oldu: Çinli kâşif nehirlerin üzerinde uçtu

KUMANDALAR VE VÜCUT HAREKETLERİYLE KONTROL EDİLİYOR

Song, verdiği röportajda batarya ve motorları hazır satın aldığını, bazı gövde ve bağlantı parçalarını ise kendisinin tasarladığını söyledi. Üretimde üç boyutlu baskı, CNC işleme ve lazer kesim gibi yöntemlerden yararlanıldı.

Uçuş sırasında elindeki kumandalardan biri motorların devrini, diğeri yönlendirmeyi kontrol ediyor. Dengenin korunmasında sürücünün vücut hareketleri de belirleyici. Song, öne, arkaya ve yanlara eğilerek yapılan hareketleri kaykay ve sörf kullanımına benzetiyor.

Kâşifin açıklamasına göre mevcut prototip, kendi 70 kilogramlık ağırlığına göre tasarlandı. Daha ağır kullanıcılar için yapının yeniden tasarlanması gerekiyor.

Green Goblin’in uçan kaykayı gerçek oldu: Çinli kâşif nehirlerin üzerinde uçtu

“YAPAY ZEKA VİDEOSU” İDDİALARINA CANLI GÖSTERİYLE YANIT

Uçuş görüntülerinin yayılmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları videoların yapay zekayla oluşturulduğunu ileri sürdü. Song, bu tartışmalar üzerine gazetecilerin önünde uçuş yaptı. Muhabirlerin aktardığına göre platformla bir depo içinde havalandı, yükselip alçaldı, havada asılı kaldı ve yön değiştirdi. Ardından dışarı çıkarak uçuşunu sürdürdü ve gazetecilerin önüne indi.

Uçuş sırasında kullanılan telefon ve kulaklıkların görevi de açıklığa kavuşturuldu. Bunlar aracı uzaktan uçurmak için değil, eğitim sırasında duruşu izlemek ve veri toplamak için kullanılan yardımcı sistemin parçaları.

Green Goblin’in uçan kaykayı gerçek oldu: Çinli kâşif nehirlerin üzerinde uçtu

300 METRELİK GÖSTERİ UÇUŞU YAPILDI

Baren Nehri turistik bölgesindeki yetkililerin yerel basına aktardığı bilgilere göre 6 Ekim’de gerçekleştirilen gösteride platform, iki dakikayı biraz aşan uçuş boyunca 300 metreden fazla mesafe kat etti. Song ise mevcut sürümün yaklaşık 16 dakika uçabildiğini söylüyor. Bataryaların yüksek güç talebi altında ısınması, geliştirmek istediği başlıca konular arasında bulunuyor. Bu süre de bağımsız bir sertifikasyon ölçümünden ziyade geliştiricinin açıklamasına dayanıyor.

HEDEF GÜNLÜK ULAŞIM DEĞİL, EKSTREM SPOR

Song, platformu herkesin kısa sürede kullanabileceği bir tüketici ürününe dönüştürmeyi planlamadığını belirtiyor. Hedefi, eğitim ve fiziksel beceri gerektiren ekstrem spor ekipmanları gibi değerlendirilmesi.

Geliştirici, sonraki aşamada güvenliği ve kullanım kolaylığını artırmak istiyor.

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