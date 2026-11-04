İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım listesi belli oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) kent genelinde meydana gelen şebeke arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. 4 Kasım Çarşamba günü Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak ve Seferihisar'da farklı saat aralıklarında su kesintileri yaşanması bekleniyor. Çiğli'de ise 6 Kasım akşamı başlayacak planlı çalışma, 7 Kasım sabahına kadar devam edecek. İşte, İZSU planlı kesinti programı...

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İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım programı İZSU tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Duyurulan listeye göre Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Çiğli ve Seferihisar ilçelerinde planlı su kesintisi meydana geleceği aktarıldı. Vatandaşlar ''İzmir'de sular saat kaçta gelecek?'' merak ederken İzmir su kesinti sorgulama listesi de belli oldu. İşte, İZSU planlı kesinti programı ve kesinti saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ 4-5-6 KASIM İZSU

İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım İZSU (Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Seferihisar)

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı ilçesinde 4 Kasım Çarşamba günü iki ayrı mahallede şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Mansuroğlu Mahallesi'nde ana boruda meydana gelen arıza sebebiyle saat 09.20 ile 11.20 arasında yaklaşık 2 saat su verilemeyecek. Gümüşpala Mahallesi'nde ise 7018 Sokak'ta oluşan branşman arızası nedeniyle saat 09.13 ile 10.13 arasında yaklaşık 1 saatlik kesinti öngörülüyor.

İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım İZSU (Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Seferihisar)

BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova'da 4 Kasım günü Ergene ve Kazımdirik mahallelerini ilgilendiren bir su kesintisi bulunuyor. Kazımdirik Mahallesi 159 Sokak'ta meydana gelen branşman borusu arızası nedeniyle saat 09.10'da başlayan kesintinin yaklaşık 1 saat sürmesi ve 10.10 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça ilçesinde Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İZSU programına göre 4 Kasım saat 09.00'da başlayacak kesintinin 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Çalışmadan etkilenecek bölgelerde suyun yaklaşık 3 saat boyunca verilemeyeceği bildirildi.

İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım İZSU (Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Seferihisar)

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

Gaziemir Hürriyet Mahallesi'nde 1099 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisine gidilecek. 4 Kasım saat 09.25 ile 12.25 arasında uygulanması planlanan kesintinin yaklaşık 3 saat sürmesi öngörülüyor.

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Kemalpaşa ilçesinde Ören Egemen ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İZSU'nun paylaştığı bilgilere göre 4 Kasım saat 08.00'de başlayan kesintinin 10.06'ya kadar sürmesi bekleniyor. Arızanın giderilmesinin ardından bölgeye yeniden su verilmesi planlanıyor.

İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım İZSU (Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Seferihisar)

KONAK SU KESİNTİSİ

Konak ilçesinde 4 Kasım günü birden fazla mahalleyi ilgilendiren su kesintisi kaydı bulunuyor. Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey ve Vezirağa mahallelerinde 3572 Sokak No:19 adresindeki ana boru arızası nedeniyle saat 08.42 ile 10.42 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi, Ferahlı, Levent ve 26 Ağustos mahallelerini kapsayan bir diğer çalışma ise şebeke yenileme işleminden kaynaklanıyor. 3465 Sokak'taki yenileme çalışması nedeniyle 3 Kasım saat 10.35'te başlayan kesintinin 4 Kasım saat 10.00'a kadar sürmesi öngörülüyor. Bu nedenle söz konusu mahallelerde 4 Kasım sabahına kadar su kesintisi yaşanabilecek.

İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım İZSU (Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Seferihisar)

SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar'da Cumhuriyet ve Tepecik mahallelerinde ana boru arızaları nedeniyle kesinti yapılacak. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5161 Sokak ve çevresini etkileyen arıza sebebiyle saat 08.30 ile 10.29 arasında yaklaşık 2 saat su verilemeyecek.

Tepecik Mahallesi'nde ise 1553 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle saat 09.00'da başlayan kesintinin 12.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşların yaklaşık 3 saatlik kesintiye karşı tedbirli olması gerekiyor.

İzmir su kesintisi 4-5-6 Kasım İZSU (Bayraklı, Bornova, Foça, Gaziemir, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Seferihisar)

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ 6-7 KASIM

Çiğli ilçesinin Yakakent Mahallesi'nde planlı bakım ve yenileme çalışması nedeniyle gece saatlerinde su kesintisi uygulanacak. Çamlıkent İçme Suyu Terfi İstasyonu'nda gerçekleştirilecek çalışma kapsamında 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak kesintinin 7 Kasım Cumartesi günü saat 07.00'ye kadar sürmesi planlanıyor. Yaklaşık 11 saat devam etmesi öngörülen çalışma boyunca Yakakent Mahallesi'nde su hizmetinde aksama yaşanabilecek.

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