Edirne elektrik kesintisi! 8-9-10 Ekim Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez, Uzunköprü
Edirne elektrik kesintisi programı 8-9-10 Ekim tarihleri için açıklandı. Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler uygulanacak.
Edirne’de 8, 9 ve 10 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerinin ilçe ve mahalle listesi belli oldu. Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez ve Uzunköprü’de bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı köy ve mahallelerde elektrik geçici olarak verilemeyecek.
EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9-10 EKİM
ENEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09.00 - 12.00
Sultaniçe - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 3 saat
09.00 - 17.00
Karaincirli - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 8 saat
12.00 - 16.00
Sultaniçe - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 4 saat
9 Ekim 2026
10.00 - 16.00
Sultaniçe - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 6 saat
18.00 - 20.00
Işıklı - Köyün Kendisi, Hisarlı - Köyün Kendisi, Hasköy - Köyün Kendisi, Gülçavuş - Köyün Kendisi, Çeribaşı - Köyün Kendisi, Çavuşköy - Köyün Kendisi, Çandır - Köyün Kendisi, Büyükevren - Köyün Kendisi, Abdurrahim - Köyün Kendisi, Karaincirli - Köyün Kendisi, Merkez - Yeni, Merkez - Gaziömerbey, Merkez - Çataltepe, Yazır, Vakıf, Yenice, Umurbey, Şehitler, Sütçüler
Tahmini süre: 2 saat
İPSALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
00.45 - 01.30
Kocahıdır - Atatürk
Tahmini süre: 30 dakika
01.30 - 02.15
Kocahıdır - Cumhuriyet
Tahmini süre: 30 dakika
02.15 - 03.00
Kocahıdır - Cumhuriyet
Tahmini süre: 30 dakika
03.30 - 03.45
Merkez - Bozkurt
Merkez - Köprü
Tahmini süre: 30 dakika
03.45 - 04.00
Merkez - Bozkurt
Tahmini süre: 30 dakika
09.00 - 18.00
Balabancık - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 9 saat
11.00 - 16.00
Sarpdere - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 5 saat
9 Ekim 2026
00.45 - 01.30
Kocahıdır - Cumhuriyet
Tahmini süre: 30 dakika
01.30 - 02.15
Kocahıdır - Atatürk
Tahmini süre: 30 dakika
02.30 - 03.15
Küçükdoğanca - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 30 dakika
03.30 - 04.15
Yapıldak - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 30 dakika
09.00 - 17.00
Balabancık - Köyün Kendisi
Sarıcaali - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 8 saat
10 Ekim 2026 İpsala elektrik kesintisi
00.30 - 01.15
Merkez - Bozkurt
Tahmini süre: 30 dakika
01.15 - 02.00
Merkez - Bozkurt
Tahmini süre: 30 dakika
02.00 - 02.45
Merkez - Bayrambey
Tahmini süre: 30 dakika
02.45 - 03.30
Merkez - Saraç İlyas
Merkez - Bozkurt
Tahmini süre: 30 dakika
03.30 - 04.15
Merkez - Bozkurt
Tahmini süre: 30 dakika
09.00 - 17.00
Pazardere - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 8 saat
09.00 - 18.00
Balabancık - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 9 saat
10.00 - 16.00
Yenikarpuzlu - Fevzi Çakmak
Tahmini süre: 6 saat
KEŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026 Keşan elektrik kesintisi
02.00 - 02.30
Yaylaköy - Yayla, Merkez - İzzetiye, Yerlisu - Köyün Kendisi, Şükrüköy - Köyün Kendisi, Seydiköy - Köyün Kendisi, Sazlıdere - Köyün Kendisi, Pırnar - Köyün Kendisi, Mahmutköy - Köyün Kendisi, Kadıköy - Köyün Kendisi, Gökçetepe - Köyün Kendisi, Bahçeköy - Köyün Kendisi, Gökçetepe - Gökçetepe, Çamlıca - Fevzipaşa, Çamlıca - Atatürk, Sazlıdere - Sazlıdere, Mercan - Köyün Kendisi, Karlı - Köyün Kendisi, Büyükdoğanca - Köyün Kendisi, Yeşilköy - Köyün Kendisi, Yaylaköy - Köyün Kendisi, Şabanmera - Köyün Kendisi, Orhaniye - Köyün Kendisi, Koruklu - Köyün Kendisi, Kızkapan - Köyün Kendisi, Erikli - Köyün Kendisi, Dişbudak - Köyün Kendisi, Danişment - Köyün Kendisi, Çeltik - Köyün Kendisi, Çelebi - Köyün Kendisi, Beyköy - Köyün Kendisi, Barağı - Köyün Kendisi, Akhoca - Köyün Kendisi, Suluca - Köyün Kendisi, Siğilli - Köyün Kendisi, Kılıçköy - Köyün Kendisi, Karahisar - Köyün Kendisi, Mecidiye - Cumhuriyet, Mecidiye - Atatürk, Erikli - Erikli, Danişment - Danişment
Tahmini süre: 30 dakika
09.00 - 15.00
Merkez - Cumhuriyet
Tahmini süre: 6 saat
9 Ekim 2026
04.30 - 05.15
Gündüzler - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 30 dakika
09.00 - 15.00
Merkez - Cumhuriyet
Mecidiye - Atatürk
Tahmini süre: 6 saat
18.00 - 20.00
Çelebi
Tahmini süre: 2 saat
10 Ekim 2026
Altıntaş - Köyün Kendisi, Karacaali - Köyün Kendisi, Karasatı - Köyün Kendisi, Kozköy - Köyün Kendisi, Küçükdoğanca - Köyün Kendisi, Lalacık - Köyün Kendisi, Maltepe - Köyün Kendisi, Merkez - Paşayiğit
Tahmini süre: 8 saat
MERİÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Ekim 2026
11.30 - 15.30
Subaşı - İzzet Paşa, Subaşı - Şehit Mehmet Aydın
Tahmini süre: 4 saat
MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09.00 - 09.30
Karayusuf - Köyün Kendisi, Musabeyli - Köyün Kendisi, Demirhanlı - Köyün Kendisi, Hacıumur - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 30 dakika
09.30 - 17.30
Hacıumur - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 8 saat
17.30 - 18.00
Demirhanlı - Köyün Kendisi, Hacıumur - Köyün Kendisi, Karayusuf - Köyün Kendisi, Musabeyli - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 30 dakika
9 Ekim 2026
09.30 - 16.30
Elçili - Köyün Kendisi, Üyüklütatar - Köyün Kendisi, Doyran - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 7 saat
10 Ekim 2026
09.30 - 14.30
Merkez - Koca Sinan
Tahmini süre: 5 saat
UZUNKÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09.00 - 16.00
Merkez - Rızaefendi, Merkez - Büyük Şehsuvarbey, Merkez - Cumhuriyet
Tahmini süre: 7 saat
09.30 - 17.30
Elmalı - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 8 saat
9 Ekim 2026
09.00 - 16.00
Merkez - Cumhuriyet
Tahmini süre: 7 saat
09.30 - 11.00
Merkez - Cumhuriyet, Merkez - Büyük Şehsuvarbey
Tahmini süre: 1 saat
09.30 - 16.30
Saçlımüsellim - Köyün Kendisi, Çakmak - Köyün Kendisi, Sığırcılı - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 7 saat
09.30 - 17.30
Elmalı - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 8 saat
10 Ekim 2026
09.00 - 09.30
Yağmurca - Köyün Kendisi, Süleymaniye - Köyün Kendisi, Karabürçek - Köyün Kendisi, Gazimehmet - Köyün Kendisi, Elmalı - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 30 dakika
09.30 - 17.30
Elmalı - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 8 saat
17.00 - 17.30
Elmalı - Köyün Kendisi, Süleymaniye - Köyün Kendisi, Yağmurca - Köyün Kendisi, Karabürçek - Köyün Kendisi, Gazimehmet - Köyün Kendisi
Tahmini süre: 30 dakika