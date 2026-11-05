Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2027-MSÜ) başvuru takvimi belli oldu. Adaylar, belirtilen tarihlerde MSÜ başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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"ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvimi" paylaşıldı. Takvimin ilan edilmesi ardından MSÜ oturumuna ilişkin detaylar gündeme geldi. Yayımlanan takvime göre, MSÜ (Millî Savunma Üniversitesi) sınavı başvuruları 13 Ocak 2027 Çarşamba günü başlayacak. Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılmak isteyen adaylar için normal başvuru süresi 10 Şubat 2027 Çarşamba günü sona erecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar 16 Şubat 2027 Salı günü başvuru yapabilecek. Bu adayların artırımlı sınav ücretini aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sitesindeki “Ödemeler” bölümünden banka veya kredi kartıyla yatırmaları gerekiyor.

MSÜ 2027 başvuru takvimi belli oldu! MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

MSÜ 2027 NE ZAMAN YAPILACAK?

Askeri öğrenci adayları, MSÜ sınavına 20 Mart 2027 Cumartesi günü katılım sağlayacak ÖSYM, sınav sonuçlarını 15 Nisan 2027 Perşembe günü açıklamayı planlıyor.

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