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Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı, Dila Danışman kimdir?

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Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı, Dila Danışman kimdir?
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı, Dila Danışman kimdir?

Kızılcık Şerbeti Hilal karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı, Dila Danışman'ın sosyal medya paylaşımının ardından araştırılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin 145. bölümü öncesinde oyuncunun yaptığı veda açıklaması dikkat çekti. Hilal'in hikayesinin nasıl sona erdiği ve Dila Danışman'ın hayatı ile oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Kızılcık Şerbeti dizisinin 145. bölümü öncesinde Hilal karakteriyle ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Ömer ile yakınlaşmasıyla hikayeye dahil olan Hilal'in dizideki geleceği, Dila Danışman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler, Hilal'in hikayesinin nasıl devam edeceğini ve karakteri canlandıran Dila Danışman'ın hayatı ile oyunculuk kariyerini merak ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ HİLAL DİZİDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Hilal karakterini canlandıran Dila Danışman, projeden ayrıldığını duyurdu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hilal karakterine veda etti. Dizinin 145. bölümü öncesinde yaşanan ayrılıkla birlikte Hilal'in hikayesi sona erdi. Hilal'in ayrılığı, Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan gelişmelerin ardından dizinin hikayesinde yeni bir dönemin başlamasına neden olacak.

Dila Danışman, Instagram hesabından yaptığı açıklamada,

"Öncelikle, Hilal’i ve onun hikâyesini var eden kıymetli senaristler Melis Civelek, Zeynep Gür ve ekibine gönülden teşekkür ederim. Bir karaktere hayat veren ilk şey, onu hayal eden ve hikâyesini yazan kalemdir.
Hilal’i benimle buluşturan, ona bir dünya ve bir ruh kazandıran bu değerli emeğin benim için yeri çok özel.

Bu yolculukta bana eşlik eden, sevgisini ve desteğini hissettiren siz kıymetli izleyicilerimize; birlikte yol aldığım tüm ekip arkadaşlarıma, kamera arkasında ve önünde emeği olan herkese, yapımımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

Şimdi Hilal’e veda etme zamanı… Kalbimde güzel anılar, yüzümde bir tebessüm ve içimde tarifsiz bir minnetle…

Hoşça kal Hilal..." ifadelerine yer verdi.

Kızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı, Dila Danışman kimdir?
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti Hilal diziden ayrıldı mı, Dila Danışman kimdir?

DİLA DANIŞMAN KİMDİR?

Dila Danışman, 13 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinde Sana Bir Sır Vereceğim, Sen Benimsin, Çifte Saadet ve Yıldızlar Şahidim gibi televizyon yapımlarıyla yer aldı.

Dila Danışman, televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmleri ve televizyon filmlerinde de rol aldı. 2018 yapımı Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filminde yer alan oyuncu, aynı yıl Yalancı Damat ve Ustalar Alemi projelerinde de kamera karşısına geçti. 2019 yılında İçten Sesler Korosu, 2022 yılında Erzurumlu Mümessil ve Savaşın 2 Yüzü, 2024 yılında ise Bu Bir Başlangıç adlı yapımların kadrosunda bulundu.

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