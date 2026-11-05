Tekirdağ'da 5 Kasım Perşembe günü su kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. Paylaşılan kesinti programına göre Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde farklı nedenlerle su hizmetinde geçici aksamalar meydana gelecek. İşte, Tekirdağ su kesintisi 5 Kasım listesi ve TESKİ planlı kesinti programı...

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Tekirdağ su kesintisi 5 Kasım programı TESKİ tarafından duyuruldu. Süleymanpaşa'da içme suyu hattında yaşanan arıza ve yeni şebeke bağlantısı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Saray ilçesinde ise depo temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri kapsamında üç mahalleye belirli saatlerde su verilemeyecek.

TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ 5 KASIM

Tekirdağ su kesintisi 5 Kasım (Süleymanpaşa, Saray) TESKİ planlı kesinti

SÜLEYMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 Kasım Perşembe günü içme suyu hattı arızası ve yeni şebeke bağlantısı çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Çınarlı Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana gelen arıza sebebiyle saat 08.30 ile 11.30 arasında su verilemeyecek. Aynı ilçede yürütülecek yeni içme suyu şebekesi bağlantı çalışması ise Çınarlı, Zafer ve Aydoğdu mahallelerini etkileyecek. Saat 08.00'de başlaması planlanan kesintinin 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ su kesintisi 5 Kasım (Süleymanpaşa, Saray) TESKİ planlı kesinti

SARAY SU KESİNTİSİ

Saray ilçesinde 5 Kasım Perşembe günü içme suyu depolarında gerçekleştirilecek temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle üç mahallede kesinti uygulanacak. İlk çalışma Çayla Mahallesi'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayıp 12.00'de sona erecek. Bahçeköy Mahallesi'nde saat 12.00-15.00 arasında su kesintisi yaşanması bekleniyor. Kavacık Mahallesi'nde ise depo temizliği ve dezenfeksiyon işlemleri nedeniyle saat 15.00'ten 17.00'ye kadar su verilemeyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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