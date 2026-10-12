Bursa'da 12 Ekim 2026 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan kesinti programına göre Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı mahallelerde arıza, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. İşte, Bursa su kesintisi 12 Ekim BUSKİ kesinti programı...

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Bursa su kesintisi 12 Ekim programı duyuruldu. BUSKİ'nin yayımladığı bilgilere göre 12 Ekim'de Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintileri uygulanacak. Nilüfer'de Konak Mahallesi'nin Barış bölgesi ve çevresi, arıza çalışması nedeniyle kesintiden etkilenecek. Osmangazi'de Bağlarbaşı, Emek Fatih Sultan Mehmet, İsmetiye, Panayır ve Soğanlı mahallelerinde farklı saat aralıklarında su kesintisi planlanıyor. Yıldırım ilçesinde ise Demetevler Mahallesi'nde şebeke arızasına müdahale edilecek, Duaçınarı Mahallesi'nde de müteahhit çalışması nedeniyle su hizmetine ara verilecek.

Bursa su kesintisi 12 Ekim! BUSKİ kesinti programı (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım planlı su kesintisi)

BURSA SU KESİNTİSİ 12 EKİM BUSKİ KESİNTİ PROGRAMI

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

KONAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 13:00

Kesim Tarihi: 12/10/2026 10:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B33 Alt Bölgesinde Bulunan Konak Mahallesi Barış ve Civarı ''ARIZA ÇALIŞMASI" Nedeniyle 12.10.2026 Tarihinde 10:00 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

BAĞLARBAŞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 01:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 12:00

Kesim Tarihi: 12/10/2026 01:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_B42 Alt Bölgesinde Bulunan, Bağlarbaşı Mahallesi Yamaç Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.10.2026 Tarihinde 01:00 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Bursa su kesintisi 12 Ekim! BUSKİ kesinti programı (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım planlı su kesintisi)

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DEREÇAVUŞKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/10/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/10/2026 18:00

Kesim Tarihi: 10/10/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi ve civarında 10.10.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

EMEK FATİH SULTAN MEHMET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 10:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 11:20

Kesim Tarihi: 12/10/2026 10:20

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B30 Alt Bölgesinde Bulunan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gürel Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.10.2026 Tarihinde 10:20 ile 11:20 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Bursa su kesintisi 12 Ekim! BUSKİ kesinti programı (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım planlı su kesintisi)

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

HÜDAVENDİGAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/10/2026 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/10/2026 17:00

Kesim Tarihi: 10/10/2026 08:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi ve civarında 10.10.2026 tarihinde 08:00 -17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

İSMETİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 15:00

Kesim Tarihi: 12/10/2026 10:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_K_İSMETİYE Alt Bölgesinde Bulunan, İsmetiye Mahallesi ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.10.2026 Tarihinde 10:30 ile 15:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Bursa su kesintisi 12 Ekim! BUSKİ kesinti programı (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım planlı su kesintisi)

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 12:00

Kesim Tarihi: 12/10/2026 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D29 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi Serdar Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.10.2026 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

SOĞANLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 18:00

Kesim Tarihi: 12/10/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi ve civarında 12.10.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa su kesintisi 12 Ekim! BUSKİ kesinti programı (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım planlı su kesintisi)

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

DEMETEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 09:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 11:45

Kesim Tarihi: 12/10/2026 09:45

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C_3_D23 Alt Bölgesinde Bulunan, Demetevler Mahallesi A248. Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.10.2026 Tarihinde 09:45 ile 11:45 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

DUAÇINARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/10/2026 10:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/10/2026 13:00

Kesim Tarihi: 12/10/2026 10:40

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D14 Alt Bölgesinde Bulunan, Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Cadde ve Civarı "Müteahhit" Çalışması Nedeniyle 12.10.2026 Tarihinde 10:40 ile 13:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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