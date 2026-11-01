Ankara su kesintisi 1 Kasım programı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyuruldu. Başkentte meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Çankaya, Pursaklar, Altındağ ve Sincan ilçelerinde yaşanan teknik sorunlar, farklı mahalle ve cadde sakinlerini etkileyecek. Vatandaşlar ise ''Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gelecek?'' araştırmaya devam ediyor. İşte, ASKİ su kesintisi listesi...

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Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ programı vatandaşlara duyuruldu. Ankara'da hafta sonunun son gününde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan arıza kayıtlarına göre başkentin dört ilçesinde içme suyu şebekesinde meydana gelen teknik problemler nedeniyle plansız kesintiler uygulanıyor. Peki Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ 1 KASIM ASKİ

Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 1.11.2026 16:00:00

Tamir Tarihi: 1.11.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Gaziosmanpaşa mahallesi, Koza caddesi içi ,90'lık içme suyu hattı arızası nedeniyle, Koza caddesine , 1 Kasım 2026 saat 15:50 ile 1 Kasım 2026 saat 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Koza caddesi



PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 1.11.2026 16:30:00

Tamir Tarihi: 1.11.2026 18:30:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -merkez mahallesi bir kısmı

Ankara su kesintisi 1 Kasım ASKİ (Çankaya, Pursaklar, Altındağ, Sincan)



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 31.10.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 1.11.2026 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Bulvarı ve bağlı sokaklar



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 31.10.2026 16:20:00

Tamir Tarihi: 1.11.2026 23:55:00

Detay: Tükobası Mahallesi içerisinde su kuyusunda oluşan elektrik arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Türkobası Mahallesinin tamamı

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