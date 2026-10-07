Edirne elektrik kesintisi programı 8-9-10 Ekim tarihleri için açıklandı. Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez ve Uzunköprü ilçelerinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler uygulanacak.

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Edirne’de 8, 9 ve 10 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerinin ilçe ve mahalle listesi belli oldu. Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez ve Uzunköprü’de bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı köy ve mahallelerde elektrik geçici olarak verilemeyecek.

EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9-10 EKİM

ENEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09.00 - 12.00

Sultaniçe - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 3 saat

09.00 - 17.00

Karaincirli - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 8 saat

12.00 - 16.00

Sultaniçe - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 4 saat

9 Ekim 2026

10.00 - 16.00

Sultaniçe - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 6 saat

18.00 - 20.00

Işıklı - Köyün Kendisi, Hisarlı - Köyün Kendisi, Hasköy - Köyün Kendisi, Gülçavuş - Köyün Kendisi, Çeribaşı - Köyün Kendisi, Çavuşköy - Köyün Kendisi, Çandır - Köyün Kendisi, Büyükevren - Köyün Kendisi, Abdurrahim - Köyün Kendisi, Karaincirli - Köyün Kendisi, Merkez - Yeni, Merkez - Gaziömerbey, Merkez - Çataltepe, Yazır, Vakıf, Yenice, Umurbey, Şehitler, Sütçüler

Tahmini süre: 2 saat

Edirne elektrik kesintisi! 8-9-10 Ekim Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez, Uzunköprü

İPSALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

00.45 - 01.30

Kocahıdır - Atatürk

Tahmini süre: 30 dakika

01.30 - 02.15

Kocahıdır - Cumhuriyet

Tahmini süre: 30 dakika

02.15 - 03.00

Kocahıdır - Cumhuriyet

Tahmini süre: 30 dakika

03.30 - 03.45

Merkez - Bozkurt

Merkez - Köprü

Tahmini süre: 30 dakika

03.45 - 04.00

Merkez - Bozkurt

Tahmini süre: 30 dakika

09.00 - 18.00

Balabancık - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 9 saat

11.00 - 16.00

Sarpdere - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 5 saat

Edirne elektrik kesintisi! 8-9-10 Ekim Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez, Uzunköprü

9 Ekim 2026

00.45 - 01.30

Kocahıdır - Cumhuriyet

Tahmini süre: 30 dakika

01.30 - 02.15

Kocahıdır - Atatürk

Tahmini süre: 30 dakika

02.30 - 03.15

Küçükdoğanca - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 30 dakika

03.30 - 04.15

Yapıldak - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 30 dakika

09.00 - 17.00

Balabancık - Köyün Kendisi

Sarıcaali - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 8 saat

10 Ekim 2026 İpsala elektrik kesintisi

00.30 - 01.15

Merkez - Bozkurt

Tahmini süre: 30 dakika

01.15 - 02.00

Merkez - Bozkurt

Tahmini süre: 30 dakika

02.00 - 02.45

Merkez - Bayrambey

Tahmini süre: 30 dakika

02.45 - 03.30

Merkez - Saraç İlyas

Merkez - Bozkurt

Tahmini süre: 30 dakika

03.30 - 04.15

Merkez - Bozkurt

Tahmini süre: 30 dakika

09.00 - 17.00

Pazardere - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 8 saat

09.00 - 18.00

Balabancık - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 9 saat

10.00 - 16.00

Yenikarpuzlu - Fevzi Çakmak

Tahmini süre: 6 saat

KEŞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026 Keşan elektrik kesintisi

02.00 - 02.30

Yaylaköy - Yayla, Merkez - İzzetiye, Yerlisu - Köyün Kendisi, Şükrüköy - Köyün Kendisi, Seydiköy - Köyün Kendisi, Sazlıdere - Köyün Kendisi, Pırnar - Köyün Kendisi, Mahmutköy - Köyün Kendisi, Kadıköy - Köyün Kendisi, Gökçetepe - Köyün Kendisi, Bahçeköy - Köyün Kendisi, Gökçetepe - Gökçetepe, Çamlıca - Fevzipaşa, Çamlıca - Atatürk, Sazlıdere - Sazlıdere, Mercan - Köyün Kendisi, Karlı - Köyün Kendisi, Büyükdoğanca - Köyün Kendisi, Yeşilköy - Köyün Kendisi, Yaylaköy - Köyün Kendisi, Şabanmera - Köyün Kendisi, Orhaniye - Köyün Kendisi, Koruklu - Köyün Kendisi, Kızkapan - Köyün Kendisi, Erikli - Köyün Kendisi, Dişbudak - Köyün Kendisi, Danişment - Köyün Kendisi, Çeltik - Köyün Kendisi, Çelebi - Köyün Kendisi, Beyköy - Köyün Kendisi, Barağı - Köyün Kendisi, Akhoca - Köyün Kendisi, Suluca - Köyün Kendisi, Siğilli - Köyün Kendisi, Kılıçköy - Köyün Kendisi, Karahisar - Köyün Kendisi, Mecidiye - Cumhuriyet, Mecidiye - Atatürk, Erikli - Erikli, Danişment - Danişment

Tahmini süre: 30 dakika

Edirne elektrik kesintisi! 8-9-10 Ekim Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez, Uzunköprü

09.00 - 15.00

Merkez - Cumhuriyet

Tahmini süre: 6 saat

9 Ekim 2026

04.30 - 05.15

Gündüzler - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 30 dakika

09.00 - 15.00

Merkez - Cumhuriyet

Mecidiye - Atatürk

Tahmini süre: 6 saat

18.00 - 20.00

Çelebi

Tahmini süre: 2 saat

10 Ekim 2026

Altıntaş - Köyün Kendisi, Karacaali - Köyün Kendisi, Karasatı - Köyün Kendisi, Kozköy - Köyün Kendisi, Küçükdoğanca - Köyün Kendisi, Lalacık - Köyün Kendisi, Maltepe - Köyün Kendisi, Merkez - Paşayiğit

Tahmini süre: 8 saat

MERİÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Ekim 2026

11.30 - 15.30

Subaşı - İzzet Paşa, Subaşı - Şehit Mehmet Aydın

Tahmini süre: 4 saat

MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09.00 - 09.30

Karayusuf - Köyün Kendisi, Musabeyli - Köyün Kendisi, Demirhanlı - Köyün Kendisi, Hacıumur - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 30 dakika

09.30 - 17.30

Hacıumur - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 8 saat

17.30 - 18.00

Demirhanlı - Köyün Kendisi, Hacıumur - Köyün Kendisi, Karayusuf - Köyün Kendisi, Musabeyli - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 30 dakika

9 Ekim 2026

09.30 - 16.30

Elçili - Köyün Kendisi, Üyüklütatar - Köyün Kendisi, Doyran - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 7 saat

10 Ekim 2026

09.30 - 14.30

Merkez - Koca Sinan

Tahmini süre: 5 saat

Edirne elektrik kesintisi! 8-9-10 Ekim Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Merkez, Uzunköprü

UZUNKÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09.00 - 16.00

Merkez - Rızaefendi, Merkez - Büyük Şehsuvarbey, Merkez - Cumhuriyet

Tahmini süre: 7 saat

09.30 - 17.30

Elmalı - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 8 saat

9 Ekim 2026

09.00 - 16.00

Merkez - Cumhuriyet

Tahmini süre: 7 saat

09.30 - 11.00

Merkez - Cumhuriyet, Merkez - Büyük Şehsuvarbey

Tahmini süre: 1 saat

09.30 - 16.30

Saçlımüsellim - Köyün Kendisi, Çakmak - Köyün Kendisi, Sığırcılı - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 7 saat

09.30 - 17.30

Elmalı - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 8 saat

10 Ekim 2026

09.00 - 09.30

Yağmurca - Köyün Kendisi, Süleymaniye - Köyün Kendisi, Karabürçek - Köyün Kendisi, Gazimehmet - Köyün Kendisi, Elmalı - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 30 dakika

09.30 - 17.30

Elmalı - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 8 saat

17.00 - 17.30

Elmalı - Köyün Kendisi, Süleymaniye - Köyün Kendisi, Yağmurca - Köyün Kendisi, Karabürçek - Köyün Kendisi, Gazimehmet - Köyün Kendisi

Tahmini süre: 30 dakika

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