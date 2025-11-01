Elon Musk duyurdu: Tesla’nın ilk uçan arabası geliyor!

Tesla CEO’su Elon Musk, Joe Rogan’ın programında yaptığ açıklamalarla teknoloji dünyasını yeniden salladı.

Musk, Tesla’nın ilk uçan araba prototipinin "yıl sonuna kadar" tanıtılacağını söyledi ve ekledi: "Garanti edebileceğim bir şey var, o da bu ürün demosunun unutulmaz olacağı. Unutulmaz."

Ünlü milyarder, "James Bond’un tüm arabalarını bir araya getirseniz bile, bu onlardan daha çılgın olacak." sözleriyle beklentiyi daha da artırdı.

Uçan araba projesinin Tesla Roadster’ın ikinci nesli üzerine geliştirildiğini belirten Musk, daha önce 2020’de piyasaya çıkması planlanan model çeşitli nedenlerle ertelendiğini söyledi. Şimdi ise "yıl sonuna kadar göstereceğiz." diyerek uçan versiyon için tarih verdi.

"UÇAN ARABA PROTOTİPİ GELİYOR"

Joe Rogan’ın "Nasıl bir şey olacak?" sorusuna Musk gülerek, "Tanıtımdan önce tanıtım yapamam." cevabını verdi. Ancak bunun "şimdiye kadarki en unutulmaz ürün lansmanı" olacağını vurguladı.

Röportajın ilerleyen kısmında Musk, "Arkadaşım Peter Thiel bir keresinde geleceğin uçan arabalara sahip olması gerektiğini söylemişti. Şimdi, sanırım zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"ÇILGIN TEKNOLOJİ, ÇILGIN ARABA"

Musk, yeni Roadster hakkında "Bu arabada çılgın, çılgın bir teknoloji var. Çılgın teknoloji. dedi.

Rogan, bunun gerçekten bir araba olup olmadığını sorduğunda Musk şu cevabı verdi:

"Bu bir araba mı emin değilim. Araba gibi görünüyor ama tanımı değiştiriyor. James Bond’un tüm arabalarını toplayın, bu onlardan daha çılgın."

"2025 SONUNA KADAR DEMO PLANLANIYOR"

Elon Musk, uçan araba demosunun 2025 bitmeden yapılacağını belirtti. Ancak teknoloji dünyası, Musk’ın daha önce defalarca ertelenen projeleri nedeniyle temkinli.

Uçan Tesla’nın, Musk’ın geçen yıl tanıttığı "Cybercab" projesiyle entegre çalışabileceği tahmin ediliyor.