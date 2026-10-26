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Teknoloji

iPhone Duo'da ekran çatlama şikayetleri artıyor: İki ihtimal öne çıktı

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iPhone Duo'da ekran çatlama şikayetleri artıyor: İki ihtimal öne çıktı
Başlık ResmiiPhone Duo'da ekran çatlama şikayetleri artıyor: İki ihtimal öne çıktı

Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo’da bazı kullanıcıların bildirdiği ekran arızaları, menteşe mekanizmasını gündeme taşıdı. İnceleme videolarında iki olası nedene işaret ediliyor ancak çatlamaların kesin kaynağı henüz doğrulanmış değil.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

iPhone Duo’nun satışa çıkmasının ardından paylaşılan ekran hasarı görüntüleri, cihazın dayanıklılığına ilişkin tartışmaları artırdı. Bazı kullanıcılar telefonu açıp kapatırken direnç hissettiklerini, ardından bir ses duyduklarını ve iç ekranda çizgiler oluştuğunu bildiriyor. Söküm ve onarım uzmanı iFixit’in incelemesi ise ekranın altında bulunan hareketli parçaların bu arızalarda rol oynayabileceğini gösteriyor.

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KURULUM TAMAMLANMADAN ARIZA BİLDİREN KULLANICI VAR

Paylaşım yapan bir iPhone Duo sahibi, cihazı yaklaşık dört kez katladıktan sonra menteşenin sertleştiğini ve hareketi sürdürünce yüksek bir ses geldiğini anlattı. Paylaşılan fotoğrafta, kurulum aşamasındaki telefonun ekranında belirgin çizgiler görülüyor.

Kullanıcı, daha sonra Apple Store’a başvurduğunu ve cihazının aynı gün ücretsiz değiştirildiğini belirtti.

Başka bir olayda ise kullanıcı, telefonunun yalnızca üç saat sonra arızalandığını ileri sürdü. Aynı kişinin anlatımına göre servis, hasarı düşmeye bağlayarak garanti kapsamında onarımı kabul etmedi.

iPhone Duo'da ekran çatlama şikayetleri artıyor: İki ihtimal öne çıktı
Başlık ResmiiPhone Duo'da ekran çatlama şikayetleri artıyor: İki ihtimal öne çıktı

MERKEZDEKİ DESTEK PARÇASI EKRANA BASKI YAPIYOR OLABİLİR

iFixit, söküm görüntülerini, bilgisayarlı tomografi taramalarını ve patentleri kullanarak menteşenin üç boyutlu modelini oluşturdu. Ardından mekanizmanın hareketini, kullanıcı fotoğraflarında görülen hasar noktalarıyla karşılaştırdı.

İncelemede hasarın, ekran bağlantı kablosu için bırakılan boşlukla merkezi menteşe desteğinin birleştiği bölgenin yakınında yoğunlaştığı görüldü. İlk ihtimale göre ortadaki destek çubuğu, telefon kapanırken yeterince aşağı inmiyor olabilir. Böyle bir durumda katlanan ekran bu parçaya dayanarak küçük bir noktada aşırı mekanik gerilime maruz kalabilir.

iPhone Duo'da ekran çatlama şikayetleri artıyor: İki ihtimal öne çıktı
Başlık ResmiiPhone Duo'da ekran çatlama şikayetleri artıyor: İki ihtimal öne çıktı

İKİNCİ İHTİMAL, MENTEŞEDEKİ KAVİSLİ KILAVUZ

İkinci olasılık, ekranın kontrollü biçimde kıvrılmasını sağlayan kavisli menteşe kılavuzuyla ilgili. Bu parçanın bazı durumlarda gerektiği gibi geri çekilememesi, ekranın aynı bölgesinde baskı oluşturabilir.

İki değerlendirme de mekanizma ile hasarın konumu arasındaki ilişkiye dayanıyor.

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