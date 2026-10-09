Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim (Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana) planlı kesinti
Ankara'da 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Başkent Elektrik tarafından paylaşılan çalışma programına göre Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ ve Haymana'da belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerle beraber ''Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' merak ediliyor. Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim programı...
Ankara elektrik kesintisi 10-11 Ekim programı Başkent Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Bakım çalışmaları nedeniyle Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Çubuk, Çankaya, Sincan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar, Bala, Kahramankazan, Nallıhan, Altındağ, Polatlı, Kalecik, Elmadağ, Haymana'da planlı kesintiler yapılacağı açıklandı. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 EKİM BAŞKENT ELEKTRİK
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ESEN, ÇANKAYA, CENNET, ŞEHİT HALİL ASLAN, MEKAN 3, NADİDE 3, FEYZA, ÖZTÜRK 1, REYHAN, FEDAKAR, GEYLANİ, HÜSEYİN GAZİ, ÇİMEN, ÇALIŞKAN, HİCRAN 2, NADİDE 1, YİĞİTLİ 1, FEDAKAR 2, SULTAN AHMET, HİCRAN 1, ADA 5, YİĞİTLİ 2, ADA 3, ULU, ÖZTÜRK 2, ŞEHİT OSMAN USTA, NADİDE 2, ORHANGAZİ, BEYZADE
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÜNDERE, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, KIZIK, SAMUT, 181, KIZIK KÜME, 193
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÜNEY, KARACALAR
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, ÇAYYOLU, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ
Bakım Çalışması
10.10.2026 12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM BEYAZIT
Bakım Çalışması
10.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 26
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÜNDERE, SAMUT, KARAGÜNEY, KIZIK KÜME, YILDIRIM ., KARACALAR
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM BEYAZIT, 30
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1944, 1964, 1952, 1949
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 819, NATOYOLU
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA 1, IHLAMUR, GELİNCİK, DEFNE, KARANFİL., 1609
Bakım Çalışması
10.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLECİK, SERİNCE
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 436, 636, SEZAİ KARAKOÇ, 632, 634
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 11:15 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SARIOBA, YUKARI SARIOBA
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞBEREKET
Bakım Çalışması
10.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:59 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:00 - 17:06
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:59 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:04 - 16:07
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HEKİM ŞABAN ŞİFAİ, 5, AKTAŞ, KARADERE, MEHMET ŞAKİR EFENDİ, ANKARA, ÇAKMAK, AYAŞ ANKARA, BÜLBÜLLER, 4, YUKARI KARADERE
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALLAÇ, DİSPANSER, ÇAY, MEHMET NECATİ ONGAY, ODUNPAZARI, KIYMACI, SU DEPOSU, 4 NOLU, KARADİBEK, TEMENNİ, KÖPRÜBAŞI, FINDIK, ŞEKERPARE, KIŞLA, SAĞLAM, CUMHURİYET.., EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, BANKA
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALLAÇ, DİSPANSER, ÇAY, MEHMET NECATİ ONGAY, ODUNPAZARI, KIYMACI, SU DEPOSU, 4 NOLU, KARADİBEK, TEMENNİ, KÖPRÜBAŞI, FINDIK, ŞEKERPARE, KIŞLA, SAĞLAM, CUMHURİYET.., EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, BANKA
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALLAÇ, DİSPANSER, ÇAY, MEHMET NECATİ ONGAY, ODUNPAZARI, KIYMACI, SU DEPOSU, 4 NOLU, KARADİBEK, TEMENNİ, KÖPRÜBAŞI, FINDIK, ŞEKERPARE, KIŞLA, SAĞLAM, CUMHURİYET.., EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, BANKA
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKKOYUNLU, DAVDANLI
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜKBOYALIK
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, DOĞANÇALI, BEYPAZARI, TAŞÖREN, ÖZKÖY, TAŞÖREN KÜME EVLERİ
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİLOT, PİYADE, VALİ DOKTOR REŞİT, ANDREY KARLOV, HAVA, CİNNAH
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1843, 1839
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, SERHAT
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİDERE, 842, AHMET YESEVİ, 871, 839, 888, 843, DİKMEN, 1192, 841
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 796, 791, İLKER, 791/1, 982, 790, 793, 787, 789, 797, 794, 788, 792
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1342, 1341, 1335, KABİL, 1321
Bakım Çalışması
10.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPAGUT, 1279, ŞEHİT ALİ KOÇ, 1273, 1280, LİZBON, 1281, 1311, 1310, 1235, 1066, 1276, 1277
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
11.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 53
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE, YILMAZKÖY
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ESEN, ÇANKAYA, CENNET, ŞEHİT HALİL ASLAN, MEKAN 3, NADİDE 3, FEYZA, ÖZTÜRK 1, REYHAN, FEDAKAR, GEYLANİ, HÜSEYİN GAZİ, ÇİMEN, ÇALIŞKAN, HİCRAN 2, NADİDE 1, YİĞİTLİ 1, FEDAKAR 2, SULTAN AHMET, HİCRAN 1, ADA 5, YİĞİTLİ 2, ADA 3, ULU, ÖZTÜRK 2, ŞEHİT OSMAN USTA, NADİDE 2, ORHANGAZİ, BEYZADE
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANOLYA, FAZIL, ESEN, BİLGİN, ORHANGAZİ, UFUK, SAKARYA, GAYE, ŞEHİT SELAMİ ŞAHİN, CEYLAN, BAHAR_1, FELAH, KAFKASYA, MİMAR SİNAN., HİCRET, ÇİLEK, SULTAN AHMET, KURBANTEPE, OBA, BEYYERİ, BAKİ, SEDEF_1, FEYZA, OĞUZ, KÜBRA, ACIBADEM, DİYAR, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, AYIK, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, GÜN
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN KÜME
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NUR, ŞEHİT FATİH ASRAK, MERVE, ÇAY, KORDON 16, MİLLİ, NUR 5, AŞAĞI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
10.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10., 1, YAPRAK_1, BAYRAM_1, CİRİT, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN., MERKEZ KÜME, KIYI_1, MERKEZ, AYSU, MELİKŞAH., BAHAR, RÜYA_1, YEŞİL_1, KORDON BOYU, ESEN., ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL., NENEHATUN, DÜŞLER, CİVAR, BATUBEY, YAPRAK, TURGUT REİS., SEZGİ.
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:15 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUTLUKÖY, ÖMERCİK, KARGIN KÜME, ÇANKIRI
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, ÇAYYOLU, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:15 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAMZE, BAHÇELİ, ANKARA, MEKKE, KAMPÜS, ŞEHİT MEHMET KOLCU, KAMPÜS 1, ŞÜKÜR, HALİM, SÜLEYMANİYE, VEFA
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKMAKLITAŞ, BAĞLICA, 1222, 1271, MERKEZ, SÜMER, 1212, 1219, MERMEROĞLU, 1198, 1220, 1223, ESKİBAĞLAR, HİLAL, 1221
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARTALKAYA, 5275, 5283, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, 5273, 5243
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU, 4202, TURKUAZ, 4647, AŞAĞI YURTÇU, 4212, 4205, 4209, 4208, 4204, AKYATAK
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, HÖYÜK, 1067, YALINKILIÇ
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARTALLAR, 1066
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 5228, 5231, 5230, 5235, 5225
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, BAĞDAT
Bakım Çalışması
10.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5283, 5278, 5281, 5282, 5280, 5248
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4331, 4340, 4347, 4338, 4370, 4368, 4339
Bakım Çalışması
10.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1843, 1839
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2687, 2686, 2678, 30 AĞUSTOS, KIZILCAŞAR, ZAFER, 13 EKİM, 2684, 2679, 2658, GÜVEN, MİSAKIMİLLİ
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2660, 13 EKİM, 2655, 2654, 2659
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1680, HANIMELİ..., ESENCE, AKBAŞAK, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, IHLAMUR..., S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, KOPARAN77, KOPARANN, GÜLBAHÇE., ALTINBAŞAK, ELİF DOĞA K.Y.KOOP., YEŞİLYAYLA, TURNAÇAYIRI, KOPARAN
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2681, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 30 AĞUSTOS, MİSAKIMİLLİ, BARIŞ, 2680, 1209
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2687, 2686, ZAFER
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE., KABA SİNANLI MEVKİİ, İKİZCE
Bakım Çalışması
10.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ
Bakım Çalışması
10.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, 1842, 1843, 1840, DOSA SİTESİ, 1619, BALLIKPINAR KÜME, YENİBAHÇEKENT KOOP, 1621, 1618
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAVRUCUK KÜME, BALLIKPINAR KÜME, HAYMANA KÜME, YAVRUCUK
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1209
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1209
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1002, 23 NİSAN, 2688, 2686
Bakım Çalışması
10.10.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZAFER, 2686, 2687, 2695, 2697, 2696, 2709, 2698, 23 NİSAN, 2718, 2694, 2712
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:35 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 666, 462, 650, 659, GÜVENCEM SİTESİ, 1154, 663
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, MAHMATLI BAHÇE, EVREN YAYINCILIK, ASAR, KARAOĞLAN, 3089, 3051, OĞULBEY
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 336, KARAOĞLAN
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, DOĞANÇALI, BEYPAZARI, TAŞÖREN, ÖZKÖY, TAŞÖREN KÜME EVLERİ
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2053, 2057, 2040, 2048, 2036, 2052, 2051, 2044, 2045, 2046, 2047, 2043, 703, 696, 2049, 2054, 2039, FATİH SULTAN MEHMET, 1055, 614, DAĞYAKA, ORHANİYE, VETERNERLİK MEVKİİ, 2034
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3001, YILBANT, 3008, 3101, FATİH SULTAN MEHMET, 500, 3002, 3006, 3004, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 436, 636, SEZAİ KARAKOÇ, 632, 634
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURHASAN, SEMER, AHİ EVRAN, ŞEHİT METİN ÖZDEMİR, 3248, GİRAYHAN, ŞEHİT ÖMER YENER, SİLAHTAR
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, DAĞYAKA, 2034, VETERNERLİK MEVKİİ, 614, 1055, 2036
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4_1, TENEKECİ, ŞEHİT ALİ YÜZYIL, 1., KAZANKAYA, EBRE, İSTASYON, KARATAŞ, ÇANSA, AYRANCI, BAĞCILAR, AĞILKAYA, KAYIKBAYIRI, AHİKEMALŞENYURT, KARALAR, 1, ŞENYURT, EMENAĞAÇ, GÖKDERE
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA PAZAR
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, YAYLA KASIMLAR, KARAAĞAÇ, SÜLELER, DERENECİ, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1486, BEDRETTİN CÖMERT, 1485, 1488, 1490, 1500, 1501, 1504, 1506, 1511, 1513, HÜSEYİN GAZİ, 1487, 1497, 1515, 1489, 1492, 1503, 1477, 1484
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI, TUZLA
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 503, 316, 315, DEREBOYU, 489, 327, 501, 505, NATOYOLU, 502, 496, 504
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN, 538, 534, 536, ŞEHİT ALİ BAŞPINAR, 464/2, 475, 466, 471, 474, 466/1, 469, 456, 539, 470, MUHARREM CÜCE, 476, MUTLU, 468, 464, 542, 466/2
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LALA, LALAPAŞA, LALE, GÖCEN, GENÇLİK, NENEHATUN, LEYLAK, BURAK, ÜLKER_1, LADİN, BUDAK
Bakım Çalışması
09.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 578, 1141, 542, 571, 579, 558, 572
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 817, 818
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 819, NATOYOLU
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEM SANAYİİ, 1237, SELVİ, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, 6, CUMHURİYET, HANARDI, HAN 5, HAN 4, KIZILIRMAK, HAN 3, DERE, AKINCILAR, HAN 6, MEŞE, HAN 1, 38, HAN 7, ÇAMLIK
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAN 2, ÖZCAN 4, ODABAŞI, İL, ODABAŞI KARŞIYAKA, LALA HARMANI
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, 1102, 1097, 1095, 1093, 1096
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1165, 1174, 1175
Bakım Çalışması
10.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18, 17, 19 MAYIS, 1151, 1182, 1185, 1190, 1191, SAMSUN DEVLET YOLU, 1189, 1184
Bakım Çalışması
10.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1163, 1151, 1175, 1166, 19 MAYIS, 1165
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRLIK_1, ÇİÇEK, BAHAR, ÇİMEN.., GÖKÇEYURT, LALAPAŞA, NENEHATUN, İSTASYON
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKOYUN, ORHAN GAZİ, OKULLAR, KARAAĞAÇ BAYIRI, 702, HASAN TAHSİN, CUMHURİYET, İSKELE, YENİ P.T.T, DEMİRCİLER, DERE, GÜMRÜK, YALI, SAHIL, TAŞBAŞI, HÜKÜMET, ALİ ALP, AÇIK PAZAR YERİ, CAMİ, KONAK
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSLAMALAN
Bakım Çalışması
10.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLVEREN 4, GÜLVEREN 1, SAKARYA_1, GAZİ_1, MENEKŞE, PINARBAŞI, ZAFER_1, GÜLVEREN 2, HÜRRİYET SARIYAR, OKUL SARIYAR, BARAJ 1, GÖLBAŞI 1, GÖLBAŞI 2-, GÖLBAŞI 3-, GONCA, GÖBET, SERÇE, CUMHURİYET ALANI, BAĞLAR 2, ÇIKMAZ_2, FATİH.., BAĞLAR 1, BAHAR, ANKARA, SELVİ_1, EVCİK, BARAJ
Bakım Çalışması
11.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENDERE
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İREM, MELİS, TÜRKALP, BARBAROS, DİVAN, GENCEBAY
Bakım Çalışması
09.10.2026 11:15 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SARIOBA, YUKARI SARIOBA
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANDIRA, GİRİŞ, SİNANLI, ADATOPRAKPINAR
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİRİŞ, MERKEZ, ADATOPRAKPINAR
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACITUĞRUL 79., HACITUĞRUL 127., HACITUĞRUL 122., HACITUĞRUL 77., HACITUĞRUL 123., HACITUĞRUL 137., HACITUĞRUL 115.
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTAYLAR, ÖZAL, ESENBOĞA, ATATÜRK., SAKARYA_2, BELEDİYE., BAHÇELİEVLER, ŞEHİT MUSA KAPLAN, BUĞRA, ATAKAN, BARIŞ MANÇO
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:45 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASYA, BAŞBUĞ, BARIŞ MANÇO, DOĞUHAN, ÇERKEŞ, ÜLKE, MURATHAN, ANI, RAY, SERÇE_1, KUTLU, ÖZLEM, YILDIRIM BEYAZIT_3, BALIK, KARYAĞDI MEVKİ., TUNA., BANU, BESİM, KARYAĞDI, ATATÜRK., YASİN_1
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAKÖY, SÜPER, NEFER, ŞEHİT RAMAZAN BAL, ANKARA, SARACALAR, ŞEREF, TUĞBA 10, 68., TUĞBA 15, YAYLA 20, YAYLA 21, YAYLA 22, İKİPINAR, TEK LOJMANLARI-, HARMANYOLU, ABİDE., SERALAR, YAYLA 23, YAYLA 19, YAYLA 18, GANİMET, YAYLA 24, MÜCADELE, ORTAYOL, VEKİL, AHİ EVRAN, GÜLDARPI KÜMEEVLERİ, ÇAYYOLU, KARAAĞAÇ, ŞEFKAT, İSTİKLAL, EBU HANEFİ
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENBOĞA, ÖZAL, BARIŞ MANÇO, ŞEHİT MUSA KAPLAN, BUĞRA, ATAKAN
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİT ŞAFAK YAPI KOOP., TUFAN KONUT YAPI KOOP., HİKMET, ÜLGENTÜRK, TURKUAZ, YEŞİLYURT, TÜRKÖZÜ, ALCI MAHALLESİ, TUGAY, AHMET YESEVİ
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 104, SAVUNMA, 1712, 108, ÇORUM
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, BAĞDAT
Bakım Çalışması
10.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYLAN, ATASOY, GÖKLER, GİRMEÇ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., TEKKE KÜME
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN GAZİ, 971, 162, 158, 315., 160, 157, VURAL BAYLAN, 314., 159, 5, 155., 317
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 125, 114., ÇAKIR, 141., FIRAT, SİDRE, 146, 952, 112., 122., 119., 133., 121., 117, 115., 125., 118, GÜNDÜZ, 145., 127, 140.., 124., 116, 126, KAZIM KARABEKİR.., 120., 943
Bakım Çalışması
10.10.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1648, SARAYCIK, 1645
Bakım Çalışması
11.10.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
11.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NECİP FAZIL, YAĞMUR., KAZIM KARABEKİR., GÜRÖZ, ÇOĞLU MAHALLESİ, FIRAT..., HANIMELİ., ERGENEKON.
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
09.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2125, 1940, 2102, 2132
Bakım Çalışması
09.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2575, 2576, 2102, 2573, 2141
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2123, 2138, 2139, 1949, 2102
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEM SANAYİİ, 1237, SELVİ, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, 6, CUMHURİYET, HANARDI, HAN 5, HAN 4, KIZILIRMAK, HAN 3, DERE, AKINCILAR, HAN 6, MEŞE, HAN 1, 38, HAN 7, ÇAMLIK
Bakım Çalışması
10.10.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABANT, GAZİ MAHALLESİ, ANKARA
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, DEMİRCİ, MERKEZ, KILCAN, YAYLA, ISIRGANLI, HIDIROĞLU, DAVUTOĞLU, SARIAHMET
Bakım Çalışması
10.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1649
Bakım Çalışması
10.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1622, 1624, 1626, 1627, RAJİV GANDHİ, 1633, 1630, 1631, 1632 51 SİTESİ, 1632, 1634, 1638, 1635, 1637.51 SİTESİ, 1637, 1639, 1640.51 SİTESİ, 1640, 1641.51 SİTESİ, 1641, 1642.HÜLYAKENT SİTESİ.., 1642, 1625, 1623, ŞEHİT YILMAZ GÜNEŞ, 1656
Bakım Çalışması
10.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1652.SİYASAL 88, 1652, 1675, 1677, RAJİV GANDHİ, 1636, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1655, 1653, 1651, 1650, 1657, 1658, 1659, 1649, 1647, 1656
Bakım Çalışması
10.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1677, 1675, 1649/1, 1662/3, 1620, 1662/1, 1692, 1691, 1690, 1690/1, 1694, 1688, 1687, 1686, 1685, 1674, 1665, 1669, 1664, 1663, 1667/3, 1672, 1689, 1667/2, 1682, 1673, 1693, 1662, 1667, 1671, 1667/1, 1684, 1670, 1668, 1656