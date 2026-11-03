Konya su kesintisi 3 Kasım 2026 KOSKİ (Seydişehir, Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Çumra, Yunak, Ilgın)
Konya'da 3 Kasım 2026 Salı günü meydana gelen ana şebeke arızaları ve sürdürülen bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) arıza ve bakım programında yer alan bilgilere göre Meram, Karatay, Selçuklu, Akşehir, Çumra, Yunak, Seydişehir ve Ilgın'da farklı saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. İşte, Konya su kesintisi 3 Kasım 2026 programı...
Konya su kesintisi 3 Kasım programı KOSKİ tarafından paylaşıldı. Bazı bölgelerde çalışmaların öğle saatlerinde tamamlanması planlanırken bazı mahallelerde suyun yeniden verilmesi akşam saatlerini bulabilecek. Peki, Konya'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var?
KONYA SU KESİNTİSİ 3 KASIM KOSKİ
KARATAY SU KESİNTİSİ
Emirgazi / Karatay
Açıklama
ŞEBEKE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi
03.11.2026 08:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 12:00 (Açıklamada 14:00 bilgisi yer alıyor.)
Selimsultan Cezayir Caddesi ve civarları / Karatay
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 06:30
Tahmini Bitiş
03.11.2026 11:00 (Açıklamada 12:00 bilgisi yer alıyor.)
Çimenlik Şair Ferdi ve civarları / Karatay
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 07:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 09:00
MERAM SU KESİNTİSİ
Melikşah / Meram
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 08:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 12:00 (Açıklamada 13:00 bilgisi yer alıyor.)
Çaybaşı Aşina Sokak / Meram
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 07:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 09:00
Uzunharmanlar Altınsırma Sokak / Meram
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 05:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 17:00 (Açıklamada 18:00 bilgisi yer alıyor.)
SELÇUKLU SU KESİNTİSİ
Binkonutlar Barış Caddesi ve Beyhekim Caddesi civarları, Yazır, Parsana / Selçuklu
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 08:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 16:00 (Açıklamada 17:00 bilgisi yer alıyor.)
Hanaybaşı / Selçuklu
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 07:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 11:00
AKŞEHİR SU KESİNTİSİ
Doğrugöz / Akşehir
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI - TAMAMI
Başlama Tarihi
03.11.2026 08:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 12:00
ÇUMRA SU KESİNTİSİ
Bardakçı / Çumra
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 08:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 12:00 (Açıklamada 13:00 bilgisi yer alıyor.)
YUNAK SU KESİNTİSİ
Saray / Yunak
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 07:45
Tahmini Bitiş
03.11.2026 14:00 (Açıklamada 15:00 bilgisi yer alıyor.)
SEYDİŞEHİR SU KESİNTİSİ
Alaylar Bir / Seydişehir
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 07:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 15:00 (Açıklamada 16:00 bilgisi yer alıyor.)
Stat - Akçalar / Seydişehir
Açıklama
İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 05:30
Tahmini Bitiş
03.11.2026 14:30 (Açıklamada 15:00 bilgisi yer alıyor.)
Akçalar / Seydişehir
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 06:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 12:00
Stat - Değirmeni / Seydişehir
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 05:00
Tahmini Bitiş
03.11.2026 09:00
ILGIN SU KESİNTİSİ
Esentepe / Ilgın
Açıklama
ANA ŞEBEKE ARIZASI
Başlama Tarihi
03.11.2026 06:40
Tahmini Bitiş
03.11.2026 16:00 (Açıklamada 18:00 bilgisi yer alıyor.)