İSKİ su kesintisi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanıyor. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Şile, Esenler, Büyükçekmece ve Üsküdar'da içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar, kesintiden etkilenen mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

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İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelere su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan kesinti programında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan başta olmak üzere 8 ilçede farklı saatlerde başlayan arızalar yer alıyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ 2 KASIM 2026

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Barbaros Hayrettin Paşa Mah., Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak Mah., Hürriyet Mah., Karadeniz Mah., Karayolları Mah., Kazım Karabekir Mah., Merkez Mah., Mevlana Mah., Pazariçi Mah., Sarıgöl Mah., Şemsipaşa Mah., Yeni Mah., Yenidoğan Mah., Yıldıztabya Mah.,

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.11.2026 10:06

Tahmini Bitiş

02.11.2026 17:00

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Cevatpasa Mah., Kartaltepe Mah., Yıldırım Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.11.2026 10:37

Tahmini Bitiş

02.11.2026 17:00

İSKİ su kesintisi 2 Kasım! İstanbul su kesintisi (Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan...)

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Akşemsettin Mah., Alibeyköy Mah., Çırçır Mah., Esentepe Mah., İslambey Mah., Karadolap Mah., Rami Cuma Mah., Sakarya Mah., Silahtarağa Mah., Yeşilpınar Mah.,

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.11.2026 09:48

Tahmini Bitiş

02.11.2026 17:00

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Fatih Mah / Küçükçekmece

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.11.2026 10:42

Tahmini Bitiş

02.11.2026 15:00

ŞİLE SU KESİNTİSİ

Kalem Mah / Şile

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEZENFEKTE EDİLMESİ

Başlama Tarihi

02.11.2026 10:33

Tahmini Bitiş

02.11.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 2 Kasım! İstanbul su kesintisi (Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan...)

ESENLER SU KESİNTİSİ

Turgut Reis Mah / Esenler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.11.2026 10:41

Tahmini Bitiş

02.11.2026 14:00

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Sinanoba Mah / Büyükçekmece

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.11.2026 10:22

Tahmini Bitiş

02.11.2026 14:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Selami Ali Mah / Üsküdar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

02.11.2026 10:47

Tahmini Bitiş

02.11.2026 14:00

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