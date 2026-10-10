Adana elektrik kesintisi 11-12-13-14 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Feke, Karataş, Kozan, Çukurova, Karaisalı, Yumurtalık, Saimbeyli, Pozantı, Tufanbeyli planlı kesinti)
Adana elektrik kesintisi 11-12-13-14 Ekim programı Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu. Bakım çalışmaları nedeniyle Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Feke, Karataş, Kozan, Çukurova, Karaisalı, Yumurtalık, Saimbeyli, Pozantı ve Tufanbeyli ilçelerinde planlı kesinti uygulanacağı aktarıldı. Vatandaşlar ise ''Adana'da elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?'' araştırmaya devam ediyor.
Adana elektrik kesintisi 11-12-13-14 Ekim günleri Ceyhan, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Çukurova, Feke, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Çalışmaların bazı bölgelerde birkaç saat, bazı noktalarda ise gün boyunca devam etmesi planlanıyor.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 11-12-13-14 EKİM
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 29 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMİN CİVELEK
Bakım Çalışması
11.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TARIK YALÇINKAYA
Bakım Çalışması
11.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3431, 3432, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3477, ATATÜRK (İSTİKLAL), ŞEHİT OSMAN AVCI, ŞEHİT OSMAN AVCI (İSTİKLAL)
Bakım Çalışması
11.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3422, 3425, 3426, 3432, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ, ŞEHİT CUMALİ YILMAZ (İSTİKLAL)
Bakım Çalışması
11.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3732, ATATÜRK (İSTİKLAL), CUMHURİYET (İSTİKLAL), İNÖNÜ (İSTİKLAL), KARA TEPE MEVKİ, KERVANSARAY, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERTAN SEVİM, ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, ÜCECEÖREN
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5021, 5022, 5023, 5027, ÇEVRETEPE, 1 (YÜCE), 3502, 3503, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, ATATÜRK (YEŞİLYURT), DORUK ALPARSLAN TÜRKEŞ, FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK (YEŞİLYURT), İNCİRLİ PINAR, İNÖNÜ (YÜCE), KÜME 1, KÜME 2 SALİBALİ, ŞEHİT ADEM UYAR, 5601, 5603, 5605, 5606, 5608, DURHASANDEDE, DERE CİVARI MEVKİİ, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6608, 6609, 6611, 6612, İSALI, TUTLUBURUN, 6701, 6702, 6703, KILIÇKAYA, 7001, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7010, 7011, 7012, KÖRKUYU, YUMURTALIK, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7419, 7421, KALEMZADE TAŞ MEVKİİ, NARLIK, 8100, 8101, 8102, 8120, YELLİBEL
Bakım Çalışması
11.10.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, BOTAŞ, BOTAŞ İSKELE YOLU, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL
Bakım Çalışması
11.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOKUZTEKNE, 5701, 5703, 5704, 5705, 5706, ÇIĞRALI, DUTLUPINAR, 6101, 6102, 6103, HAMİDİYE_1, 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3732, ATATÜRK (İSTİKLAL), CUMHURİYET (İSTİKLAL), İNÖNÜ (İSTİKLAL), KARA TEPE MEVKİ, KERVANSARAY, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERTAN SEVİM, ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, ÜCECEÖREN, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, BOTAŞ, BOTAŞ İSKELE YOLU, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL, 1.MURAD, 2.BEYAZIT, 41001, 41002, 41003, 41004, 41005, 41006, 41007, 41008, 41009, 41010, 41011, 41012, 41013, 41017, 41021, 41026, 41027, 41028, 41033, 41035, 41036, 41040, 41042, 41043, 41044, 41045, 41046, 41049, 41050, 41051, 41052, 41053, 41054, 41055, 41056, 41057, 41058, 41069, 41071, 41072, 41076, 41078, 41079, 41080, 41083, 41086, 41088, 41089, 41090, 41093, 41135, 41139, 41140, 41142, 41143, 41144, 41145, 41146, 41147, 41148, 41149, 41150, 41151, 41152, 41153, 41155, 41156, 41157, 41158, 41163, 41164, 41165, 41166, 41167, 41169, 41170, 41171, 41172, 41174, 41175, 41184, 41186, 41193, 41194, 41196, 41197, 41203, 41204, 41206, 41207, 41209, 41211, 41212, 41213, 41215, 41220, 41224, 41234, 41238, 41240, 41257, 41258, 41259, ALPARSLAN TÜRKEŞ_1, ARİF HİKMET AYDIN, DABIZLILAR, EKERLER ÇİFTLİĞİ, EROL KAHRAMAN (ESENTEPE), EROL KAHRAMAN (LEVENTOĞLU), ERTUĞRUL GAZİ, FATİH SULTAN MEHMET, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN (LEVENTOĞLU), HALİL ÇULHA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA EREN (ESENTEPE), ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, OSMAN GAZİ (ESENTEPE), OSMAN GAZİ BULVARI, ÖĞRETMEN MEHMET ER, ÖĞRETMEN MEHMET ER (ESENTEPE), PAYAS, TEKELİ (ESENTEPE), TEKELİ (HÜRRİYET), YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT (LEVENTOĞLU), 7701, 7702, 7703, SELİMİYE_1
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, BOTAŞ, BOTAŞ İSKELE YOLU, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, 161, 162, DÜNDAR TAŞER, İNÖNÜ, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, MİMAR SİNAN, SELİMİYE, TALİHA İŞGÜVEN, ORHAN EKİNCİ
Bakım Çalışması
12.10.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, 160, ADNAN MENDERES, ALİ CAF, ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, DÜNDAR TAŞER, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, SEMERKAND, TALİHA İŞGÜVEN
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 234, A.NİHAT ASYA, AKŞEMSETTİN, BERENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKTÜRK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YASİN MANGA, ZEKİ KORKMAZ, 230, EROL GÜNGÖR, HALİDE EDİP ADIVAR, ÖNKUZU, 243, 256, 285, 286, AKŞEMSETTİN_1, BATTAL ÖZARSLAN, İSMAİL GERÇEKSÖZ, MİMAR SİNAN, ÖZMEN
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3500, D 400 KARAYOLU, ÖZDEMİR SABANCI, TARIK YALÇINKAYA
Bakım Çalışması
12.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMİN CİVELEK, 240, 241, AKINCILAR, DUMLUPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, İNÖNÜ, OĞUZHAN, TUĞRA, 242, 256, 276, OKTAR CİRİT, 585, MUSTAFA AYDAR, PAYASLI MEHMET EFENDİ
Bakım Çalışması
12.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET YESEVİ, AKINCILAR, ALTAY, CEVHER DUDAYEV, DUMLUPINAR, EROL GÜNGÖR, İBRAHİM METE, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PEYAMİ SAFA, TİMUÇİN, TUĞRA, YUNUS EMRE
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9800, 9801, 9802, 9803, 9805, 9807, 9812, 9815, 9816, YALAK
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4201, 4202, 4203, 4208, 4210, 4211, 4212, 4213, 4219, ATATÜRK (CUMHURİYET), ATATÜRK (DALKIR), İSTİKLAL, MEHMET AKİF ERSOY_1, VATAN (CUMHURİYET)
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVHER DUDAYEV, İBRAHİM METE, TİMUÇİN, YASİN MANGA, YUNUS EMRE, 218
Bakım Çalışması
13.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 237, 238, İBRAHİM METE, İNÖNÜ, OĞUZHAN, TİMUÇİN, 220, 592, 595, 600, ARİF HİKMET ÖZBİLEN, ATATÜRK, İBRAHİM AKKAYA, MUSTAFA AYDAR, PAYASLI MEHMET EFENDİ, PİŞİRİCİLER, SABİTOĞLU, SÜLEYMAN OĞUZ CERİT, 591
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4202, 4211, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, ATATÜRK (CUMHURİYET), FEVZİ ÇAKMAK (DALKIR), FEVZİ ÇAKMAK (DUMLUPINAR), İSMETPAŞA, İSTİKLAL, MEHMET AKİF ERSOY (DUMLUPINAR)
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, CERENLİ, KARLIK, YAĞIZLAR
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, 166, ADNAN MENDERES, ALİ CAF, ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, MİMAR SİNAN, SAFAHAT, SEMERKAND, ŞAKİR ÖZDEN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, YUSUF YILDIRIM
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5301, 5302, 5304, 5305, 5307, 5309, 5310, 5311, ÇOKÇAPINAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.BEYAZIT, 41083, 41088, 41089, 41090, 41093, 41155, 41157, 41164, 41165, 41166, 41175, 41186, 41193, 41194, 41196, 41197, 41203, 41204, 41206, 41207, 41209, ARİF HİKMET AYDIN, EKERLER ÇİFTLİĞİ, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN (LEVENTOĞLU), ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, PAYAS, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT (LEVENTOĞLU)
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.BEYAZIT, 41142, 41146, 41150, 41151, 41155, 41158, 41163, 41166, 41167, 41169, 41170, 41171, 41172, 41174, 41175, 41184, 41213, 41258, ALPARSLAN TÜRKEŞ_1, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
14.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3804, 3805, 3806, 3808, 3815, 3816, 3817, 3818, 3820, 3821, 3823, BOTAŞ, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, HASTAHANE, MEHMET AKİF ERSOY, SAFAHAT, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, 182, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, ÇAĞRI, NURİ AYRANCI
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, MEHMET AKİF ERSOY, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, 178, 180, 182, 183, 184, 189, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, MİMAR SİNAN, NURİ AYRANCI
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 130002, 130008, KÖYİÇİ, LİMON ÇİÇEĞİ, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 90001, TAPANTEPE YOLU
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84147, 84171, 84164, 84163, 84162, 84172, 84173, 84176, 84174
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030, HASTANE, KARAİSALI, 121009, 121010, 121011, 124001, AYZEK, ÇATALAN, KÜTÜKLÜ, NAİPLER, STADYUM, HACI OSMAN, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELMALI YAYLA, KIRIKUŞAĞI MERKEZ, SERİN YAYLA, GÜRLEVİK, HOUDU, KELOLUK, KOVUKÇINAR MERKEZ
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDATLI, BELENKÖY, EĞRİDERE, KUBATLI, GÜRÜMZE MERKEZ, KAYHAN, KEHER, BELEN, GÜZPINARI MERKEZ, YENİÇERİ, KİVREN, SÜPHANDERE, YENİ SEKİ, YAYLAPINAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELENKÖY, KABAKULAĞIN KÖPRÜSÜ, KIZILYER MERKEZ, KİSE, SÖĞÜT, OLUCAK MERKEZ, YANIKDAM, YAZYURDU
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAMDERESİ, GÖBELLİ KAZANCI, GÖBELLİ MERKEZ, KAPIKAYA, KOZDERESİ, KAPUKAYA, ÇÜRÜKLER MERKEZ
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞARASI, KURUDERE, ESKİ FEKE, BAHÇELER, SÜLEMİŞLİ
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, AKPINAR1, AKPINAR3, AKPINAR5, ALİ EFENDİ, ARDIÇ, AŞIKLAR YOLU, AŞIKLAR YOLU2, BAHÇELİEVLER, BEKİR PEHLİVAN, BİLİNMEYEN1, BİLİNMEYEN11, BİLİNMEYEN13, BİLİNMEYEN14, BİLİNMEYEN18, BİLİNMEYEN19, BİLİNMEYEN20, BİLİNMEYEN21, BİLİNMEYEN22, BİLİNMEYEN25, BİLİNMEYEN26, BİLİNMEYEN3, BİLİNMEYEN30, BİLİNMEYEN31, BİLİNMEYEN5, BİLİNMEYEN7, BODUROĞLU, ÇAMLI, ÇATALOLUK, ÇATALOLUK1, ÇAY, ÇEVLİK GÜL, ÇEVLİK İBO OSMAN, ÇEVLİK LALE, ÇEVLİK MERKEZ, ÇEVLİK NERGİZ, ÇEVLİK NERGİZ1, ÇEVLİK NERGİZ3, ÇEVLİK NERGİZ6, ÇEVLİK NERGİZ7, ÇİNÇİN, DEDE PINARI, DEDE PINARI 1, DEDE PINARI 2, DEDE PINARI 3, DEDE PINARI 4, DEDE PINARI 5, DEDE PINARI 6, DEDE PINARI 7, DEĞİRMENCİ, GÖÇKAYASI, GÖKNAR, GÖKÜLÜ YURDU, GÖKÜLÜ YURDU1, GÖKÜLÜ YURDU11, GÖKÜLÜ YURDU13, GÖKÜLÜ YURDU14, GÖKÜLÜ YURDU15, GÖKÜLÜ YURDU16, GÖKÜLÜ YURDU17, GÖKÜLÜ YURDU18, GÖKÜLÜ YURDU19, GÖKÜLÜ YURDU2, GÖKÜLÜ YURDU20, GÖKÜLÜ YURDU21, GÖKÜLÜ YURDU22, GÖKÜLÜ YURDU24, GÖKÜLÜ YURDU3, GÖKÜLÜ YURDU4, GÖKÜLÜ YURDU5, GÖKÜLÜ YURDU6, GÖKÜLÜ YURDU9, IŞIL, KARAÇAM, KARDELEN, KIZILDAĞ, KIZILDAĞ -, KİRAZLI YAYLA, KİRAZLI YAYLA1, KOÇAKLAR, MENEKŞE, OSMAN KUŞDEMİR, SARIÇAYIR, SEDİR, YASEMİN, YUKARI KURDAK, YUKARI KURDAK2, YÜCE, YÜKSELEN, YÜKSELEN1, YÜKSELEN3, YÜKSELEN4, MERKEZ, ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/10, ÖTÜKEN/11, ÖTÜKEN/12, ÖTÜKEN/13, ÖTÜKEN/14, ÖTÜKEN/16, ÖTÜKEN/19, ÖTÜKEN/20, ÖTÜKEN/8, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI/2
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAKKIF MERKEZ, SAKLI, BAŞKIF, ÇAKALLI MERKEZ, ÇOCUKLAR MERKEZ, KESİRİ, EMELCİK, GÜVENÇ, KUYUCU, ABDİLLİ KUZGUN, KUZGUN MERKEZ, MUCURLU
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TABAKLAR
Bakım Çalışması
13.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÖÇER, SARIMSAK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEBELİ
Bakım Çalışması
12.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞŞIRLI, DEVELİÖREN, KIZILTAHTA, SİRKENLİ, KESMEBURUN, 5758, KARTAL HÖYÜĞÜ
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, DERVİŞLER, AYVALI KOYAK, ÇANAKLI BİLİNMEYEN 12, ARAP İSA, DERVİŞLER1, TOROS, DURALUŞAĞI MERKEZ, HACIMİRZALI, KAHVELİ, KEMERKÖY, KÖSELİ, DOĞANLAR, GÖĞCELER, SAZAK, İŞLETME/1, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR (YUKARI )-, ÖRENDERE MERKEZ, DEĞİRMEN UŞAĞI, ÖRENDERE SAZAK, KICILI YAYLASI, SOĞUCAK, SOLAKLI, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, GAZELLİ, USTALAR, ISPAHALI, PÜRENLİK, ÇAYÜSTÜ, TAŞLIGEDİK, TEPE
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:40 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIMİRZALI
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞÇINAR, BOEMAKLAR, KIBRISLAR MERKEZ, KOCABAĞ, KÜÇÜKARAP, YANIKYURT, SAVRUK, ÇAMALAĞI, KARAHANLI
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİVREK
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
11.10.2026 07:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 100, 1002, 1003, 1005, 1007, 1009, 101, 1010, 1011, 1014, 102, 1026, 103, 104, 104/1, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 123/1, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138/1, 138/2, 139, 14, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 16, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 174/2, 175, 18, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 19, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203-, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217/2, 218, 219, 220, 221, 223, 229, 23, 232, 232/1, 233, 234, 236, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249/1, 25, 250, 251, 252, 252/1, 255, 257, 259, 26, 26/2, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 269, 27, 27/3, 271, 272, 272/1, 273, 276, 276/1, 278, 28, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 29, 290, 293, 294, 295, 295/1, 298, 298/1, 299, 3, 30, 303, 305, 307, 308, 309, 31, 31/2, 313, 314, 315, 317, 319, 32, 320, 323, 325, 327, 329, 33, 336, 336/1, 337, 338-, 339, 341, 342, 343, 346, 348, 348/1, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 357, 359-, 360, 362-, 363, 368, 369, 37, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 38, 380, 383, 384, 386, 388, 389, 39, 391, 392, 393, 395, 396, 399, 40, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 41, 410, 411, 412, 413, 415, 419, 42, 420, 421, 424, 426, 429, 43, 432, 435, 437, 438, 439, 44, 442, 443, 448, 449, 449/11, 449/4, 449/6, 45, 451, 453, 454, 455, 456, 456/1, 457, 459, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5, 459/7, 459/8, 460, 460/1, 460/2, 461, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 473, 476, 478, 479, 48, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 49, 491, 492, 494-, 496, 5, 50, 501, 501/1, 503, 504, 507, 51, 511-, 513, 514, 514/1, 515, 516, 516/1, 517, 518, 518/1, 519, 52, 520-, 521, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 53, 530, 531, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 56, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 57, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 591/1, 592, 592/1, 593, 594, 595, 597, 598, 60, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 61, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 619, 62, 620, 622, 623, 630, 631, 632, 634, 636, 638, 64, 640, 642, 643, 644, 646, 648, 65, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 66, 660, 661, 668, 669, 67, 670, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 68, 680, 681, 682, 682/1, 684, 685, 686, 69, 697, 699, 7, 70, 700, 700/1, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 71, 710, 711, 713, 719, 72, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 734, 735, 736, 737, 74, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 76, 760, 762, 764, 767, 772, 775, 775/1, 777, 778, 78, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 789, 79, 790, 790/1, 791, 793, 795, 797, 799-, 8, 8/2, 80, 800, 805, 806, 808, 809, 809/1, 81, 810, 812, 814, 815, 816, 818, 819, 82, 83, 831, 836, 839, 84, 842, 842/1, 845, 845/1, 846, 85, 850, 851, 852, 854, 855, 857, 86, 860, 6171, 6172, 6188, 6188/1, 6190, 6191-, 6193, 6194, 6195, 6197, 6198, 6199, 6201, 6202, 6204, 6205/1, 6206, AHMET AYHAN, AKÇAKAYA SİTESİ, ÇAM İÇİ SİTESİ/1, ÇAMİÇİ SİTESİ, ÇATAL SİTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/1, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/2, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/4, DOKTORLAR SİTESİ, ECZACILAR SİTESİ, KARA VELİ, MEHMET ALİ TOPÇU, MELTEM SİTESİ, MERKEZ1, 863, 867, 869, 87, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 88, 884, 886, 889, 891, 899, 899/1, 9, 90, 900, 903, 905, 907, 909, 919, 92, 923, 929, 93, 931, 935, 94, ATATÜRK., D 750, D 750/1, D 750/3, EMNİYET, EREN, GENÇLİK, HASTAHANE, İNÖNÜ, İNÖNÜ/2, İNÖNÜ/3, İNÖNÜ/4, İNÖNÜ/5, KURTULUŞ BİLİNMEYEN /17, KURTULUŞ BİLİNMEYEN1, ŞEHİT HATİCE HATUN, ŞEHİT HATİCE HATUN /1, ŞEHİT HATİCE HATUN /4, ŞEHİT HATİCE HATUN/2, ŞEHİT HATİCE HATUN/3, ŞEHİT KASIM EFENDİ, ŞEHİT KASIM EFENDİ/3, ŞEHİT KASIM EFENDİ/5, ÖMERLİ, YAĞLITAŞ, BAHÇELİEVLER, YAZICAK MERKEZ, ANAHŞA, ÖĞRETMENLER SİTESİ, ÖZ, POZANTI ÇAMARDI, POZANTI ÇAMARDI/11, POZANTI ÇAMARDI/5, POZANTI ÇAMARDI/8, POZANTI ÇAMARDI/9, TOROS SİTESİ, YEŞİL ALPU SİTESİ, YOSUNLU, AŞÇIBEKİRLİ ÇAY, ÇATALÇEŞME, HANCILAR, HAYVALI, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT ZAFER SABANCI, BELEMEDİK, AHMET DOĞAN, AHMET DOĞAN/1, AHMET DOĞAN/2, AHMET DOĞAN/3, AHMET DOĞAN/5, EMEK, GÜNEŞ, GÜNEŞ1, HİLAL, 943, 945, 948, 950, 951, 953, 954, 955, 96, 963, 974, 977, 98, 981, 985, 988, 99, 997, 999, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, HACILAR-, HALİL ÇOŞKUN TUNCEL, HALİL ÖZYÖRÜK, HUZUR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/3, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/4, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/6, MEHMET AKİF ERSOY, ARMUTLU, BAHÇELİ EVLER-, BAYINDIRLIK, BOZKIRLI KÜME EVLERİ, CEVİZLİ, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ÇUKURYURT, DEMİRLİK, EFES GÖLKENT KONUT, ESENYALI, ESENYURT, GÜMÜŞDERE, GÜRPINAR, HUZUR KÜME EVLERİ, İPEK YOLU, KARA PELİT, KARDELEN, KEL BAHRİ, KIRÇİÇEĞİ, KIZILÇAM, KONACIK KÜME EVLERİ, KÖRMENLİK, KÖY HİZMETLERİ, PINARBAŞI/1, SAMANYOLU, SAMYELİ, SERİNOVA, SOĞUKSU-, YALÇINKAYA-, YAPITAŞ, YAYLA KENT, HİLAL/1, HİLAL/2, HİLAL/3, HUZURLU, İNCİ, LALE, LALE/1, MAARİF, MATBA, PAZAR, ŞEHİT SİNAN TEKELİOĞLU, ŞEHİTLER, YAPRAK, YAPRAK1, YAPRAK2, YEŞİLOBA, DAĞDİBİ, ARÇELİK, BİNBAŞI, ÇAMLITEPE, ÇAYIR, ÇEAŞ YAYLA EVLERİ, ESKİKONACIK MERKEZ, KARAYOLLARI, MANASBAT, ORMAN İŞLETMESİ, ÜNALDI, YARBAŞI, YEDİKONAKLAR, YENİKONACIK MERKEZ, ÇAY, KAŞ, MERKEZ, AHMET GALİP, ALBAY ARİF BEY., ALBAY ARİF BEY./1, ARI, ÇAĞDAŞ, ÇİĞDEM, DERMAN, ENDER, GÜL, GÜL/1, GÜL/2, HÜRRİYET, IHLAMUR, İNÖNÜ/8, İNÖNÜ1, KEMAL ARIKAN, KEMAL ARIKAN/2, KEMAL ARIKAN/4, KEMAL ARIKAN1, KERVAN, MENEKŞE, MERVE, MUHTAR NECATİ KOÇ, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER -, MÜCAHİTLER/4, MÜCAHİTLER/5, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/1, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/2, ŞIHLI, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR/1, ŞIHLI/1, ŞIHLI/13, ŞIHLI/2, ŞIHLI/9, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS BÜYÜKTEKİR/1, TOROS BÜYÜKTEKİR/3, TOROS KÜÇÜKTEKİR, TOROS/3, TOROS/4, TOROS/9, YAVUZ SULTAN SELİM, YÜZBAŞI İSA BÜLBÜL, ZİYA GÖKALP, 6001, 6002, 6004, 6013, 6015, 6016, 6020, 6021, 6022, 6023, 6027, 6029, 6030, 6032, 6033, 6035, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6043, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6054, 6055, 6055/1, 6057, 6059, 6060, 6061, 6061/1, 6063, 6066, 6067, 6068, 6070, 6070/1, 6071, 6074, 6075, 6076, 6078, 6079, 6081, 6082, 6083, 6083/1, 6084, 6086, 6087, 6089, 6090, 6090/1, 6091, 6095, 6097, 6097/1, 6099, 6100, 6101, 6103, 6106, 6114, 6115, 6123, 6123/1, 6130, 6130/1, 6165, 6166, 6166/1, 6167, MUSTAFA SAVRANCIK, REŞAT ÇOŞALEV, REŞAT ÇOŞALEV/1, REŞAT ÇOŞALEV/2, REŞAT ÇOŞALEV/3, RÜZGARLI, RÜZGARLI/1, SEVGİ, SÜRMELİ, Ş. ERHAN KONUK, Ş. SERDAR KAZAR, ŞEHİT ESAT KÖRKÜN, ŞEHİT ESAT KÖRKÜN/1, ŞEHİT ESAT KÖRKÜN/2, ŞEHİT İSA İPEK, ŞEMSETTİN ÜNVER, TOROSLAR, TOROSLAR/3, TÜRKAN İRFAN AKÜN, TÜRKAN İRFAN AKÜN/22, TÜRKAN İRFAN AKÜN/3, TÜRKAN İRFAN AKÜN/33, TÜRKAN İRFAN AKÜN/4, TÜRKAN İRFAN AKÜN/44, YAKUT, YAKUT/1, YAKUT/2, ZAFER ATATÜRK, ZAFER KARANFİL, ZAFER KARANFİL/1, ZAFER KARANFİL/2, ZAFER KARANFİL/3, ZAFER KARANFİL/4, ZAFER KARANFİL/5, ZAFER/1, ASPAVA, ARCA SİTESİ, ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, KANDİL, KÜÇÜK AYLIK, YENİ ÖZGE, YÜKSEK ÇAMLIK, BOYALI, CENNET DERESİ, ÇAMLIKDÜZÜ, FINDIKLI ÇATALÇEŞME, FINDIKLI MERKEZ, SANDIKLI, TAŞEVLER, YENİ CAMİ, ARMUTOĞLU, GÖKBEZ MERKEZ, KARDELEN SİTESİ, KARŞIYAKA, PINARBAŞI, YELGİRMEZ, BAHÇELIEVLER, DEĞİRMEN YANI, HAMİDİYE MERKEZ, SEZERKENT, TOROS YAYLA EVLERİ, AHMET EROĞLU, AHMET EROĞLU/1, EMNİYET/1, FATİH, FATİH/1, FİLİZ, FİLİZ/1, FİLİZ/2, GÜL BAHÇESİ, GÜL BAHÇESİ2, GÜNEŞ/1, GÜNEŞ/2, İSTİKLAL KAYABAŞI, İSTİKLAL KAYABAŞI/2, İSTİKLAL KAYABAŞI/3, İSTİKLAL KAYABAŞI/5, MÜCAHİTLER/12, MÜCAHİTLER1, ORKİDE, POYRAZ, POYRAZ/1, SEYRANTEPE, SEYRANTEPE/2, ŞEVKET BEĞCEOĞLU, ŞEVKET BEĞCEOĞLU/1, ŞEVKET BEĞCEOĞLU/2, VUSLAT, VUSLAT3, YAVUZ, AKSU, ASAR, ÇAMLICA1, ÇAYLI KAŞ, ESENTEPE, GÜZEL ARDIÇ, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YENİ, YEŞİLBAĞLAR, YUKARI YÖRÜKLER, KARAKIŞLAKÇI MERKEZ, OSMAN ÇAVUŞLU, 25 MAYIS
SAİMBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SAİMBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVCIPINARI MERKEZ, BEYPINARI MERKEZ, BEYPINARI, YENİKÖY MERKEZ
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 16 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
11.10.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8075, AKKUYU, 18001, 18002, 18003, 18012, 18013, 18018, 18026, 18027, 18028, 18031, 18033, 18077, 2023, 2023-, 8031, TOKİ KONUTLARI 2.ETAP-, 1931, 1931-, 1932, 1933, 1949, 1950, 1951, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2071, 2076, 8030
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6565, 6566, 6568, 6570, 6571, 6572, 6578, 6579, 6580, 6582, 6583, 6584, 6585, 6590, 6592, 6599, 6600, 6601, 6602, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6624, 6626, 6627, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634, 6635, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6665, 6666, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6679, 6680, 6681, 6686, 6688, 6691, 6692, 6693, 6694, 6699, 6702, 6703, 6704, ACIDERE, ATATÜRK-, BAĞLAR, BİRLEŞİK SANAYİ, BİRLEŞİK SANAYİ/1, BOĞADEDE, BOYUNTEPE, GAZİPAŞA, KÜÇÜK SANAYİ, MAHMUT AYTEKİN, MAHMUT AYTEKİN/1, MENDERES, SAKIP SABANCI, SULUCA, YAVUZ SULTAN SELİM, 6305, 6307, 6315, 6319, 6323, 6324, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6343, 6347, 6348, 6350, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359, 6359/1, 6360, 6362, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6370, 6371, 6373, 6377, 6379, 6381, 6382, 6383, 6384, 6386, 6390, 6394, 6395, 6396, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6406, 6408, 6409, 6410, 6411, 6415, 6444, DERİNCE, HASAN ERİŞ, İSMETPAŞA, KARŞIYAKA, KARŞIYAKA İSİMSİZ 2, STADYUM, TUNA, TÜRK TEKSTİL VAKFI, YOĞURT DEDE
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, KARGAKEKEÇ
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HOCALLI
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5935, 6536
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2164, 2173, 2183, 2184, 2202, 2208, 2210, 2215, 2216, 2217, 2222, 2228, 2238, 2239, 2240, 2241, 2246, 2249, 2254, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2273, 2274, 2275, 2276, 2278, 2280, 2281, 2282, 2284, 2286, 2287, 2288, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2302, 2304, 2305, 2345, 2348, 2350, 2351, 2353, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2366, 2367, 2368, 2370, 2376, 2377, 2379, 2381, 2400, 2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, AKKUYU, BOYNUYOĞUN YENİ YOL 1, PİLOT ÜSTEĞMEN AKİF PALALI, YILDIRIM BEYAZID, YOĞUN ALİ, 3025, 3034, 3037, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3072, 3077, ÇAĞLAYAN, DİLEK ATLIĞ, İMAMOĞLU, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, ŞEHİT JANDARMA ER ATİLLA EKŞİ, 609, 716, 781, 812, 916, 2692, 2693, 2706, 2707, 2708, 2709, 2715, 2716, 2718, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2742, 2743, 2744, 2745, 2747, 2748, 2749, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2763, 2765, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2794, 2796, 2800, 2806, 2807, 2808, GÜL, NİLÜFER, SOFUDEDE, 3338, 3350, 3406, BELEMİR, KOZAN, TÜLEKLİ, 2871, 2872, 2882, 2883, 2884, 2887, 2888, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2900, 2901, 2919, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2937, 2938, 2946, 2978, 2979, 2981, 2983, AHMET SARIKAYA
Bakım Çalışması
12.10.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 276, 277, 279, 281, 289, 290, AHMET ZENBİLCİ
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak .ATATÜRK, 4452, 4453, 4454, 4455, 4474, 4498, 4499, 4500, 4501, 4504, 4536, 4539, 4540, 4541, 4555, 4635, 4636, 4652, GAZİ, KURTULUŞ, M.KEMALPAŞA, ŞEHİT POLİS AHMET TOPRAKOĞLU
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1675, 1703, 1742, 1745, 1747, 1749, 1750, 1751, 1754, 1756, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1864
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, CERENLİ, KARLIK, YAĞIZLAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:45 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6642, GAZİPAŞA, 6645, 6647, 6643, 6644
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4288, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4317, 4318, 4319, 4320, 4322, 4334, 4340, PERŞEMBE PAZARI, ŞEHİT POLİS AHMET TOPRAKOĞLU
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3229, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, ADNAN KAHVECİ, CEYHAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6651, 6657, 6658, BAĞLAR, 6661, 6652, 6654, 6660, 6641, 6649, 6644, 6640, 6643
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3228, 3229, 3230, 3316, FATİH
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 61 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93001, 93015, 93026, TURHAN CEMAL BERİKER, 4001, 4004, YOLGEÇEN, 94028
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12030, 12173, 12189, 12191, 12193, 12195, 12199, 12201, 12203, 12212, 12214, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12262, 12266, 12268, 12270, 12272, 12274, 12276, 12278, 12290, 12292, 12294, 12296, 12297, 12298, 12300, 12302, 12304, 12306, 12308, 12310, 12332, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12410, 12411, 12412, 12424, 12425, 12463, 12464, 12466, AHMET CEVDET YAĞ, AKKAPI, ŞIH CEMİL, 13149, 13164, 13168, 13180, 13182, 13184, 13186, 13190, 13192, 13194, 13196, 13200, 13202, 13204, 13252, 13310, 13374, 13386, 13388, 13390, 13392, 13400, 13404, 13406, 13408, 13410, 13412, 13414, 13418, 13420, 13422, 13424, 13426, 13428, 13430, 13432, 13434, 13436, 13440, 13452, 13454, 13456, 13458, 13474, 13476, 13500, 13506, 13510, 13512, 13518, 13520, 13522, 13524, 13526, 13528, 13530, 13560, OBALAR, 11069, 11223
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93025, TURHAN CEMAL BERİKER, ZEYTİN, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 2003, 2015, SINIR, 94002, 94004, 94006, 94008, 94009, 94010, 94012, 94014, 94016, 94020, 94022, 94026, 94030, 94041-
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURHAN CEMAL BERİKER, 4001, YOLGEÇEN, 94030, ZEYTİN
Bakım Çalışması
11.10.2026 10:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAKİRPAŞA
Bakım Çalışması
11.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKEL, 44312, ŞAKİRPAŞA
Bakım Çalışması
11.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13164, 13168, 13186, 13188, 13197, 13210, 13266, 13402, 13404, 13416, 13518, 13530, 13532
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46012, FATMA ESMA NAYMAN, TEKEL, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
11.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATMA ESMA NAYMAN, ŞEHİT NASIF NAMLU, TEKEL, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
11.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATMA ESMA NAYMAN, 46017, 46015
Bakım Çalışması
11.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46001, 46005, 46007, 46009, 46015, FATMA ESMA NAYMAN
Bakım Çalışması
11.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2., 3., 46075, 46077, 46079
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46422, FATMA ESMA NAYMAN
Bakım Çalışması
11.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2., TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
11.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46077
Bakım Çalışması
11.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2., 3., 46004, 46075, 46077, 46081, FATMA ESMA NAYMAN
Bakım Çalışması
12.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OBALAR, 13073, 13071
Bakım Çalışması
12.10.2026 19:00 - 23:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47191
Bakım Çalışması
12.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58034, 58044, 58046, 58054
Bakım Çalışması
12.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜCAHİTLER, 65005, 65013, 65015, 65016, 65019, 65020, 65022, 65023, 65024, 65030, 65031, 65032, 65033, 65034, 65035, 65038, 65039, 65040, 65041, 65043, 65044, 65045, 65046, 65047
Bakım Çalışması
12.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58006, 58008, 58010, 58012, 58014, 58016, 58018, 58060, ALPARSLAN TÜRKEŞ, MÜCAHİTLER, 65061, 65065, 65066, 65067, 65068, 65070, 65071
Bakım Çalışması
12.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58001, 58003, 58005, 58007, 58011, 58013, 58023, 58025, 58027, 58029, 58075, 58077, 58085, 58087, 58089, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DEFNE
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58020, GÜNEY KIYIBOYU, MÜCAHİTLER, 65072, 65073
Bakım Çalışması
12.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58064, 58062, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 58054
Bakım Çalışması
12.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58033, 58035, 58037, 58039, 58041, 58053, ALPARSLAN TÜRKEŞ
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58065, 58067, 58069, ALPARSLAN TÜRKEŞ, MÜCAHİTLER, 65018, 65019
Bakım Çalışması
12.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58071, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DEFNE, MÜCAHİTLER, 65036, 65037, 65038, 65050, 65051, 65054
Bakım Çalışması
12.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58004, MÜCAHİTLER, 65052, 65053, 65054, 65057, 65058, 65059, 65060, 65061, 65074, NESRİN OLGUN
Bakım Çalışması
12.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13084, 13366, 13370, 13372, 13374, 13376, 13378, 13380, 13382, 13384, 13388, 13390, 13392, 13448, 13450, 13470, 13474, OBALAR
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13206, 13360, 13364, 13366, 13370, 13372, 13376, 13380, 13382, 13388, 13448, 13450, 13560, 13562, 13564, 13566, 13568
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66001, 66049, AHMET REMZİ YÜREĞİR, BORSA, MUSTAFA KEMAL PAŞA, ŞEHİT KAMİL YELMEN
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66005, 66007, 66017, 66018, 66019, 66021, 66022, 66023, 66025, 66026, 66027, 66028, 66029, 66030, BORSA
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, MÜCAHİTLER, 65001, 65002, 65004, 65005, 65006, 65007, 65008, 65009, MUSTAFA KEMAL PAŞA, ŞEHİT KAMİL YELMEN
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66006, 66007, 66016, AHMET REMZİ YÜREĞİR, 65089, 65096, 65097, 65100, 65101, 65102, 65103, 65105, 65106, NESRİN OLGUN
Bakım Çalışması
13.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 65077, 65080, 65082, 65083, 65086, 65087, 65089, 65090, 65099, AHMET REMZİ YÜREĞİR, GÜNEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET REMZİ YÜREĞİR, 66037, 66002, 66001, BORSA, MUSTAFA KEMAL PAŞA
Bakım Çalışması
13.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66007, 66008, 66009, 66010, 66011, 66012, 66013, 66014, 66015, 66016, 66017, 66021, AHMET REMZİ YÜREĞİR, GÜNEY KIYIBOYU
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 65026, 65027, 65028, 65029, 65038, 65106, 65107, 65108, 65109, 65110, 65111, 65115, AHMET REMZİ YÜREĞİR
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 65042, 65043, 65044, 65045, 65046, 65047, 65055, 65056, 65057, 65078, 65081, 65082, 65083, 65084, 65085, 65087, 65089, 65090, 65091, 65092, 65093, 65094, 65095, 65103, 65104, NESRİN OLGUN
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 21002, 21006, 21007, 21009, 21010, 21012, 21014, 21016, 21018, 21020, 21022, 21024, 21026, 21028, 21030, 21032, 21034, 21036, 21044, 21046, 21048, 21050, MANİSALI ALİ BEY, METRO GÜZERGAHI, ŞEHİT DURAN, UZUN, 19001, 19002
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66004, 66005, 66006, 66007, 66028, AHMET REMZİ YÜREĞİR, BORSA, 65010, 65011, 65012, 65020, 65112, 65113, 65114, 65115
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19001, 19006, 19007, 19008, 19010, 19011, 19012, 19013, 19014, 19015, 19018, 19020, 19021, 19022
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22009, 20039, 20041, 20046, 20047, 20054, 20056, 20057, 20058, 20059, 20060, 20061, 20063, 20064, 20067, 20070, METRO GÜZERGAHI, SAYDAM
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 21009, 21022, 21026, ŞEHİT DURAN, ULUS, 19003
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 20043, EMİNAĞA, HÜRRİYET, 19017, 19018, 19019, 19020, 18001, 18002, 18003, 18005, 18006, 18009, 18010, 18011, 18012, 18015, 18016, 18018, 18020, 18025
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15007, 15013, 15015, 15017, 15019, SAYDAM, 20001, 20002, 20003, 20057, 20063, 20064, 20065, 20066, 20067, 20068, 20069, 20070, DEBBOY, METRO GÜZERGAHI
Bakım Çalışması
14.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 20019, 20020, 20031, 20032, 20033, 20034, 20035, 20036, 20037, 20038, 20039, 20040, 20041, 20042, 20043, 20044, HÜRRİYET, 18003, 18006, 18007, 18008, 18010, 18011
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15002, 15004, 15005, 15006, 15007, 15008, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15014, 15015, AHMET CEVDET YAĞ, 30004, 30016
Bakım Çalışması
14.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİRZAÇELEBİ, OBALAR, 31007, 31009, 31011, 31017, 31021, 31031, 31033, 31037, 31088, 30002, 30004, 30006, 30008, 30010, 30012, 30014, 30016, 30018, 30020, 30071, 30075
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15001, 15005, AHMET CEVDET YAĞ, HAVUZLUBAHÇE, 30002, 30004, 30041, 30045, 30047, 30049, 30051, 30053, 30061, 30071, METRO GÜZERGAHI
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45001, 45003, 45004, 45005, 45007, 45009, 45010, 45015, 45018, 45019, 45021, 45023, 45025, 45026, 45028, 45030, 45032, 45034, 45036, 45038, 45040, 45041, 45042, 45045, 45047, 45048, 45049, 45050, 45051, 45052, 45053, 45054, 45055, 45056, 45058, 45059, 45060, 45063, 45064, 45068, 45069, 45070, 45075, 45077, 45079, 45080, 45081, 45082, 45083, 45084, 45085, 45086, 45088, 45089, 45090, 45092, 45094, 45096, 45098, 45100, 45101, 45102, 45104, 45106, 45108, 45110, 45114, 45124, 45126, 45128, 45129, 45132, 45134, 45136, 45140, 45142, 45146, 45148, 45151, 45153, 45158, 45159, 45161, 45163, 45165, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 130002, 130008, KÖYİÇİ, LİMON ÇİÇEĞİ, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, 90001, TAPANTEPE YOLU
Bakım Çalışması
13.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35, 37, 38, 40, 54, ÇADIR KÜMESİ2, ÖZGÜR, ÇİFTLİK EVLERİ, MENEMENCİOĞLU, 4, ŞEHİT HAYDAR GÖZEL, KÖYLÜOĞLU KÜME EVLERİ, UĞUR MUMCU
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101001, 101002, 101004, 101006, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 101025, 101026, 101027, 101028, 101039, 101042, 101043, 101046, 101047, 101048, 101061, KANAL BOYU
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12032, 12094, 12122, 12124, 12126, 12127, 12130, 12132, 12136, 12138, 12139, 12140, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12148, 12149, 12150, 12151, 12152, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159, 12160, 12161, 12162, 12164, 12166, 12167, 12168, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174, 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12184, 12186, 12189, 12190, 12193, 12194, 12196, 12198, 12200, 12202, 12204, 12206, 12208, 12210, 12212, 12220, 12230, 12232, 12234, 12236, 12238, 12240, 12244, 12246, 12254, 12260, 12266, 12298, 12302, 12310, 12312, 12314, 12316, 12318, 12324, 12349, 12406, 12410, 12411, 12420, 12421, 12422, 12423, 12424, 12427, 12442, 12454, 12463, ŞIH CEMİL
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57036, 57064, 57068, 57216, 57218, 57220, 57222, 57224, 57226, 57228, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, 27 MAYIS, 56002, 56004, 56006, 56008, 56011, 56012, 56014, 56016, 56018, 56020, 56021, 56022, 56024, 56026, 56028, 56038, 56039, 56044, 56054, 56055, 56056, 56058, 56060, 56070, 56072, 56092, 56094, 56101, 56103, 56107, 56109, 56112, 56114, 56117, 56119, 56121, 56125, 56127, 56129, 56133, 56137, 56139, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN
Bakım Çalışması
14.10.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57006, 56002, 56011, 56137, 56139, 56141, 56143, ŞEHİT MEHMET ÖZEL
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56073, 56133, 56137, 56141, 56143, ŞEHİT NASIF NAMLU
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70038, 70082, 70154, 70158, 70160, 70170, 70172, 70176, 70178, 70180, 70182, 70184, 70186, 70192, 70194, 70196, 70218, 70222, 70226, 70228, 70230, 70232, 70234, 70236, 70238, 70240, 70242, 70244, 70246, 70250, 70252, 70254, 70256, 70276, 70280, 70294, 70296, 70298, 70300, 70302, 70304, 70306, 70308, 70310, 70312, 70314, 70316, 70318, 70320, 70324, 70328, 70330, 70332, İBO OSMAN
Bakım Çalışması
13.10.2026 10:45 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70256, 70260, 70262, 70266, 70270, 70276, 70288, 70292
TUFANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, TUFANBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, DOĞANLI CUMHURIYET, DOĞANLI HÜRRİYET, DOĞANLI İSTİKLAL, DOĞANLI TEPE, KANAL, YENİ DOĞANLI, YENİCAMİ
YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖLOVASI SAHİL KIYISI, GÖLOVASI
Bakım Çalışması
12.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞŞIRLI, DEVELİÖREN, KIZILTAHTA, SİRKENLİ, KESMEBURUN, 5758, KARTAL HÖYÜĞÜ
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASMALI, FORLAR, GÖBEÖREN, YUMURTALIK, KIRMIZIDAM, ŞEYHGANİM, HACİMÜMİNLER, KARAHÜSEYİNLER, TAHİRİYE, ZEYNEPLİ, 8033, ADANA YEŞİLKÖY, KELTEPE, MERCAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4001, 4002, 4003, 4005, 4007, 4016, 4017, 4020, 4021, 4022, 4023, 4027, 4031, 4051, AHMET HAŞİM, ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, ATATÜRK YUMURTALIK, BAYBARS, BOSNALI FATİH, CENGİZ HAN, DEVLET BAHÇELİ, EKBER ŞAH, EMİR SULTAN, EVLİYA ÇELEBİ, GİRNE, HAKAN, HALİDE EDİP ADIVAR, HOCA İSHAK, KADI BURHANETTİN, KAFKAS, KARAHACILI, KAYI BOYU, KILIÇARSLAN, MELİK ŞAH, MİMAR SİNAN AKDENİZ, MUZAFFER ÖZDAĞ, OĞUZ HAN, ÖMER SEYFETTİN, SALTUK BUĞRA HAN, SELAHATTİN EYYUBİ, ŞEYH EDEBALİ, TUĞRUL BEY, 5003, 5007, 5008, 5013, 5016, 5017, 5022, 5041, 5042, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5063, 5069, 5071, 5075, ADANA, AKDENİZ SİTESİ, ALADAĞ, AŞKAR SİTESİ, ATEŞOĞLU, AYGAYE, CEYHAN, FEKE, GÖLOVASI, GÖLOVASI SAHİL KIYISI, İMAMOĞLU, İSKEN LOJMANLARI, KADİRLİ, KARATAŞ, KARSANTI, KOZAN, SAİMBEYLİ, SEYHAN, TUFANBEYLİ, YÜZEVLER, 1001, 1006, ALPARSLAN, ATİLLA HAN, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HAKİM SEFA MUTLU, HÜKÜMET, HÜSEYİN BAYKARA, IV.MURAT, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, LİMAN, MEHMET AKİF ERSOY, METE HAN, MURATHAN, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, ŞEHİT HARUN ARSLANBAY, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP AYAS, 11007, 11010, 11014, 11015, 11025, 11030, 11032, 11034, 11045, 11047, 11051, 11053, 11059, 11061, 11063, 11065, 11069, 11071, 11073, 11075, 11077, 11083, AKDENİZ AYVALIK, AYVALIK-, AYVALIK., ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY, DEMİRTAŞ, YUMURTALIK, DEVECİUŞAĞI, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3013, 3015, 3016, 3019, ANAFARTALAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DUMLUPINAR, GENÇ OSMAN, HIZIR REİS, KURTULUŞ, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, NİĞBOLU, ORUÇ REİS, PİRİ REİS, SAKARYA, TURGUT REİS, HAMZALI, AKDENİZ HAYLAZLI, HAYLAZLI, 7003, 7009, 7012, 7013, 7018, 7022, ADNAN MENDERES, AKGEDİIK, ATATÜRK, ATATÜRK (KALDIRIM), ATATÜRK (YENİ), EVLİYA ÇELEBİ KALDIRIM, FATİH SULTAN MEHMET, FEVZİ ÇAKMAK, GAZALİ, GENÇ OSMAN KALDIRIM, MELİKŞAH YENİ, METEHAN, MİMAR SİNAN KALDIRIM, NECİP FAZIL, NİHAT ADSIZ, OSMAN GAZİ, ÖMER SEYFETTİN KALDIRIM, SÜTÇÜ İMAM, ULUBATLI HASAN, YAVUZ SULTAN SELİM KALDIRIM, YILDIRIM BEYAZİT, ZİYA GÖKALP, ZİYAPAŞA, KALEMLİ, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6008, 6009, 6011, 6014, 6016, 6017, 6021, 6033, 6040, 6041, 6046, 6047, 6048, 6052, 6053, 6059, 6060, 6066, ABDUL HAMİT, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞIK VEYSEL, AVUKAT ERKAN TEKİN, BİLGE KAĞAN, CUMHURİYET, ÇOLAK HÜSEYİN, DADALOĞLU, DEDE KORKUT, DENİZ, EBUL FEZ ELÇİBEY, HASAN TAHSİN, HÜRRİYET KEMALPAŞA, KARACAOĞLAN, KÖPRÜLÜ FUAT PAŞA, MOLLA FENARİ, NASRETTİN HOCA, NECİP ASIM, ON BAŞI MEHMET, SÜLEYMAN ÇELEBİ, ŞAH İSMAİL, YÖRÜK ALİ EFE, YUNUS EMRE, ZİYA PAŞA, HEREKLİ SOKAK, NARLIÖREN, 2000, 2006, AÇELYA, AKASYA, BEGONYA, BEYAZ GÜL, DEFNE, FESLEĞEN, KARANFİL, KARDELEN, LALE ÖREN, MANOLYA, MENEKŞE ÖREN, NERGİZ, ORKİDE, REYHAN, ZAKKUM, SUGÖZÜ, YENİKÖY, 8006, 8010, 8013, 8017, 8020, 8035, 8040, 8043, 8045, ADA, ADANA YEŞİLKÖY, ALTIN, AYHAN ZEYNEP TEKİNBÖRÜ, BAHAR, BEYAZ, CAMİ, ÇAM, DÖNMEZ, ESENTEPE, FULYA, GÖL, GÜL, GÜVEN, GÜVERCİN, HÜRRİYET YEŞİLKÖY, KADİFE, KANARYA, KELTEPE, KUMRU, KURTULUŞ YEŞİLKÖY, KÜME, LALE YEŞİLKÖY, LAVANTA, MAVİ, MENEKŞE YEŞİLKÖY, MEŞE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL, PALAMUT, PALMİYE, PAMUK, PAPATYA, SÜMBÜL, SÜMER, YAMAÇ, YAPRAK, YASEMİN, YENİ, ZAMBAK, 24000, 24025, 24027, 24028, 24030, 24032, 24035, 24037, 48, 51, 52, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, AKDENİZ, YUMURTALIK YUMURTALIK, ZEYTİNBELİ, 1, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 42, 43, 44, 45-, 5, 55-, 6, 61, 64, 7, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 9, 9001, 9003, 9010, 9013, 9014, 9017, 9018, 9022, 9023, 9026, 9028, 9030, 9032, 9033, 9034, ANAFARTALAR ZEYTİNBELİ, ATATÜRK (FUADİYE), ATATÜRK ZEYTİNBELİ, ÇANAKKALE, ÇANAKKALE BOZDOĞAN, FATİH, FATİH (BOZDOĞAN), FATİH (FATİH)-, FATİH (YENİ)-, KANAL ZEYTİNBELİ, ŞEHİT SÜLEYMAN KILINÇ, ŞEHİT SÜLEYMAN KILINÇ (YENİ), YAVUZ SULTAN SELİM
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 23 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
10.10.2026 17:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1109, 1112, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215-, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222, SÜLEYMAN VAHİT, 948
Bakım Çalışması
11.10.2026 15:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4652, 4654, 4655, ATATÜRK_3, KANAL_1, 4767, 4769, 4770, 4773, 4780, 4781, 4782, 4784, DENİZKUYUSU, 4705, 4707, 4709, 4710, 4711, 4712, 4712., 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4742, 4757, 4758, 4760, 4761, 4763, AKDENİZ_1, GAFFURDEDE, KARATAŞ, KARDELEN, MİHMANDAR, YEDİ EVLER, 207_1, 21_2, 5473, 5487, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5509, 5510, 5511, 5515, 5516, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5557, 5558, 5559, 5560, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, AÇELYA_1, AYDINLAR, HAŞİM DALGIÇ, İNÖNÜ, KIYIBOYU_1, MANOLYA_1, ORKİDE_1, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4708, 8 OCAK, BARIŞ, DOĞU, LİMON ÇİÇEĞİ, ULUS, YAŞAR KEMAL, 109-, 123_1, 5574, 5576, 5577, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5599, KIYIBOYU, 4623, 4626, .KANAL-4, 138_1, 5894, 5916, 5916., FEVZİ ÇAKMAK_2, KAYARLI, ŞEYH MURAT., VATAN, PEKMEZLİ, YAVUZ SULTAN SELİM, 5153, ATATÜRK_1, 5858, ŞEYH MURAT_1, 4644
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, SARMAŞIK, SEDİR YAPRAĞI, YAŞAR DOĞU
Bakım Çalışması
11.10.2026 13:45 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2191, 2225, 2227, 2228
Bakım Çalışması
11.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, MENEKŞE
Bakım Çalışması
11.10.2026 16:50 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2155, 2156, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2168, ŞEHİT EMRE MÜCAHİT TOPAL, YAŞAR DOĞU
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4233, 4234, 4235, 4236, 4238, 4240, 4241, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, FİRUZA, FULYA
Bakım Çalışması
12.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4201, 4203, 4204, 4205, 4214, 4221, 4229, FULYA, GÜLHATMİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA
Bakım Çalışması
12.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4190, 4201, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4221, MUSTAFA KEMAL PAŞA
Bakım Çalışması
12.10.2026 17:45 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2559, LALE, ŞEHİT JAN.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 4190, 4222, 4223, 4224, 4226, 3915, 3916, 3917, 3918, 3920, EGE BAĞATUR, İLİM YOLU, MANOLYA, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 2544, 2552, 2553, 2554, 2555
Bakım Çalışması
12.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1412, 1332, 1410, 1411, 1334, 1341, 1336, 1326, 1342, 1337, 1340, 1335, 1339, 1338, 1333, 1407, 1343
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6001, 6002_1, 6018-, 6103., 6106, 6115, 6115., 6116, 6119, 6124, 6133, 6136, 6140, 6141
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1051, 1109, 1112, 1135, 366, 369, 386, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 440, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 486, 487, 488, 489, 490, 495, AKDENİZ, 878, 895, 896, 900, 901, 902, 904, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 936, SÜLEYMAN VAHİT, ŞEHİT JANDARMA ER KADİR GÖRGÜLÜ, 1295, 1317, 1319, 1337, 1341, 1342, 1350, 1351, 1354, 1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1423, 1501, 522, 523, 524, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 538, 540, 541, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 649, 1171, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215-, 1216, 1217, 1218, 1220, 1222, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, KASIMLAR, KUBURCULAR, BELÖREN, ÇATALPINAR, ATATÜRK, CEMİL MERİÇ, DAMLAMA, HALİL AĞA, SÖĞÜTLÜ, SÜREN, 63_2, 63/1, 64_1
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 851, 863, 876, 877, 878, 879, 880, 897, 898, 899, 900, SÜLEYMAN VAHİT, 794, 799, 800, 802, 803, 806, 808, 814, 820, 552, 553, 557, 560, 565, 566, 569, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5076-, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67_1, BEYAZ GELİNCİK, KANAL, SELAHATTİN EYYUBİ
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1681, AKASYA_1, AYÇİÇEĞİ, BAHAR_1, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, İBRAHİM TATLISES, SÜLEYMAN VAHİT, 1151, 1166, 1169, 1170, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1192, 1196, 1197, 1198, 1199, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1255, 1257, 1259, 1260, 1263, 1270, 1273, 1274, HUZUR, 1123, 1125, 1137, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1156, 1275, 1276, 1292, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1331, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1388, 1399, 1479, 1482, 1483, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539, 1540, 1545, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1558, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571
Bakım Çalışması
14.10.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696-, 1697, 1699, AYÇİÇEĞİ, BAHAR, BAHAR_1, HUZUR, 1735, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, SÜMBÜL, 1118, 1135, 1136, 1151, 1188, 1189, 1190, 1192, 1200, 1201, 1202, 1204, 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1047, 1049, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1079, 1107, 1115, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1152, 1577, 1582, 1616, 1617, 1651, 1661, 1663, 1665, 1667, 1668
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2489, EGE BAĞATUR, SARDUNYA
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2522, SARDUNYA, YAŞAR DOĞU
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2478, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2519, 2520, 2521, 2522, KOZAN, YAŞAR DOĞU, 2530
Bakım Çalışması
12.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAĞŞIRLI, DEVELİÖREN, KIZILTAHTA, SİRKENLİ, KESMEBURUN, 5758, KARTAL HÖYÜĞÜ