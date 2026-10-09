Ankara'da 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Başkent Elektrik tarafından paylaşılan çalışma programına göre Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ ve Haymana'da belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerle beraber ''Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' merak ediliyor. Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim programı...

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Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim programı Başkent Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Bakım çalışmaları nedeniyle Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana'da planlı kesintiler yapılacağı açıklandı. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 EKİM BAŞKENT ELEKTRİK

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:15 - 13:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ESEN, ÇANKAYA, CENNET, ŞEHİT HALİL ASLAN, MEKAN 3, NADİDE 3, FEYZA, ÖZTÜRK 1, REYHAN, FEDAKAR, GEYLANİ, HÜSEYİN GAZİ, ÇİMEN, ÇALIŞKAN, HİCRAN 2, NADİDE 1, YİĞİTLİ 1, FEDAKAR 2, SULTAN AHMET, HİCRAN 1, ADA 5, YİĞİTLİ 2, ADA 3, ULU, ÖZTÜRK 2, ŞEHİT OSMAN USTA, NADİDE 2, ORHANGAZİ, BEYZADE

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÜNDERE, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, KIZIK, SAMUT, 181, KIZIK KÜME, 193

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÜNEY, KARACALAR

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, ÇAYYOLU, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ

Bakım Çalışması

10.10.2026 12:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM BEYAZIT

Bakım Çalışması

10.10.2026 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 26

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÜNDERE, SAMUT, KARAGÜNEY, KIZIK KÜME, YILDIRIM ., KARACALAR

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM BEYAZIT, 30

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1944, 1964, 1952, 1949

Bakım Çalışması

09.10.2026 13:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 819, NATOYOLU

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA 1, IHLAMUR, GELİNCİK, DEFNE, KARANFİL., 1609

Bakım Çalışması

10.10.2026 17:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİLECİK, SERİNCE

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 436, 636, SEZAİ KARAKOÇ, 632, 634

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 11:15 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SARIOBA, YUKARI SARIOBA

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAŞBEREKET

Bakım Çalışması

10.10.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:59 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:00 - 17:06

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:59 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:04 - 16:07

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HALLAÇ, DİSPANSER, ÇAY, MEHMET NECATİ ONGAY, ODUNPAZARI, KIYMACI, SU DEPOSU, 4 NOLU, KARADİBEK, TEMENNİ, KÖPRÜBAŞI, FINDIK, ŞEKERPARE, KIŞLA, SAĞLAM, CUMHURİYET.., EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, BANKA

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HALLAÇ, DİSPANSER, ÇAY, MEHMET NECATİ ONGAY, ODUNPAZARI, KIYMACI, SU DEPOSU, 4 NOLU, KARADİBEK, TEMENNİ, KÖPRÜBAŞI, FINDIK, ŞEKERPARE, KIŞLA, SAĞLAM, CUMHURİYET.., EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, BANKA

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HALLAÇ, DİSPANSER, ÇAY, MEHMET NECATİ ONGAY, ODUNPAZARI, KIYMACI, SU DEPOSU, 4 NOLU, KARADİBEK, TEMENNİ, KÖPRÜBAŞI, FINDIK, ŞEKERPARE, KIŞLA, SAĞLAM, CUMHURİYET.., EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, BANKA

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKKOYUNLU, DAVDANLI

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBOYALIK

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, DOĞANÇALI, BEYPAZARI, TAŞÖREN, ÖZKÖY, TAŞÖREN KÜME EVLERİ

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 10:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİLOT, PİYADE, VALİ DOKTOR REŞİT, ANDREY KARLOV, HAVA, CİNNAH

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1843, 1839

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, SERHAT

Bakım Çalışması

09.10.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİDERE, 842, AHMET YESEVİ, 871, 839, 888, 843, DİKMEN, 1192, 841

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 796, 791, İLKER, 791/1, 982, 790, 793, 787, 789, 797, 794, 788, 792

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1342, 1341, 1335, KABİL, 1321

Bakım Çalışması

10.10.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPAGUT, 1279, ŞEHİT ALİ KOÇ, 1273, 1280, LİZBON, 1281, 1311, 1310, 1235, 1066, 1276, 1277

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Bakım Çalışması

11.10.2026 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 53

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE

Bakım Çalışması

09.10.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE, YILMAZKÖY

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:15 - 13:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ESEN, ÇANKAYA, CENNET, ŞEHİT HALİL ASLAN, MEKAN 3, NADİDE 3, FEYZA, ÖZTÜRK 1, REYHAN, FEDAKAR, GEYLANİ, HÜSEYİN GAZİ, ÇİMEN, ÇALIŞKAN, HİCRAN 2, NADİDE 1, YİĞİTLİ 1, FEDAKAR 2, SULTAN AHMET, HİCRAN 1, ADA 5, YİĞİTLİ 2, ADA 3, ULU, ÖZTÜRK 2, ŞEHİT OSMAN USTA, NADİDE 2, ORHANGAZİ, BEYZADE

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MANOLYA, FAZIL, ESEN, BİLGİN, ORHANGAZİ, UFUK, SAKARYA, GAYE, ŞEHİT SELAMİ ŞAHİN, CEYLAN, BAHAR_1, FELAH, KAFKASYA, MİMAR SİNAN., HİCRET, ÇİLEK, SULTAN AHMET, KURBANTEPE, OBA, BEYYERİ, BAKİ, SEDEF_1, FEYZA, OĞUZ, KÜBRA, ACIBADEM, DİYAR, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, AYIK, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, GÜN

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN KÜME

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NUR, ŞEHİT FATİH ASRAK, MERVE, ÇAY, KORDON 16, MİLLİ, NUR 5, AŞAĞI ÇAVUNDUR

Bakım Çalışması

10.10.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10., 1, YAPRAK_1, BAYRAM_1, CİRİT, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN., MERKEZ KÜME, KIYI_1, MERKEZ, AYSU, MELİKŞAH., BAHAR, RÜYA_1, YEŞİL_1, KORDON BOYU, ESEN., ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL., NENEHATUN, DÜŞLER, CİVAR, BATUBEY, YAPRAK, TURGUT REİS., SEZGİ.

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:15 - 14:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUTLUKÖY, ÖMERCİK, KARGIN KÜME, ÇANKIRI

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, ÇAYYOLU, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:15 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAMZE, BAHÇELİ, ANKARA, MEKKE, KAMPÜS, ŞEHİT MEHMET KOLCU, KAMPÜS 1, ŞÜKÜR, HALİM, SÜLEYMANİYE, VEFA

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI

Bakım Çalışması

09.10.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKMAKLITAŞ, BAĞLICA, 1222, 1271, MERKEZ, SÜMER, 1212, 1219, MERMEROĞLU, 1198, 1220, 1223, ESKİBAĞLAR, HİLAL, 1221

Bakım Çalışması

09.10.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARTALKAYA, 5275, 5283, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, 5273, 5243

Bakım Çalışması

09.10.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU, 4202, TURKUAZ, 4647, AŞAĞI YURTÇU, 4212, 4205, 4209, 4208, 4204, AKYATAK

Bakım Çalışması

09.10.2026 15:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, HÖYÜK, 1067, YALINKILIÇ

Bakım Çalışması

09.10.2026 15:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARTALLAR, 1066

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 5228, 5231, 5230, 5235, 5225

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, BAĞDAT

Bakım Çalışması

10.10.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5283, 5278, 5281, 5282, 5280, 5248

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4331, 4340, 4347, 4338, 4370, 4368, 4339

Bakım Çalışması

10.10.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1843, 1839

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2687, 2686, 2678, 30 AĞUSTOS, KIZILCAŞAR, ZAFER, 13 EKİM, 2684, 2679, 2658, GÜVEN, MİSAKIMİLLİ

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2660, 13 EKİM, 2655, 2654, 2659

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1680, HANIMELİ..., ESENCE, AKBAŞAK, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, IHLAMUR..., S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, KOPARAN77, KOPARANN, GÜLBAHÇE., ALTINBAŞAK, ELİF DOĞA K.Y.KOOP., YEŞİLYAYLA, TURNAÇAYIRI, KOPARAN

Bakım Çalışması

09.10.2026 13:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2681, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 30 AĞUSTOS, MİSAKIMİLLİ, BARIŞ, 2680, 1209

Bakım Çalışması

09.10.2026 13:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2687, 2686, ZAFER

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE., KABA SİNANLI MEVKİİ, İKİZCE

Bakım Çalışması

10.10.2026 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ

Bakım Çalışması

10.10.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, 1842, 1843, 1840, DOSA SİTESİ, 1619, BALLIKPINAR KÜME, YENİBAHÇEKENT KOOP, 1621, 1618

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR KÜME, HAYMANA KÜME, YAVRUCUK

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1209

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1209

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1002, 23 NİSAN, 2688, 2686

Bakım Çalışması

10.10.2026 15:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZAFER, 2686, 2687, 2695, 2697, 2696, 2709, 2698, 23 NİSAN, 2718, 2694, 2712

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:35 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 666, 462, 650, 659, GÜVENCEM SİTESİ, 1154, 663

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, MAHMATLI BAHÇE, EVREN YAYINCILIK, ASAR, KARAOĞLAN, 3089, 3051, OĞULBEY

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 336, KARAOĞLAN

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, DOĞANÇALI, BEYPAZARI, TAŞÖREN, ÖZKÖY, TAŞÖREN KÜME EVLERİ

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2053, 2057, 2040, 2048, 2036, 2052, 2051, 2044, 2045, 2046, 2047, 2043, 703, 696, 2049, 2054, 2039, FATİH SULTAN MEHMET, 1055, 614, DAĞYAKA, ORHANİYE, VETERNERLİK MEVKİİ, 2034

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3001, YILBANT, 3008, 3101, FATİH SULTAN MEHMET, 500, 3002, 3006, 3004, TURGUT ÖZAL

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 436, 636, SEZAİ KARAKOÇ, 632, 634

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DURHASAN, SEMER, AHİ EVRAN, ŞEHİT METİN ÖZDEMİR, 3248, GİRAYHAN, ŞEHİT ÖMER YENER, SİLAHTAR

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, DAĞYAKA, 2034, VETERNERLİK MEVKİİ, 614, 1055, 2036

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4_1, TENEKECİ, ŞEHİT ALİ YÜZYIL, 1., KAZANKAYA, EBRE, İSTASYON, KARATAŞ, ÇANSA, AYRANCI, BAĞCILAR, AĞILKAYA, KAYIKBAYIRI, AHİKEMALŞENYURT, KARALAR, 1, ŞENYURT, EMENAĞAÇ, GÖKDERE

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA PAZAR

Bakım Çalışması

09.10.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, YAYLA KASIMLAR, KARAAĞAÇ, SÜLELER, DERENECİ, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1486, BEDRETTİN CÖMERT, 1485, 1488, 1490, 1500, 1501, 1504, 1506, 1511, 1513, HÜSEYİN GAZİ, 1487, 1497, 1515, 1489, 1492, 1503, 1477, 1484

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI, TUZLA

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 503, 316, 315, DEREBOYU, 489, 327, 501, 505, NATOYOLU, 502, 496, 504

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN, 538, 534, 536, ŞEHİT ALİ BAŞPINAR, 464/2, 475, 466, 471, 474, 466/1, 469, 456, 539, 470, MUHARREM CÜCE, 476, MUTLU, 468, 464, 542, 466/2

Bakım Çalışması

09.10.2026 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LALA, LALAPAŞA, LALE, GÖCEN, GENÇLİK, NENEHATUN, LEYLAK, BURAK, ÜLKER_1, LADİN, BUDAK

Bakım Çalışması

09.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 578, 1141, 542, 571, 579, 558, 572

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 817, 818

Bakım Çalışması

09.10.2026 13:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 819, NATOYOLU

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEM SANAYİİ, 1237, SELVİ, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, 6, CUMHURİYET, HANARDI, HAN 5, HAN 4, KIZILIRMAK, HAN 3, DERE, AKINCILAR, HAN 6, MEŞE, HAN 1, 38, HAN 7, ÇAMLIK

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAN 2, ÖZCAN 4, ODABAŞI, İL, ODABAŞI KARŞIYAKA, LALA HARMANI

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, 1102, 1097, 1095, 1093, 1096

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1165, 1174, 1175

Bakım Çalışması

10.10.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 18, 17, 19 MAYIS, 1151, 1182, 1185, 1190, 1191, SAMSUN DEVLET YOLU, 1189, 1184

Bakım Çalışması

10.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1163, 1151, 1175, 1166, 19 MAYIS, 1165

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRLIK_1, ÇİÇEK, BAHAR, ÇİMEN.., GÖKÇEYURT, LALAPAŞA, NENEHATUN, İSTASYON

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKOYUN, ORHAN GAZİ, OKULLAR, KARAAĞAÇ BAYIRI, 702, HASAN TAHSİN, CUMHURİYET, İSKELE, YENİ P.T.T, DEMİRCİLER, DERE, GÜMRÜK, YALI, SAHIL, TAŞBAŞI, HÜKÜMET, ALİ ALP, AÇIK PAZAR YERİ, CAMİ, KONAK

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSLAMALAN

Bakım Çalışması

10.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜLVEREN 4, GÜLVEREN 1, SAKARYA_1, GAZİ_1, MENEKŞE, PINARBAŞI, ZAFER_1, GÜLVEREN 2, HÜRRİYET SARIYAR, OKUL SARIYAR, BARAJ 1, GÖLBAŞI 1, GÖLBAŞI 2-, GÖLBAŞI 3-, GONCA, GÖBET, SERÇE, CUMHURİYET ALANI, BAĞLAR 2, ÇIKMAZ_2, FATİH.., BAĞLAR 1, BAHAR, ANKARA, SELVİ_1, EVCİK, BARAJ

Bakım Çalışması

11.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CENDERE

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İREM, MELİS, TÜRKALP, BARBAROS, DİVAN, GENCEBAY

Bakım Çalışması

09.10.2026 11:15 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SARIOBA, YUKARI SARIOBA

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MANDIRA, GİRİŞ, SİNANLI, ADATOPRAKPINAR

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GİRİŞ, MERKEZ, ADATOPRAKPINAR

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 79., HACITUĞRUL 127., HACITUĞRUL 122., HACITUĞRUL 77., HACITUĞRUL 123., HACITUĞRUL 137., HACITUĞRUL 115.

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:15 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTAYLAR, ÖZAL, ESENBOĞA, ATATÜRK., SAKARYA_2, BELEDİYE., BAHÇELİEVLER, ŞEHİT MUSA KAPLAN, BUĞRA, ATAKAN, BARIŞ MANÇO

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:45 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ASYA, BAŞBUĞ, BARIŞ MANÇO, DOĞUHAN, ÇERKEŞ, ÜLKE, MURATHAN, ANI, RAY, SERÇE_1, KUTLU, ÖZLEM, YILDIRIM BEYAZIT_3, BALIK, KARYAĞDI MEVKİ., TUNA., BANU, BESİM, KARYAĞDI, ATATÜRK., YASİN_1

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, ÇAYYOLU, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENBOĞA, ÖZAL, BARIŞ MANÇO, ŞEHİT MUSA KAPLAN, BUĞRA, ATAKAN

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ELİT ŞAFAK YAPI KOOP., TUFAN KONUT YAPI KOOP., HİKMET, ÜLGENTÜRK, TURKUAZ, YEŞİLYURT, TÜRKÖZÜ, ALCI MAHALLESİ, TUGAY, AHMET YESEVİ

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 104, SAVUNMA, 1712, 108, ÇORUM

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, BAĞDAT

Bakım Çalışması

10.10.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN GAZİ, 971, 162, 158, 315., 160, 157, VURAL BAYLAN, 314., 159, 5, 155., 317

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 125, 114., ÇAKIR, 141., FIRAT, SİDRE, 146, 952, 112., 122., 119., 133., 121., 117, 115., 125., 118, GÜNDÜZ, 145., 127, 140.., 124., 116, 126, KAZIM KARABEKİR.., 120., 943

Bakım Çalışması

10.10.2026 14:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1648, SARAYCIK, 1645

Bakım Çalışması

11.10.2026 15:00 - 20:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

Bakım Çalışması

11.10.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NECİP FAZIL, YAĞMUR., KAZIM KARABEKİR., GÜRÖZ, ÇOĞLU MAHALLESİ, FIRAT..., HANIMELİ., ERGENEKON.

Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti



YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

09.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2125, 1940, 2102, 2132

Bakım Çalışması

09.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2575, 2576, 2102, 2573, 2141

Bakım Çalışması

09.10.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2123, 2138, 2139, 1949, 2102

Bakım Çalışması

09.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEM SANAYİİ, 1237, SELVİ, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, 6, CUMHURİYET, HANARDI, HAN 5, HAN 4, KIZILIRMAK, HAN 3, DERE, AKINCILAR, HAN 6, MEŞE, HAN 1, 38, HAN 7, ÇAMLIK

Bakım Çalışması

10.10.2026 10:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABANT, GAZİ MAHALLESİ, ANKARA

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, DEMİRCİ, MERKEZ, KILCAN, YAYLA, ISIRGANLI, HIDIROĞLU, DAVUTOĞLU, SARIAHMET

Bakım Çalışması

10.10.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1649

Bakım Çalışması

10.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1622, 1624, 1626, 1627, RAJİV GANDHİ, 1633, 1630, 1631, 1632 51 SİTESİ, 1632, 1634, 1638, 1635, 1637.51 SİTESİ, 1637, 1639, 1640.51 SİTESİ, 1640, 1641.51 SİTESİ, 1641, 1642.HÜLYAKENT SİTESİ.., 1642, 1625, 1623, ŞEHİT YILMAZ GÜNEŞ, 1656

Bakım Çalışması

10.10.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1652.SİYASAL 88, 1652, 1675, 1677, RAJİV GANDHİ, 1636, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1655, 1653, 1651, 1650, 1657, 1658, 1659, 1649, 1647, 1656

Bakım Çalışması

10.10.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1677, 1675, 1649/1, 1662/3, 1620, 1662/1, 1692, 1691, 1690, 1690/1, 1694, 1688, 1687, 1686, 1685, 1674, 1665, 1669, 1664, 1663, 1667/3, 1672, 1689, 1667/2, 1682, 1673, 1693, 1662, 1667, 1671, 1667/1, 1684, 1670, 1668, 1656

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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