Konya'da 3 Kasım 2026 Salı günü meydana gelen ana şebeke arızaları ve sürdürülen bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) arıza ve bakım programında yer alan bilgilere göre Meram, Karatay, Selçuklu, Akşehir, Çumra, Yunak, Seydişehir ve Ilgın'da farklı saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. İşte, Konya su kesintisi 3 Kasım 2026 programı...

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Konya su kesintisi 3 Kasım programı KOSKİ tarafından paylaşıldı. Bazı bölgelerde çalışmaların öğle saatlerinde tamamlanması planlanırken bazı mahallelerde suyun yeniden verilmesi akşam saatlerini bulabilecek. Peki, Konya'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var?

KONYA SU KESİNTİSİ 3 KASIM KOSKİ

Konya su kesintisi 3 Kasım 2026 KOSKİ (Seydişehir, Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Çumra, Yunak, Ilgın)

KARATAY SU KESİNTİSİ

Emirgazi / Karatay

Açıklama

ŞEBEKE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi

03.11.2026 08:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 12:00 (Açıklamada 14:00 bilgisi yer alıyor.)

Selimsultan Cezayir Caddesi ve civarları / Karatay

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 06:30

Tahmini Bitiş

03.11.2026 11:00 (Açıklamada 12:00 bilgisi yer alıyor.)

Çimenlik Şair Ferdi ve civarları / Karatay

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 07:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 09:00

MERAM SU KESİNTİSİ

Melikşah / Meram

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 08:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 12:00 (Açıklamada 13:00 bilgisi yer alıyor.)

Çaybaşı Aşina Sokak / Meram

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 07:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 09:00

Uzunharmanlar Altınsırma Sokak / Meram

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 05:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 17:00 (Açıklamada 18:00 bilgisi yer alıyor.)

SELÇUKLU SU KESİNTİSİ

Binkonutlar Barış Caddesi ve Beyhekim Caddesi civarları, Yazır, Parsana / Selçuklu

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 08:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 16:00 (Açıklamada 17:00 bilgisi yer alıyor.)

Hanaybaşı / Selçuklu

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 07:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 11:00

AKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Doğrugöz / Akşehir

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI - TAMAMI

Başlama Tarihi

03.11.2026 08:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 12:00

ÇUMRA SU KESİNTİSİ

Bardakçı / Çumra

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 08:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 12:00 (Açıklamada 13:00 bilgisi yer alıyor.)

Konya su kesintisi 3 Kasım 2026 KOSKİ (Seydişehir, Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, Çumra, Yunak, Ilgın)

YUNAK SU KESİNTİSİ

Saray / Yunak

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 07:45

Tahmini Bitiş

03.11.2026 14:00 (Açıklamada 15:00 bilgisi yer alıyor.)

SEYDİŞEHİR SU KESİNTİSİ

Alaylar Bir / Seydişehir

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 07:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 15:00 (Açıklamada 16:00 bilgisi yer alıyor.)

Stat - Akçalar / Seydişehir

Açıklama

İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 05:30

Tahmini Bitiş

03.11.2026 14:30 (Açıklamada 15:00 bilgisi yer alıyor.)

Akçalar / Seydişehir

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 06:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 12:00

Stat - Değirmeni / Seydişehir

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 05:00

Tahmini Bitiş

03.11.2026 09:00

ILGIN SU KESİNTİSİ

Esentepe / Ilgın

Açıklama

ANA ŞEBEKE ARIZASI

Başlama Tarihi

03.11.2026 06:40

Tahmini Bitiş

03.11.2026 16:00 (Açıklamada 18:00 bilgisi yer alıyor.)

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