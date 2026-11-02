İSKİ su kesintisi 2 Kasım! İstanbul su kesintisi (Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan...)
İSKİ su kesintisi 2 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanıyor. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Şile, Esenler, Büyükçekmece ve Üsküdar'da içme suyu şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar, kesintiden etkilenen mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelere su verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan kesinti programında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan başta olmak üzere 8 ilçede farklı saatlerde başlayan arızalar yer alıyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ 2 KASIM 2026
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ
Barbaros Hayrettin Paşa Mah., Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak Mah., Hürriyet Mah., Karadeniz Mah., Karayolları Mah., Kazım Karabekir Mah., Merkez Mah., Mevlana Mah., Pazariçi Mah., Sarıgöl Mah., Şemsipaşa Mah., Yeni Mah., Yenidoğan Mah., Yıldıztabya Mah.,
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
02.11.2026 10:06
Tahmini Bitiş
02.11.2026 17:00
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ
Cevatpasa Mah., Kartaltepe Mah., Yıldırım Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
02.11.2026 10:37
Tahmini Bitiş
02.11.2026 17:00
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
Akşemsettin Mah., Alibeyköy Mah., Çırçır Mah., Esentepe Mah., İslambey Mah., Karadolap Mah., Rami Cuma Mah., Sakarya Mah., Silahtarağa Mah., Yeşilpınar Mah.,
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
02.11.2026 09:48
Tahmini Bitiş
02.11.2026 17:00
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
Fatih Mah / Küçükçekmece
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
02.11.2026 10:42
Tahmini Bitiş
02.11.2026 15:00
ŞİLE SU KESİNTİSİ
Kalem Mah / Şile
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEZENFEKTE EDİLMESİ
Başlama Tarihi
02.11.2026 10:33
Tahmini Bitiş
02.11.2026 15:00
ESENLER SU KESİNTİSİ
Turgut Reis Mah / Esenler
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
02.11.2026 10:41
Tahmini Bitiş
02.11.2026 14:00
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
Sinanoba Mah / Büyükçekmece
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
02.11.2026 10:22
Tahmini Bitiş
02.11.2026 14:00
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
Selami Ali Mah / Üsküdar
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
02.11.2026 10:47
Tahmini Bitiş
02.11.2026 14:00