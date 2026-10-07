İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler 8, 9 ve 10 Ekim 2026 tarihleri için belli oldu. GDZ Elektrik tarafından planlanan çalışmalar kapsamında kentin farklı ilçelerinde şebeke bakımı, yenileme, kapasite artırımı, ağaç kesimi ve trafo manevrası gibi nedenlerle elektrik kesintileri uygulanacak. Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesinti yapılacak. İşte, İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik programı...

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İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik listesi vatandaşlar ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Bergama, Kiraz, Menemen, Narlıdere, Aliağa, Foça, Karşıyaka, Kınık, Balçova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bayraklı'da planlı kesinti uygulanacak. İşte Gediz Elektrik kesinti sorgulama...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8, 9, 10 EKİM GDZ ELEKTRİK

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3830818

Çakmaklı (10/1. Sk., 10/3. Sk., 10/38. Sk., Balkır Sitesi Küme Evleri, Burak Reis Sk., Çakmaklı Akasya Sk., Çakmaklı Atatürk Cd., Çakmaklı Çamlık Sk., Çakmaklı Çiçek Sk., Çakmaklı Gül Sk., Çakmaklı Karanfil Sk., Çakmaklı Lale Sk., Çakmaklı Menekşe Sk., Çakmaklı Nergiz Sk., Çakmaklı Papatya Sk., Karacadağ Küme Evleri, Kardelen Sk., Kiraz Sk., Leylak Sk., Manolya Sk., Melisa Sk., Merdivenli Sk., Nilüfer Sk., Orkide Sk., Palmiye Sk., Pınar Küme Evleri, Sahil Cd., Sahil Yolu Sk., Sarmaşık Sk., Selman Sk., Senakent Küme Evleri, Yasemin Sk., Yılmaz Sk., Zambak Sk., Zeytinlik Sk.)

Planlandı

08.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3833654

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830600

Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830604

Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830615

Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

08.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833575

Yakacık (Yüksel Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833576

Yakacık (Yüksel Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833681

Çırpı Cami (Abdi Yalçın Cd., Çınar Çıkmazı Sk., Erçolak Sk., Hasan Adanır Sk., Kazım Karabekir Sk., Kuloğlu Sk., Lonca Civarı Sk., Murat Hoca Sk., Sanayi Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833683

Arıkbaşı (Çırpı Havuzbaşı Cd., Yaşar Doğu Cd.), Mektep (1001. Sk., Çırpı Havuzbaşı Cd., İstasyon Yolu Sk., Konut Sk., Mithat Paşa Cd., Okul Sk., Şehit Oktay Ardıç Sk., Toplu Konut Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vidin Sk., Yaşar Doğu Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833686

Hasköy (Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833688

Hasköy (Sazlık Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833724

Atatürk (Ağartır Çıkmazı Sk., Çiçekli Sk., İstasyon Cd., Kahraman Sk., Kazım Dirik Cd., Molla Sk., Sümbül Çk., Yeni Sk.), Cumhuriyet (İlyas Tuna Sk., İstasyon Cd., Kazım Dirik Cd., Papatya Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833734

Atatürk (Çamlık Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Kahraman Sk., Kazım Dirik Cd., Şehit Eray Dağlı Sk., Yeni Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833737

Fırınlı, Karahalilli

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3833739

Fırınlı (Yenice Kuyu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3830847

Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri)

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3833484

Bozköy, Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu)

Planlandı

09.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3834232

Aşağıcuma, Çamavlu (Yukarıcuma Köyü İç Yolu), Göbeller, Hacıhamzalar (Hacıhamzalar Köyü İç Yolu), Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri), Yukarıbey, Yukarıcuma (Yukarıcuma Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830845

Naldöken (1237. Sk., 1239. Sk., 1239/1. Sk., 1239/2. Sk., 1241. Sk., 1241/1. Sk., 1241/2. Sk., 1241/3. Sk., 1242/1. Sk., 1242/2. Sk., 1242/3. Sk., 1242/4. Sk., 1243/1. Sk., 1243/3. Sk., 1243/4. Sk., 1243/5. Sk., 1243/6. Sk., 1244. Sk., 1244/1. Sk., 1244/2. Sk., 1245. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., 1255. Sk., 1256. Sk., 1257. Sk., 1260. Sk., 1260/1. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830849

Naldöken (1223. Sk., 1224. Sk., 1226/3. Sk., 1226/4. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., 1235/1. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1240. Sk., 1240/1. Sk., 1241. Sk., 1245. Sk., 1246. Sk., 1247. Sk., 1248. Sk., 1249. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., 1252. Sk., 1253. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

13:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830851

Naldöken (1213. Sk., 1213/2. Sk., 1214. Sk., 1218. Sk., 1218/1. Sk., 1218/2. Sk., 1219/1. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1224. Sk., 1226/1. Sk., 1227. Sk., 1228. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1252. Sk., 1253. Sk., 1253/1. Sk., 1260. Sk., 1260/1. Sk., 1261. Sk., 1261/1. Sk., 1261/4. Sk., 1261/6. Sk., 1261/7. Sk., 1266/2. Sk., Atatürk Cd., İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Sk., Naldöken Meydanı)

Planlandı

08.10.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3831702

Kemalpaşa (7093/2. Sk., 7407/2. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3833359

Çamkule (Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3834234

Egemenlik, Gürpınar

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3834358

Atatürk (915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 949. Sk., Barbaros Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd.)

Planlandı

10.10.2026

00:00 - 01:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3834364

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 906/1. Sk., 906/2. Sk., 906/3. Sk., 907. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 912/1. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., 915/3. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 925. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.), Laka (Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)

Planlandı

10.10.2026

18:00 - 18:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3834395

Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3831363

Altınkum (136/1. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk., Aliören Sancak Küme Evleri, Beyazıt Küme Evleri, Bizbize Sitesi, İc Yol, Ova Küme Evleri, Sancak Mevki, Site İci Yol), Çiftlik (10. Sk., 11. Sk., 113. Sk., 12. Sk., 123. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 135/1 sk, 135/1. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 150. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 22/1. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 53. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 99. Sk., Karanfil Sk., Menekşe Sk., Ova Küme Evleri), Musalla (1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1112/2. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1114/2. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1139. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 33/1. Sk., 35. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3831366

Altınkum (200. Sk., 202. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 300. Sk., 43. Sk.), Şehit Mehmet (300. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3833463

Ilıca (14089. Sk., 5040. Sk., 5049. Sk., 5049/1. Sk., 5050. Sk., 5052. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3834147

Celal Bayar (16170. Sk., 16173. Sk., 5152. Sk., 5174. Sk., 5175. Sk., 5176. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5181/1. Sk., 5182. Sk., 5183. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5189/1. Sk., 5189/2. Sk., 5190. Sk., 5191. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5207/9. Sk., 5209. Sk., 5226. Sk., 5254. Sk., 5255. Sk., 5256. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3834982

Ardıç (5438. Sk., 5445. Sk., 5445/1. Sk., 5452. Sk., 5455. Sk., 5456. Sk., 5492/1. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

13:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3834989

Reisdere (6001. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/3. Sk., 6033/2. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6161/2. Sk., 6161/3. Sk., 6163. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

06:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3835005

Alaçatı (11500. Sk., 12080. Sk., 12080/2. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12110. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12113/1. Sk., 12113/2. Sk., 12113/4. Sk., 12113/6. Sk., 12113/7. Sk., 12113/8. Sk., 12500. Sk., 14000. Sk., 14001. Sk., 14002. Sk., 14003. Sk., 14004. Sk., 14004/1. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 14006. Sk., 14009. Sk., 14010. Sk., 14014. Sk., 14015. Sk., 14015/1. Sk., 14019. Sk., 14039. Sk., 14040. Sk., 14041. Sk., 14041/1. Sk., 5011. Sk., 7152. Sk., Haydariye Mevkii Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3830799

İsmetpaşa (261. Sk., 263. Sk., 265. Sk., 267. Sk., 273. Sk., 275. Sk., 281. Sk., 283. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 291. Sk., 297. Sk., 298, 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 312/1. Sk., 318. Sk., 320. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 332. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 356. Sk., 385. Sk., Mersinaki Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3834317

Mustafa Kemal (6753/1. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3833410

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Açelya Sk., Altınpark Cd., Armutlu İzmir Cd., Bağcılar Cd., Barış Cd., Çağıltepe Küme Evleri, Çimen Sk., Deniz Sk., Fethi Bey Cd., Ful Sk., İbrahim Bey Cd., Işın Sk., Kahraman Sk., Meram Sk., Mevlana Celalettin Rumi Sk., Pırlanta Sk., Sağlık Cd., Samanyolu Sk., Yakut Sk., Zümrüt Sk.), Aşağıkızılca (2000. Sk., 2000/1. Sk., 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2006. Sk., 2006/1. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2019. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2023/1. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2036. Sk., Aşağıkızılca Taştepe Sk., Bahçelievler Küme, Bahçelievler Küme Evleri, Özen, Tepe Evleri), Yukarıkızılca Merkez (Acem Sk., Arıcılar Sk., Aşağıkızılca Taştepe Sk., Avcı Sk., Baki Dayı Sk., Barbaros Sk., Bülent Ecevit Cd., Bütüner Sk., Çamköy Küme Evleri, Cumhuriyet Cd., Emin Efe Sk., Emine Hatun Sk., Eski Su Deposu Sk., Gemici Sk., Güneyyaka Küme Evleri, Hacı Halil Sk., Hacı İsmail Sk., Hacı Osman Sk., Hafız Ahmet Sk., Kapandere Küme Evleri, Kasaplar Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., Konut Sk., Küçük Park Sk., Kulelioğlu Sk., Kültür Cd., Kurtlar Sk., Manavlar Sk., Maraş Sk., Maşatlık Cd., Mecit Sk., Meriç Sk., Mula Sk., Nacibey Sk., Osmanoğlu Sk., Özgüç Sk., Pekşen Sk., Sakallar Sk., Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Taştepe Sk., Topçular Sk., Tophane Sk., Tufan Sk., Türkoğlu Sk., Uğur Mumcu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Yağhane Sk., Yaren Sk., Yel Degirmeni Sk., Yengi Sk., Yeni Mahalle Sk., Yenilik Cd., Yıl İlköğretim Okulu Cd., Yukarıkızılca Belediye Cd., Yukarıkızılca İzmir Cd.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3834163

Yenmiş (Beydili Sk., Göçüklük Sk., Güvercin Sk., Hacı Ali Sk., Kayı Sk., Orman Sk., Özcan Sk., Sirin Sk., Tan Sk., Yenmiş Fabrika Yolu Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3834177

Mehmet Akif Ersoy (Kemalpaşa Cd., Mehmet Akif Küme Evleri), Nazarköy (Yesillik Yolu Küme Evleri), Örnekköy (1000. Sk., 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/3. Sk., 1026/4, 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1057/1. Sk., 1057/2. Sk., 1058. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1077. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1080/1. Sk., 1080/2. Sk., 1080/3. Sk., 1081. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1093. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1101. Sk., 1103. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1109. Sk., 1111. Sk., 1113. Sk., 1115. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., Baykal Cd., Değirmen Cd., Kemalpaşa Cd., Okan Cd., Okul Cd.), Soğukpınar (337. Sk., Kemalpaşa Cd., Soğukpınar Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

11:30 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3834928

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Gençlik Cd., HAYVANKIRAN, Koşar Sk., Paşayeri Sk., Sanayi Cd., Sedir Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, TEK ÇINAR, Yeni Nesil Cd.), Armutlu Hürriyet (2603/1. Sk., 2603/2, AYDERESİ SULUK, Bozürük Sk., Küçüktepe Sk., Küçüktepe Sokak), Aşağıkızılca (2034. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

10:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3834936

Cumalı (Cumalı Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Küme Evleri), Yeşilköy (Yeşilköy Yolu Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

10:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3834939

Cumalı (Tepe Arası Yolu Küme Evleri), Gökyaka (Gökyaka Yolu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

11.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824892

Arpaseki, Taştepe

Planlandı

11.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824894

Arpaseki

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

12:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3831496

Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3834424

Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3834262

Arkacılar (Arkacılar Köyü İç Yolu, Arkacılar Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Sasalli Sk.), Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Başaran (Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri, Bayır Küme Evleri, Bozalan Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri, Yeşilyurt Küme Evleri), Çanakçı (Bayır Küme Evleri, ÇANAKÇI, Çanakçı Küme Evleri, İğdelce Küme Evleri), Ceritler (Sülüklü Küme Evleri), Çömlekçi (Akar Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Çömlekçi Koyu İç Yolu, Çömlekçi Küme Evleri, Gözlübaba Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, SERGİYERİ, Sergiyeri Küme Evleri, TAŞTEPE), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Ova Küme Evleri, Tastepe Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Sarısu (Eğridere Küme Evleri, Sarısu Küme Evleri), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., KEMER, Mandal Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Çanakçı Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri, Cumhuriyet Koyu İç Yolu, İstıklal Koyu İç Yolu, KARABAĞ, Karabağlar Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, KOCADERE, Musluk Küme Evleri, SULUDERE, Suludere Merkez Sk., Uzunköy Yolu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Uzunköy, Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3834932

Haliller (Haliller Küme Evleri, Kaleköy Yolu, Kırhüseyinler Küme Evleri, Makuflar Küme Evleri), Kaleköy (Kaleköy Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 12:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3830788

Kasımpaşa, Uğur Mumcu (1249. Sk., 1250. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1308. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.), Yahşelli

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3831287

Fatih (12. Sk., 5/2. Sk., 5/3. Sk., 5/4. Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., Hanımeli Sk., Mersinli Cd., Özgürlük Cd.)

Planlandı

08.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3833409

Uğur Mumcu (1249. Sk., 1302/1. Sk., 1312. Sk., 1314. Sk., 1316. Sk., 1316/1. Sk., 1333. Sk., 1337. Sk., 1347. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Şehit Ali Rıza Sadak Sk.), Yahşelli (6310. Sk., 6311. Sk., 6345. Sk., 6349. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831324

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd.), Çaylı (Alaşarlı Küme Evleri, Azmak İrimi Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Düzalan Küme Evleri, Eselli Küme Evleri)

Planlandı

07.10.2026

16:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831333

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., küme evler), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Kaymakçı (Denizli Ödemiş Yolu)

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831459

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3833469

Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3833474

Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)

Planlandı

08.10.2026

16:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3833479

Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3834102

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3834107

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, küme evler)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3834299

Balabanlı (Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Küme Evleri), Ovakent, Umurbey (Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3834881

Bıçakçı (Bıçakçı Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3834885

Anafartalar (Bilgi Sk., Cebeci Sk., Göksenin Sk., Gönen Sk., Marmara Cd., Sağlık Cd., Şehit Süleyman Özdemir Cd.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3835210

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Karadoğan Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Karadoğan (Karadoğan Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Suçıktı (Suçıktı Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3831473

Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3833457

Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3834202

Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3834270

Camikebir (54/16, 83/6. Sk., 84. Sk., 84/10. Sk., 84/13. Sk., 84/14. Sk., 84/15. Sk., 84/16. Sk., 84/17. Sk., 84/18. Sk., 84/5. Sk., 84/6. Sk., 84/7. Sk., 84/9. Sk., Gözsüzler Cd., İzmir Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3833420

14 Mayıs, Şirince (201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 208.SOK, 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 218. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 221. Sk., Beylik Yolu Küme Evleri, Çarşı Sk., DEĞİRMEN BOĞAZI MEVKİİ, Değirmenboğazı Sk., KARAOTLUK, KARINCALI YOKUŞU MEVKİİ, Karıncalı yokuş Sk., Kayserkaya Sk., Mağara Deresi Sk.), Zafer (Şirince Boğazi Mevkii Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Manevrası

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3835019

Belevi (12001. Sk., 12001/1. Sk., 12002. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12022. Sk., 12023. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12030. Sk., 12032. Sk., 12034. Sk., 12039. Sk., 12502. Sk., 12503. Sk., 12504. Sk., 12505. Sk., 12507. Sk., 12508. Sk., 12509. Sk., 12510. Sk., 12511. Sk., 12512. Sk., 12513. Sk., 12514. Sk., 12515. Sk., 12516. Sk., 12517. Sk., 12518. Sk., 12519. Sk., 12520. Sk., 12521. Sk., 12522. Sk., 12523. Sk., 12527. Sk., 12528. Sk., 12529. Sk., 12530. Sk., 12531. Sk., Belevi Cumhuriyet Sk., Cumhuriyet Sk., Doktor Tahsin Kayayurt Sk., Domuz Gediği Sk., Görünmez Sk., İzmir Aydın Cd., İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, Şehitler Sk., Selçuk-İzmir Yolu, Taşocağı Sk., Tire Sk., Topalak Sk., Ümit Akoğul Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Manevrası

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3835023

Belevi (İzmir Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829850

Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829854

Kireli

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829858

Kireli

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829866

Kireli (ara yol)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829869

Kireli, Kürdüllü (Dede Kavağı Küme Evleri)

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3831490

Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3833490

Halkapınar (Halkapınar Cami Sk., Halkapınar Cumhuriyet Sk., Halkapınar Köyü İç Yolu, Halkapınar Yayla Sk., Şehit Hasan Sk., Tire Yolu), Hasançavuşlar, Küçükkale (Yeşil Kent Yol Altı Küme Evleri), Mehmetler (1 Nolu Cumhuriyet Sk., 2 Nolu Cumhuriyet Sk., 2. İnönü Sk., ara yol, Çakmak Sk., Fulya Sk., Güneybatı Sk., İsmet Paşa Sk.), Üzümler

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3833495

Küçükkale (Küçükkale Köyü Yolu), Üzümler (Atam Sk., Meclis Sk., Orman Sk., Selvili Sk., Üzümler Köyü İç Yolu, Zeytiniçi Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3833536

Büyükkale (4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4258. Sk., 4264. Sk., 4265. Sk., Belevi Yolu Cd., Büyükkale Cumhuriyet Sk., Büyükkale Hastane Sk., Büyükkale Köyü İç Yolu, Büyükkale Okul Sk., Kale Sk., Kerimoğlu Sk., Yakamoz Sk.), Küçükkale (Yeşil Kent Yol Altı Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3833539

Küçükkale (Küçükkale Cumhuriyet Sk., Küçükkale Köy Altı Küme Evleri, Küçükkale Köyü İç Yolu, Küçükkale Köyü Yolu, Küçükkale Yolu, Yukarı Sk.)

Planlandı

08.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3833567

Derebaşı (Ambartepe Küme Evleri, Derebaşı Cumhuriyet Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3833602

Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Yolu, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3833604

Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Yolu, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3834181

Adnan Menderes (Çamurluk Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri, Kireçtepe Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri, Patlıcan Çukuru Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri, Yeni Çeşme Altı Küme Evleri), Boynuyoğun (Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Boynuyoğun Yolu, Çayir Ovasi Küme Evleri, Çukuryer Küme Evleri, Eyrek Sk., Üç Kavaklar Küme Evleri), Büyükkemerdere (5100. Küme Evleri, Ali Efe Sk., Barınak Sk., Büyükkemerdere Cevizli Sk., Büyükkemerdere Cumhuriyet Sk., Büyükkemerdere İstiklal Sk., Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Okul Sk., Büyükkemerdere Yolu, Geris Küme Evleri, İncirliova Tire Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk.), Büyükkömürcü, Cambazlı (Ahır Önü Sk., Büyükkömürcü Köyü Iç Yolu, Cambazlı Köyü, Halil Bahçeli Küme Evleri, Hancalı Sk., patıka yol), Çeriközü (Beyköy Köyü Yolu, Çeriközü Köyü İç Yolu, Çeriközü Köyü Yolu, Damarkası Sk., Eski Cami Sk., Gültepe Sk., Pınarbaşı Sk., Vadi Küme Evleri), Çiniyeri (Ağaçlı küme evleri, Ağaçlı Küme Evleri, Çiniyeri Köyü İç Yolu, Çiniyeri Yolu, Gökçen Yolu, Gülyaka Küme Evleri, Türk Geçer Sk.), Dağdere (Dağdere Cumhuriyet Sk., Dağdere Dere Sk., Dagdere Köyü Iç Yolu, Dağdere Okul Sk., Dağdere Yolu, Darı Deresi Küme Evleri, Hacı Şükrü Küme Evleri, Orta Sk.), Dallık (Bağarası Küme Evleri, Dallık Cumhuriyet Sk., Dallık Köyü Yolu, Doğudağ Küme Evleri, Sogulcaksu Küme Evleri), Dere (Yelliktepe Küme Evleri), Dibekçi (Beyköy Köyü Yolu, dibekçi dere içi yol, Dibekçi Köyü İç Yolu, Dibekçi Köyü Yolu, Dibekçi Yolu, Merkez Küme Evleri), Duatepe (İncirliova Tire Yolu, Yelliktepe Küme Evleri), Dündarlı, İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kızçeşmesi Küme Evleri, Mangırlar Küme Evleri, Pınarlar Küme Evleri), Işıklı (Hüseyin Efe Sk., Işıkkent Sk., Işıklı Atatürk Sk., Işıklı Cumhuriyet Sk., Işıklı Okul Sk., Işıklı Ova Küme Evleri, Yol Küme Evleri), Karaca Ali (Gökçen Yolu, Kızçeşmesi Küme Evleri), Küçükburun (Küçükburun Okul Sk., Küçükburun Yayla Küme Evleri), Küçükkemerdere (Ilıcak Küme Evleri, Küçükkemerdere Dere Sk., Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk., Mecid Sk.), Küçükkömürcü (3. Yayla Küme Evleri), Kürdüllü, Somak (Somak Cumhuriyet Sk., Somak Köyü), Toki (Kireçtepe Küme Evleri, Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri), Yamandere (Niyazi Bozkurt Küme Evleri)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Manevrası

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3835023

Büyükkale (4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4258. Sk., 4264. Sk., 4265. Sk., Belevi Yolu Cd., Büyükkale Cumhuriyet Sk., Büyükkale Hastane Sk., Büyükkale Köyü İç Yolu, Büyükkale Okul Sk., Kale Sk., Kerimoğlu Sk., Yakamoz Sk.), Halkapınar (Halkapınar Cami Sk., Halkapınar Cumhuriyet Sk., Halkapınar Köyü İç Yolu, Halkapınar Yayla Sk., Şehit Hasan Sk., Tire Yolu), Hasançavuşlar (Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, Hasançavuşlar Yolu, Uysal Küme Evleri), Küçükkale (Belevi Yolu Cd., Küçükkale Cumhuriyet Sk., küçükkale iç ova yolu, Küçükkale Köy Altı Küme Evleri, Küçükkale Köyü İç Yolu, Küçükkale Köyü Yolu, Küçükkale Yolu, Yeşil Kent Yol Altı Küme Evleri, Yeşil Kent Yol Üstü Küme Evleri, Yukarı Sk.), Mehmetler (1 Nolu Cumhuriyet Sk., 2 Nolu Cumhuriyet Sk., 2. İnönü Sk., ara yol, Çakmak Sk., Fulya Sk., Güneybatı Sk., İsmet Paşa Sk.), Üzümler (Atam Sk., Meclis Sk., Orman Sk., Selvili Sk., Üzümler Köyü İç Yolu, Zeytiniçi Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3834286

Fevzi Çakmak (10/3. Sk., 20. Sk., 22. Sk., 25. Sk., 26/1. Sk., 26/2. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29 Ekim Cd., 29. Sk., 33. Sk., 33/1. Sk., 33/2. Sk., 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 37/1. Sk., 40. Sk., 43. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 51. Sk., 51/2. Sk., 8102/1. Sk., 8104. Sk., 8104/1. Sk., 8104/2. Sk., 8104/3. Sk., 8106. Sk., 8154. Sk., Barış Manço Cd., Kazım Karabekir Paşa Cd., Koyuncuoğlu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd.)

Planlandı

09.10.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3834295

İstiklal (103. Sk., 9230/2. Sk., 9300. Sk., 9301. Sk., 9303. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9307. Sk., 9307/1. Sk., 9308. Sk., 9311. Sk., 9315. Sk., 9316. Sk., Bozköy Cd., Cemal Gürsel Cd., Dadaş Sk., Demircitepe Küme Evleri, Fesleğen Sk., Filiz Sk., Hatice Öğüt Sk., İnönü Cd., Kanarya Sk., Karınca Sk., Kazım Paşa Cd., Kırmızı Karanfil Sk., Leylak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mimoza Sk., Mine Sk., Mor Menekşe Sk., Morgül Sk., Namık Kemal Cd., Nar Sk., Nergis Sk., Oğuz Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Vatan Cd., Yavuz Selim Cd., Zambak Sk.), Yazıbaşı (201. Sk., 212. Sk., 212/1. Sk., 9204. Sk., 9230. Sk., 9230/1. Sk., 9230/2. Sk., Abdi İpekçi Sk., Atatürk Cd., Bestekar Barış Manço Sk., Gazeteci Uğur Mumcu Cd., Güvercin Sk., Hasan Tahsin Sk., Kanarya Sk., Karadeniz Sk., Kartal Sk., Kırlangıç Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Martı Sk., Morsalkım Sk., Namık Kemal Cd., Nazif Alpyörük Cd., Şahin Sk., Serçe Sk., Sülün Sk., Urfalı Sk., Yavuz Selim Cd.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Manevrası

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3835019

Tulum (202. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3834136

Çamlıçay (5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5229. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3834138

Çamlıçay (5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5229. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

10.10.2026

09:20 - 17:20

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3834141

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)

Planlandı

10.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3835053

Altıntaş (1168. Sk., Dündarlı Küme Evleri, Zafer Cd.), İçmeler (1165. Sk., 1165/1. Sk., 1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd., Umut 9. Sk.), Kuşçular (1100. Sk., 1164. Sk., 1169. Sk., 8004. Sk., 8013. Sk., 8045. Sk., Ihlamur Sk.), Sıra (1164. Sk., 8001. Sk., 8001/1. Sk., 8001/2. Sk., 8001/3. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Ihlamur Sk., Radika Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk., Tere Sk., Zafer Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830725

29 Ekim (2174. Sk., 2189. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk.)

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831469

Şirinkapı (1044. Sk., 1058/1. Sk., 1058/10. Sk., 1058/11. Sk., 1058/12. Sk., 1058/13. Sk., 1058/14. Sk., 1058/15. Sk., 1058/16. Sk., 1058/17. Sk., 1058/18. Sk., 1058/19. Sk., 1058/2. Sk., 1058/20. Sk., 1058/21. Sk., 1058/22. Sk., 1058/3. Sk., 1058/4. Sk., 1058/5. Sk., 1058/6. Sk., 1058/7. Sk., 1058/8. Sk., 1058/9. Sk., 1060. Sk., 1060/1. Sk., 1060/2. Sk., Dinlenme Yeri İçi Yolu, Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd.), Ufuk

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831470

Gaziler (1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., Yavuz Sultan Selim Cd.), Şirinkapı (1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd., Yavuz Sultan Selim Cd.)

Planlandı

08.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833359

Aydoğdu (1267. Sk., Yahya Kemal Beyatlı Cd.)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833446

Kozağaç (220. Sk., 220/18. Sk., 276/1. Sk.), Yıldız (206/14. Sk., 206/19. Sk., 206/7. Sk., 220. Sk., 220/16. Sk., 220/17. Sk., 220/18. Sk., 220/7. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833453

Atatürk (220. Sk.), Kozağaç (220. Sk., 220/1. Sk., 273/1. Sk.), Yıldız (206/1. Sk., 206/15. Sk., 206/16. Sk., 206/17. Sk., 206/18. Sk., 206/19. Sk., 206/2. Sk., 206/3. Sk., 206/5. Sk., 206/7. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833456

Yıldız (206/16. Sk., 206/17. Sk., 206/18. Sk., 206/19. Sk., 206/4. Sk., 206/5. Sk., 206/6. Sk., 207/1. Sk., 220. Sk., 220/10. Sk., 220/16. Sk., 220/7. Sk., 220/8. Sk., 220/9. Sk., 242/13. Sk., 242/21. Sk., 242/5. Sk., 242/8. Sk., 242/9. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833459

Atatürk (202/28. Sk., 202/29. Sk., 202/37. Sk., 204/31. Sk., 204/36. Sk., 206/13. Sk., 206/20. Sk., 206/21. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (199/6. Sk., 206/22. Sk., 206/28. Sk., 206/40. Sk., 207/2. Sk., 207/3. Sk., 207/4. Sk., 207/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

08.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833462

Buca Koop. (200/17. Sk., 200/18. Sk., 200/19. Sk., 200/20. Sk.), Yıldız (200/15. Sk., 200/16. Sk., 200/17. Sk., 242/10. Sk., 242/11. Sk., 242/12. Sk., 242/22. Sk., 242/24. Sk., 242/25. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833468

Çamlıkule (220. Sk., 220/19. Sk., 220/20. Sk., 220/21. Sk., 220/23. Sk.), Yıldız (220. Sk., 220/12. Sk., 220/13. Sk., 220/14. Sk., 220/15. Sk., 220/16. Sk., 220/21. Sk., 242/15. Sk., 242/23. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3833473

Yıldız (199/6. Sk., 206/22. Sk., 206/23. Sk., 206/24. Sk., 206/25. Sk., 206/26. Sk., 206/27. Sk., 206/28. Sk., 206/29. Sk., 206/5. Sk., 207/1. Sk., 207/5. Sk., 207/6. Sk., 220/10. Sk., 242/6. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

12:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834098

Göksu (687. Sk., 687/1. Sk., 687/10. Sk., 687/11. Sk., 687/12. Sk., 687/2. Sk., 687/3. Sk., 687/4. Sk., 687/5. Sk., 687/7. Sk., 687/8. Sk., 687/9. Sk., 688. Sk., 688/1. Sk., 688/2. Sk., 688/3. Sk., 688/4. Sk., 688/5. Sk., 688/6. Sk., 688/7. Sk., 688/9. Sk., 690/8. Sk., Aydın Hatboyu Cd.), İnönü (669/2. Sk., 670. Sk., 670/1. Sk., 670/2. Sk., 670/3. Sk., 670/4. Sk., 670/5. Sk., 670/6. Sk., 671. Sk., 671/1. Sk., 672. Sk., 672/16. Sk., 672/17. Sk., 672/19. Sk., 672/22. Sk., 672/23. Sk., 673. Sk., 674. Sk., 674/1. Sk., 675. Sk., 676. Sk., 676/2. Sk., 677. Sk., 677/1. Sk., 677/12. Sk., 677/15. Sk., 677/18. Sk., 677/19. Sk., 677/2. Sk., 677/3. Sk., 677/4. Sk., 677/5. Sk., 677/6. Sk., 677/8. Sk., 677/9. Sk., 688. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834103

Yıldız (206/17. Sk., 220/16. Sk., 242. Sk., 242/16. Sk., 242/18. Sk., 242/19. Sk., 242/2. Sk., 242/20. Sk., 242/23. Sk., 242/3. Sk., 242/33. Sk., 242/4. Sk., 242/7. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834111

Yıldız (206/17. Sk., 206/5. Sk., 220/10. Sk., 220/11. Sk., 220/16. Sk., 242. Sk., 242/1. Sk., 242/14. Sk., 242/17. Sk., 242/2. Sk., 242/7. Sk., 242/8. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834112

Yıldız (200/17. Sk., 242/19. Sk., 242/22. Sk., 242/25. Sk., 242/26. Sk., 242/33. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834115

Yıldız (206/37. Sk., 206/47. Sk., 206/48. Sk., 206/58. Sk., 206/60. Sk., 206/65. Sk., 206/66. Sk., 206/67. Sk., 206/68. Sk., 206/69. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834135

Buca Koop. (Ahmet Piriştina Blv.), Yıldız (200/12. Sk., 200/25. Sk., 200/26. Sk., 206/37. Sk., 206/38. Sk., 206/40. Sk., 206/47. Sk., 206/48. Sk., 206/59. Sk., 206/68. Sk., 206/69. Sk., 242/16. Sk., Ahmet Piriştina Blv.)

Planlandı

09.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834140

Yıldız (199. Sk., 199/1. Sk., 199/2. Sk., 199/3. Sk., 199/5. Sk., 199/6. Sk., 199/7. Sk., 206/22. Sk., 206/28. Sk., 206/29. Sk., 206/40. Sk., 207/4. Sk., 207/5. Sk., 207/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834234

Kaynaklar Merkez

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834320

Çaldıran (2251. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834321

Zafer (2316. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2333. Sk., 2334. Sk., 2335. Sk., 2336. Sk., 2337. Sk., 2338. Sk., 2339. Sk., 2340. Sk., 2341. Sk., 2342. Sk., 2342/1. Sk., 2360. Sk., 2360/1. Sk., 2361. Sk., 2364. Sk., 2365. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2370/1. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., 2374. Sk., 2401. Sk., TURGUT ÖZAL)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834980

Yıldız (199/11. Sk., 199/2. Sk., 199/6. Sk., 199/8. Sk., 199/9. Sk., 206/25. Sk., 206/40. Sk., 242/16. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834984

Buca Koop. (200/17. Sk., 200/18. Sk., 200/41. Sk., 200/42. Sk., 206/5. Sk., Ahmet Piriştina Blv.), Yıldız (200. Sk., 200/10. Sk., 200/12. Sk., 200/25. Sk., 200/7. Sk., 200/8. Sk., 200/9. Sk., 206/40. Sk., 206/5. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Park İçi Yolu)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834986

Yıldız (200. Sk., 200/11. Sk., 200/12. Sk., 200/13. Sk., 200/14. Sk., 200/28. Sk., 200/29. Sk., 200/9. Sk., 206/5. Sk., 242/14. Sk., 242/16. Sk., 242/22. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834987

Dumlupınar (102. Sk., 103. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 111. Sk., 82. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 95. Sk., Feriha Arna Sk., Uğur Mumcu Cd.), Vali Rahmi Bey (123. Sk., 125. Sk., 127. Sk., Ali Rıaz Ertan Parkı İçi Yolu, Uğur Mumcu Cd.)

Planlandı

10.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834990

Şirinkapı, Ufuk (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1014. Sk., 1019. Sk., 1023. Sk., 921. Sk., 928. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Mehmetçik Cd., Park İçi Yolu, Seyfi Demirsoy Cd.), Yaylacık (Gazi Osman Paşa Cd.)

Planlandı

10.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3834995

Çamlıkule (220. Sk., 222/58. Sk., 254. Sk., 254/38. Sk., 254/39. Sk., 254/40. Sk., 293/36. Sk.), Çamlıpınar (220. Sk., 222/54. Sk., 254. Sk., 254/21. Sk., 254/36. Sk., 254/40. Sk., 254/41. Sk., 293. Sk., 293/1. Sk., 293/2. Sk., 293/3. Sk., 293/30. Sk., 293/35. Sk., 293/4. Sk., 293/5. Sk., 293/6. Sk., 293/7. Sk., 293/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3835044

29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)

Planlandı

10.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3835050

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar Devam Ediyor

07.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3831410

Ballıkuyu (1011. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1012/2. Sk., 1013. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 5273. Sk., 5274. Sk., 5275. Sk., 5275/1. Sk., 5276. Sk., 5286. Sk., 5287. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5292. Sk., 5293. Sk., 5297. Sk., Ballıkuyu Cd.), Kadifekale (1011. Sk., 1011/1. Sk., 1011/2. Sk., 5260. Sk., 5260/1. Sk., 5270. Sk., 5271. Sk., 5272. Sk.), Kosova (1011. Sk., 1012. Sk., 5275/1. Sk., 5276. Sk., 5277. Sk., 5283. Sk., 5284. Sk., 5285. Sk., 5304. Sk., 5310. Sk., 5312. Sk.)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3833521

Hilal (Gaziler Cd.), Oğuzlar (Gaziler Cd.)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3833542

Göztepe (111. Sk., 77. Sk., 77/1. Sk., 91. Sk., 92. Sk., İnönü Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3834320

19 Mayıs (2251. Sk., 2252. Sk., 2252/1. Sk., 5402. Sk., 5408. Sk., Yeşildere Cd.), Lale (2248. Sk., 2254. Sk., 2255. Sk., 2256. Sk., 2257. Sk., 2260. Sk.), Vezirağa (2251. Sk., 2251/1. Sk., 2252. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

00:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3835109

Cengiz Topel (1185/42. Sk., Gaziler Cd.), Halkapınar (1202. Sk., 1202/2. Sk., 1202/3. Sk., 1202/4. Sk., 1202/5. Sk.), Mersinli (Gaziler Cd.), Yenişehir (1202. Sk., Gaziler Cd.)

Planlandı

10.10.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3835110

Halkapınar (1202/1. Sk., 1410. Sk.)

Planlandı

10.10.2026

00:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3835111

Halkapınar (1202/1. Sk., 1202/10. Sk., 1202/11. Sk., 1202/2. Sk., 1202/6. Sk., 1202/8. Sk., 1202/9. Sk., 1203/1. Sk., 1489. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3833431

Orta (1006. Sk., 1006/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., 1020. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 29 Ekim Cd., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8018. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8034. Sk., 8036. Sk., 8038. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk.)

Planlandı

08.10.2026

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3833438

Çukuraltı (2185. Sk., 2189. Sk., 2191. Sk., 2193 SOKAK, 2195. Sk., 2197. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2213. Sk., 2215. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2225. Sk., 2227. Sk., 2236. Sk., 2236/1. Sk., 2238. Sk., 2240. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., 2244. Sk., 2246. Sk., 2248. Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2251. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2256. Sk., 2258. Sk., 2262. Sk., 2264. Sk., 2270. Sk., 2272. Sk., 2274. Sk., 2276. Sk., 2276/1. Sk., 2276/2. Sk., 2278. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2286. Sk., Çetin Yetiştiren Cd., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site Yolu)

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3833520

Dereköy (800. Sk., 800/1. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 802/1. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 812. Sk., 856. Sk., Dereköy Cd., Menderes Orhanlı Yolu Sk., Merkez Sk., Pirentepe Küme Evleri)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3834198

Çatalca (7415. Sk., 7416. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7421. Sk., 7422. Sk., 7423. Sk., 7424. Sk., 7424/1. Sk., 7424/2. Sk., 7425. Sk., 7426. Sk., 7427. Sk., Çatalca Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3834303

İTOB OSB (Kazım Karabekir Cd.), Tekeli Atatürk (9001. Sk., 9003. Sk., 9003/1. Sk., 9007. Sk., 9009. Sk., 9011. Sk., 9011/1. Sk., 9013. Sk., 9015. Sk., 9030. Sk., 9030/6. Sk., 9030/7. Sk., 9034. Sk., 9035. Sk., 9036. Sk., 9041. Sk., 9044/1. Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Cami Sk., Çayır Sk., Dedeoğlu Sk., Demiryolu Sk., Dumlupınar Sk., Düz Ova Sk., Fırat Sk., Gülistan Sk., Haliç Sk., Kazım Karabekir Cd., Laleli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Blv., Nene Hatun Sk., Osman Kibar Sk., Osmangazi Sk., Pelin Sk., Şair Namık Kemal Sk., Sakarya Sk., Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk., Süleyman Çelebi Cd.), Tekeli Fevzi Çakmak (9002. Sk., 9004. Sk., 9004/1. Sk., 9006. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9020. Sk., 9020/14. Sk., 9020/15, 9020/2. Sk., 9020/3. Sk., 9020/9. Sk., 9021, 9021/2 sok, 9021/3. Sk., 9021/4. Sk., 9023. Sk., 9023/1. Sk., 9024. Sk., 9024/1. Sk., 9024/10. Sk., 9024/11. Sk., 9024/12. Sk., 9024/4. Sk., 9024/5. Sk., 9024/6. Sk., 9024/7. Sk., 9024/8. Sk., 9025. Sk., 9025/3. Sk., 9025/4. Sk., 9026/1. Sk., 9026/2. Sk., 9026/3. Sk., 9027. Sk., 9027/2. Sk., 9027/4. Sk., Anafartalar Zaferi Sk., Bahar Sk., Bayır Sk., Çiçek Sk., Çiftlik Sk., Dicle Sk., Esentepe Sk., Gediz Küme Evleri, Gelincik Sk., Güneşli Sk., İtob Cd., Karanfil Sk., Kazım Karabekir Cd., Kızılırmak Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Meriç Sk., Mustafa Kemal Atatürk Blv., Nehir Sk., Petek Sk., Piri Reis Sk., Poyraz Sk., Sıra Selvi Sk., Toros Sk., Türbe Sk., Yayla Sk., Yeşillik Sk., Yıldız Sk., Zeytinlik Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3831687

Çetin Emeç (Barış Manço Sk., Barış Sk., Dere Sk., Düşünür Sk., Duygu Sk., Fethi Bey Sk., Güneş Sk., Hasan Tahsin Sk., İsmail Hakkı Sk., İsmail Paşa Sk., K. Süleyman Sk., Mahmut Şevket Paşa Sk., Mimar Kemalettin Sk., Mücahitler Sk., Nazım Sk., Özgürlük Sk., Profesör Doktor Aykut Barka Sk., Selvi Sk., Sevdiye Sk., Şükrü Kanatlı Sk., Tanju Okan Sk., Uğur Mumcu Cd.), Eğitim (Destan Sk., Nazım Sk., Nesir Sk., Şiir Sk., Şükrü Tunar Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3831255

Atatürk

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

12:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3834098

Binbaşı Reşatbey (351. Sk., 351/1. Sk., 390. Sk., 391. Sk., 392. Sk., 393. Sk., 394. Sk., 398. Sk., 4326. Sk., Akçay Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3831636

Yenikale (Aktuğ Sk., Burak Sk., Çeltek Sk., Deniz Sk., Gündüz Sk., İsmail Cem Sk., Korkmaz Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3831652

Yenikale (Aktuğ Sk., Altan Sk., Deniz Sk., Korkmaz Sk., Mehmet Seyfi Eraltay Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Onur Akarsu Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3831678

Yelki (2379. Sk., 2385. Sk., 2389. Sk., 2427. Sk., 2427/1. Sk., 2427/2. Sk., 2447. Sk., 2455 Sk., 2458. Sk., 2460. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., 2703. Sk., 2703/1. Sk., 2704. Sk., 2704/1. Sk., 2705. Sk., 2706. Sk., 2723. Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti



BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

09.10.2026

00:00 - 08:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3834092

Adalet (1600. Sk., 1600/1. Sk., 1600/2. Sk., 1600/3. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv., Ozan Abay Cd., Salhane Metro İst. Yaya Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 8, 9, 10 Ekim GDZ Elektrik (Buca, Tire, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Çeşme, Menderes, Urla, Karabağlar, Seferihisar) planlı kesinti

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

08.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3833542

Esenyalı (119. Sk., İnönü Cd.)

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3833632

Tahsin Yazıcı (9246. Sk., 9249. Sk.), Vatan (9083. Sk., 9174/1. Sk., 9174/2. Sk., 9195/1. Sk., 9195/5. Sk., 9195/8. Sk., 9196. Sk., 9246. Sk., 9247. Sk., 9249. Sk., 9300. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

09:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3833638

Aydın (4270. Sk., 4274. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4281. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4286. Sk., 4286/1. Sk., 4287. Sk., 4289. Sk., 4296. Sk., 4302. Sk.), Yunus Emre (4163. Sk., 4177. Sk., 4180. Sk., 4182. Sk., 4186. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4190. Sk., 4195. Sk., 4302. Sk.)

Planlandı

09.10.2026

12:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3834098

Aydın (4270. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4273. Sk., 4274. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4286/1. Sk., 4287. Sk., 4289. Sk., 4296. Sk., 4302. Sk., 4311. Sk., 4314. Sk., 4321. Sk., 4322. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4328. Sk., 4329. Sk., 4330. Sk., 4332. Sk., Park İçi Yolu, Yeşillik Cd.), Yunus Emre (4056. Sk., 4057. Sk., 4058. Sk., 4061. Sk., 4067. Sk., 4079. Sk., 4099. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4153. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4162. Sk., 4163. Sk., 4177. Sk., 4180. Sk., 4181. Sk., 4182. Sk., 4184. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4190. Sk., 4195. Sk., 4243. Sk., 4251. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4264. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4268. Sk., 4269. Sk., 4302. Sk., 5714/1. Sk., Yeşillik Cd.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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