Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 1 Kasım ASKİ

Ankara su kesintisi 1 Kasım programı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyuruldu. Başkentte meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Çankaya, Pursaklar, Altındağ ve Sincan ilçelerinde yaşanan teknik sorunlar, farklı mahalle ve cadde sakinlerini etkileyecek. Vatandaşlar ise ''Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gelecek?'' araştırmaya devam ediyor. İşte, ASKİ su kesintisi listesi...

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ programı vatandaşlara duyuruldu. Ankara'da hafta sonunun son gününde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan arıza kayıtlarına göre başkentin dört ilçesinde içme suyu şebekesinde meydana gelen teknik problemler nedeniyle plansız kesintiler uygulanıyor. Peki Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 KASIM ASKİ

Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 1.11.2026 16:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2026 18:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Gaziosmanpaşa mahallesi, Koza caddesi içi ,90'lık içme suyu hattı arızası nedeniyle, Koza caddesine , 1 Kasım 2026 saat 15:50 ile 1 Kasım 2026 saat 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Koza caddesi


PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 1.11.2026 16:30:00
Tamir Tarihi: 1.11.2026 18:30:00
Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: -merkez mahallesi bir kısmı

Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)


ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 31.10.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.11.2026 23:55:00
Detay: Değerli abonelerimiz Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Bulvarı ve bağlı sokaklar


SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 31.10.2026 16:20:00
Tamir Tarihi: 1.11.2026 23:55:00
Detay: Tükobası Mahallesi içerisinde su kuyusunda oluşan elektrik arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Türkobası Mahallesinin tamamı

İLGİLİ HABERLER
İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)
HABERLER
İzmir elektrik kesintisi 1, 2, 3, 4 Kasım Gediz Elektrik (Buca, Aliağa, Bornova, Ödemiş, Karabağlar, Kemalpaşa, Dikili, Foça, Karşıyaka, Çiğli)
İZSU su kesintisi 30 Ekim! İzmir
HABERLER
İZSU su kesintisi 30 Ekim! İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.