Ankara elektrik kesintisi 7,8,9 Ekim (Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Çubuk, Yenimahalle, Çankaya)
Ankara elektrik kesintisi 7,8,9 Ekim programı Başkent Elektrik tarafından duyuruldu. Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Çubuk, Yenimahalle, Çankaya, Sincan, Kahramankazan, Polatlı, Akyurt, Bala, Beypazarı, Elmadağ, Kızılcahamam başta olmak üzere birçok ilçede planlı kesintiler uygulanacağı bildirildi.
Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 7, 8 ve 9 Ekim 2026 tarihlerinde elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri araştırmaya başladı. Başkent Elektrik planlı kesinti programında Ankara'nın çok sayıda ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yer alıyor. Başkent Elektrik'in programında Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde planlı kesintiler bulunuyor. İşte Ankara elektrik kesintisi 7,8,9 Ekim programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7,8,9 EKİM BAŞKENT ELEKTRİK
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUĞLA, ONUR, AĞILCIK, 279, ÜNAL., 19, 1477, AHMETADİL, EREN, 313, MAHİR, ATAÇ, ÇINAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ERDEMLİ, GÖZDE, YILDIZ-, 235, ZÜMRÜT.., ERTUĞRULGAZİ., OBA., GÜMÜŞ, 290, 104, YAVUZ SULTAN SELİM., ATATÜRK.., KAZIM KARABEKİR., ÇAĞLAYAN., ŞEYH ŞAMİL, EKLEM, EMİN, 101, EKBER, ATAK, SUSAM, YEŞİLYURT MAH, AKŞEMSETTİN., DEDEKORKUT, ÇİMEN., FARUK, 109, BURCU, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, DERVİŞ, 234, KİRAZLI, ANAFARTALAR., HÜSEYİNGAZİ, TOPRAKLIK, 297, AKŞEMSETTİN, CEVHER, TAŞKENT_1, 1462, 107, 284, 298, ATAKAN, PELİN, ÇAĞDAŞ, DURU, VADİ, GAYRET, SAİDİ NURSİ, 110, ELMALI, ÇEMBER, 291, KURUSARI, FEZA, AŞİNA, BADEMLİ, ADNAN MENDERES, 1473, 295, DERİN, DİDEM, CENNET., 108, YEŞİLIRMAK, BAĞLUM, GAZİ_1, ŞAHİN..., BEDİR, BAHTİYAR_1, KARDELEN, ÇAMLIK, BARIŞ, ŞEN, EDA, EKİN.., YAKUT, 238, ERDEM, 287, EYÜP SULTAN, COŞKUN, ÇINAR., GEZGİN, ATIF EFENDİ, ATMA, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, ARİF, GONCA, KALPAKLIPINAR, 300, DİKMEN, SİRKELİ YEŞİLOVA, 1463, İSLAMABAD, KARŞIYAKA, BAYIR, ABADAN, GÜNAYDIN, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, ÜNAL, KÖSRELİKKIZIĞI, SARAY.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AFŞAR, KILÇAK, SATILAR, KÖY İÇİ, A.MAHMUTLAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, ELMAPINAR, UYURCA, ÇANDIR B.M, Y.MAHMUTLAR, YURTYENİCE
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÜNDERE, SAMUT, KARAGÜNEY, KIZIK KÜME, YILDIRIM ., KARACALAR
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 499, YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, ORTA İMRAHOR
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MESNEVİ, ŞAİR NEFİ, HOŞDERE, ŞEHİT MAHİR TURAN, REFİK BELENDİR
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÜNEY, KARACALAR
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLTEPE, TURGUT ÖZAL 2, 681, ÖRNEK
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN KEMAL, 1035, 1037, 1008, 1038, 1030/1-, 1018, 1015/2-, 1046, 1654/3, 1655, 1017, 1028, 1022, 1025, 1021/1-, 1044, 1045, 1036, 1019, 1023, 1026, 1032, 1027, 1019/1, 1030, 1024, 1021
Bakım Çalışması
08.10.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1221/1, 1232, 1233, 1218/1, 865, KİBAR ULU, 1372/4, 1234/1, 908, 1225, 906, 907, 837, ORHAN KEMAL, YILDIZ, 1052, MEHMET AKİF ERSOY, 1230, ŞEHİT RAFET SEVER, 998, FERAH, 864, 1220, ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, 1219
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 1850, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SU ARITMA TESİSLERİ, 2203, 2202, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
07.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜLÜKLÜ, EMİNE TEVFİKA AYAŞLI, KAZIM KARABEKİR, SEHER KUZGUN BAĞLARI, KİRAZ DİBİ, GÜLAMİ, OVA BAĞLARI
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYVALI, PINARALTI, MİMAR SİNAN, GELİNCİK, AKPINAR, KALENDER, GÜVEN, ARI, YILDIRIM, DEREÇEŞME, DORUK, 130, YEREGÖMÜ, MENDERES, ATATÜRK, CUMHURİYET_3, ÇEŞME, KUBİLAY, 20, BAĞLAR, BAHÇE.., MUTLU, GÜDÜLYOLU, 15, TÜRBE, 14, SELBASAN-3, SELBASAN, 84, KAVAK, 125, 17, YUNUS EMRE., SELBASAN-1, DEMİREL, 111, KAZIM KARABEKİR, 128, 122, OKULLAR, 96, 27, BERKAY TÜRKEL, İSTİKLAL, HACIBEY, 10, KAĞNI YOLU, NENEHATUN, PAŞA, MEVLANA, YAVUZ SULTAN, MEHMET AKİF ERSOY, BAHÇE, FATİH, ULUYOL, BAĞDAT, MEHMETÇİK, İNCE_1, AYAŞ POLATLI YOLU, ÖMER CAN TÜRKEL, ERTEKİN, AVŞAR, 126
Bakım Çalışması
09.10.2026 11:15 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SARIOBA, YUKARI SARIOBA
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK.., YAYLALIÖZÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 3758, ATATÜRK., 204, TORUNOĞLU, BAHÇELİ, ZİYA GÖKALP AFŞAR, YAYLA AFŞAR, BEŞEVLER, CAMİ, AVNİ AKYOL, 201, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, DADALOĞLU, CUMHURİYET KÜME, CUMHURİYET AFŞAR, ADNAN KAHVECİ
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2683, 2669, TEKYAPI_SİLİNECEK, 2659, TURGUT ÖZAL, KIZILCAŞAR, 2672, 2673, BARIŞ, 2670, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2674
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, TURGUT ÖZAL, 2670, 2669, 2666, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARABURUN, SARIHÜYÜK, ADIGÜZEL, YUKARIHACIBEKİR, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, SARIHÜYÜK
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SAZLAR, YUKARI, BABAYAKUP, ORHANİYE, KIRANHARMANI, ORTA YASSIHÜYÜK, C, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, NAZMİ ELMAS KIŞLASI, YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI (YOLUN SOLU), ACIBAŞI, MUACİR, YUKARI (YOLUN SAĞI), YUKARI SAZLAR, B, AŞAĞI ŞEYHALİ, KAYABÜKÜ, AŞAĞI (CAMİNİN DOĞUSU), AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), A, YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ, AŞAĞI GENÇALİ, YUKARI GENÇALİ, YENİKÖSELER MEVSİMLİK İŞÇİLER
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİDAN, GAZEL, HOŞEBE, OLUKBAŞI, NASUHPAŞA, ANK.-İST. DEVLET YOLU
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YİĞERLER
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKAVAK
Bakım Çalışması
08.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANTIRLI
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, DOĞANÇALI, BEYPAZARI, TAŞÖREN, ÖZKÖY, TAŞÖREN KÜME EVLERİ
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:50 - 15:20
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILANLI
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
06.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5114, 5111, 5088, 5112, 5110, 5135, 5089
Bakım Çalışması
07.10.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5534, ORHANGAZİ
Bakım Çalışması
07.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2069, 2067, 1962, 1961, 1986, 1960, 1942
Bakım Çalışması
07.10.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1656, BEYTEPE KÖYÜ YOLU, 5378, HİTİT, 5360, 5358, BEYTEPE MAHALLESİ, 5353, PİRİ REİS
Bakım Çalışması
07.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3275, 3273, 3265, 3276, 3250, 3284, 3267, 3264, 3272, 3268, 3270
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 499, YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, ORTA İMRAHOR
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 788, 975, SAHAF ETEM COŞKUN, 979, 948, 972, 973, 974, 797, 942, 950, 976, İLKER, 796, 946
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MESNEVİ, ŞAİR NEFİ, HOŞDERE, ŞEHİT MAHİR TURAN, REFİK BELENDİR
Bakım Çalışması
08.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CİNNAH, MUZAFFER SARISÖZEN, CUMHURİYET, PİYADE, HOŞDERE
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPLUM, ŞEHİT MEHMET BAYRAKTAR
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 1850, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİLOT, PİYADE, VALİ DOKTOR REŞİT, ANDREY KARLOV, HAVA, CİNNAH
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1843, 1839
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, SERHAT
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİDERE, 842, AHMET YESEVİ, 871, 839, 888, 843, DİKMEN, 1192, 841
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 20 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
06.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHTAYAZI, KIZILÖZ
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOYUNBABA, CAMİLİ, 2.AŞAĞIEMİRLER, AŞAĞIEMİRLER
Bakım Çalışması
07.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUSUZ
Bakım Çalışması
07.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEDELER
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUĞLA, ONUR, AĞILCIK, 279, ÜNAL., 19, 1477, AHMETADİL, EREN, 313, MAHİR, ATAÇ, ÇINAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ERDEMLİ, GÖZDE, YILDIZ-, 235, ZÜMRÜT.., ERTUĞRULGAZİ., OBA., GÜMÜŞ, 290, 104, YAVUZ SULTAN SELİM., ATATÜRK.., KAZIM KARABEKİR., ÇAĞLAYAN., ŞEYH ŞAMİL, EKLEM, EMİN, 101, EKBER, ATAK, SUSAM, YEŞİLYURT MAH, AKŞEMSETTİN., DEDEKORKUT, ÇİMEN., FARUK, 109, BURCU, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, DERVİŞ, 234, KİRAZLI, ANAFARTALAR., HÜSEYİNGAZİ, TOPRAKLIK, 297, AKŞEMSETTİN, CEVHER, TAŞKENT_1, 1462, 107, 284, 298, ATAKAN, PELİN, ÇAĞDAŞ, DURU, VADİ, GAYRET, SAİDİ NURSİ, 110, ELMALI, ÇEMBER, 291, KURUSARI, FEZA, AŞİNA, BADEMLİ, ADNAN MENDERES, 1473, 295, DERİN, DİDEM, CENNET., 108, YEŞİLIRMAK, BAĞLUM, GAZİ_1, ŞAHİN..., BEDİR, BAHTİYAR_1, KARDELEN, ÇAMLIK, BARIŞ, ŞEN, EDA, EKİN.., YAKUT, 238, ERDEM, 287, EYÜP SULTAN, COŞKUN, ÇINAR., GEZGİN, ATIF EFENDİ, ATMA, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, ARİF, GONCA, KALPAKLIPINAR, 300, DİKMEN, SİRKELİ YEŞİLOVA, 1463, İSLAMABAD, KARŞIYAKA, BAYIR, ABADAN, GÜNAYDIN, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, ÜNAL, KÖSRELİKKIZIĞI, SARAY.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AFŞAR, KILÇAK, SATILAR, KÖY İÇİ, A.MAHMUTLAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, ELMAPINAR, UYURCA, ÇANDIR B.M, Y.MAHMUTLAR, YURTYENİCE
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN KÜME
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANI 7, SÜNLÜKÖY, NAZLI, ANI 6, ANI 8, ANI 11, ANI 10, UKDE 2, ANI 9, UKDE 4, UKDE 3, AHİ EVRAN, UKDE 1
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞKALAFAT, DALYASAN
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DALYASAN
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARISU
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİK 1, BURCU, DERGAH, ELÇİ_1, OSMANLI, OSMANLI 2, OSMANLI 3, OSMANLI 4, ECDAT, BAKİ, BETÜL, CEVİZ, BEYLER, ÇELİK, EMRE_1, ERKAN, SULTAN AHMET, GÜVEN, GÜLEÇ, ECDAT 2, BEYYERİ, FUNDA, KARAGÖL, BEYAZIT, BARAJ, ULUBATLI, YILDIRIM, AKIN, ÇALIŞKAN
Bakım Çalışması
08.10.2026 14:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak P.T.T., ŞEHİT BİROL EROL, SÖNMEZ, TURNA 2, KORDON 20, ŞAFAK 2, TURNA 4, TEMEL, ESİN 1, FEDAKAR 3, ÖZBEY, ŞAFAK, TURNA 1, ESİN 2, KARAGÖL, AFAK 2, FEDAKAR 6, FEDAKAR, TURNA 7, FEDAKAR 2, TURNA 6, TURNA 5, AŞAĞI ÇAVUNDUR, FEDAKAR 4, ÇINAR.
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SIĞIRLIHACI, AŞAĞIOBRUK, YILMAZKÖY, ÖZLÜCE, YİĞİTLİ, KARATAŞ, YAKUPHASAN, KAVAKLI
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUĞLA, SIĞIRLIHACI
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZLÜCE, YILMAZKÖY
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ESEN, ÇANKAYA, CENNET, ŞEHİT HALİL ASLAN, MEKAN 3, NADİDE 3, FEYZA, ÖZTÜRK 1, REYHAN, FEDAKAR, GEYLANİ, HÜSEYİN GAZİ, ÇİMEN, ÇALIŞKAN, HİCRAN 2, NADİDE 1, YİĞİTLİ 1, FEDAKAR 2, SULTAN AHMET, HİCRAN 1, ADA 5, YİĞİTLİ 2, ADA 3, ULU, ÖZTÜRK 2, ŞEHİT OSMAN USTA, NADİDE 2, ORHANGAZİ, BEYZADE
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANOLYA, FAZIL, ESEN, BİLGİN, ORHANGAZİ, UFUK, SAKARYA, GAYE, ŞEHİT SELAMİ ŞAHİN, CEYLAN, BAHAR_1, FELAH, KAFKASYA, MİMAR SİNAN., HİCRET, ÇİLEK, SULTAN AHMET, KURBANTEPE, OBA, BEYYERİ, BAKİ, SEDEF_1, FEYZA, OĞUZ, KÜBRA, ACIBADEM, DİYAR, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, AYIK, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, GÜN
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN KÜME
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAPATYA, NENEHATUN, LADİN, 198, GENÇLİK, SARAY, DÜZCE, ERCAN, LALA, SARAY 1, ZAMBAK, LEYLAK
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKKEKÖY, AKÇAALİ
Bakım Çalışması
08.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 252, 185, KÜPYOKUŞU, 258, 250, 251, 248
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_1, TİREBOLU, TOZLU, KUBİLAY, RIZA YAĞCIOĞLU, BARIŞ1, ÖZGÜN, DEMİRAĞ, ACAR, SOYDAN, ÖZGEN
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH_2, ÜLKER_1, ZAMBAK, TURGUT REİS, TUNA, KADİFE, DÜZCE, NENEHATUN, PINAR, DERYA, 27 ARALIK, İSTASYON, LOZAN
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH., TUZLA, DEMİRCİ, MEHMET AKİF ERSOY, ÖRNEK, İNÖNÜ
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 25 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANAYİ, SAKIP SABANCI
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2802, 4057, S.S. AKDENİZKENT K.Y.K, 2804, GİRİŞİM 88 SİTESİ, EVLİYA ÇELEBİ, 4365, DUMLUPINAR, GÖKÇEKÖY SİT., SEMERKAND, YAPRACIK MAH., 4058, ORHUN KÜMEEVLERİ, YAPRACIK, AYAŞ ANKARA YOLU, 4067, 4070, 2803, 2801, ONUR KENT SİT., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, AKDENIZ SITESI, HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ-, YAPRACIK 2.KÖY, YAPRACIK 1.KÖY, 4068, 2800
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2212, 2204, 2203, 2205, 2214, ZİRVE, 2226, 2219, 2215, 2216, ELVAN, 2225, 2206, 2217, 2232, 2201
Bakım Çalışması
07.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4566, 4572, 4574, 4569, 4576, 4567
Bakım Çalışması
07.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1725, 1712, 1688, 1711, 1729, TEMEL REİS, 1716, ŞEHİT ABDULLAH ŞENER, İSMET İNÖNÜ, 1718, 1685, AHİ MESUD, 2071, 1719, ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK, 1715, 1717
Bakım Çalışması
07.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2149, 1734, 1736, 1733, 1731, 1730, 1748, AHİ MESUD, ÇINAR
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1489, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, 983/3, MERKEZ, ANADOLU, 995/2-, İVEDİK, 1319, 996, 1315, 1300, 1321, 1322, 1306, 1320, SERHAT, 1492, 1323
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4494, EVLİYA ÇELEBİ, 4462
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1226, NECİBE HANIM
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1316, 1320, 1317, 1321, ESKİBAĞLAR, 1323, 1322, 1319, GÜZELKÖY, MERMEROĞLU
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1731, 1738, 2149, 1737, 1910, AHİ MESUD, 1902, ÇINAR, ŞEHİT İZZET ÖZKAN, 1903, 1904, 1736, MEHMET AKİF ERSOY
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4331
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4328, 4327, TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKMAKLITAŞ, BAĞLICA, 1222, 1271, MERKEZ, SÜMER, 1212, 1219, MERMEROĞLU, 1198, 1220, 1223, ESKİBAĞLAR, HİLAL, 1221
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARTALKAYA, 5275, 5283, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, 5273, 5243
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU, 4202, TURKUAZ, 4647, AŞAĞI YURTÇU, 4212, 4205, 4209, 4208, 4204, AKYATAK
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, HÖYÜK, 1067, YALINKILIÇ
Bakım Çalışması
09.10.2026 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARTALLAR, 1066
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, AYAŞ, ANKARA., İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, ANKARA, GÜL, OĞUZLAR, FERUZ, BAYAT
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 25 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK.., YAYLALIÖZÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 3758, ATATÜRK., 204, TORUNOĞLU, BAHÇELİ, ZİYA GÖKALP AFŞAR, YAYLA AFŞAR, BEŞEVLER, CAMİ, AVNİ AKYOL, 201, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ABDİ İPEKÇİ, 19 MAYIS AFŞAR, DADALOĞLU, CUMHURİYET KÜME, CUMHURİYET AFŞAR, ADNAN KAHVECİ
Bakım Çalışması
06.10.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAYSA, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, HALAÇLI
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 79.CADDE SERKENT SİTESİ, 79
Bakım Çalışması
07.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAKBULE ÖLÇEN, 79 CADDE 41 EVLER SİTESİ
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AFŞAR, KILÇAK, SATILAR, KÖY İÇİ, A.MAHMUTLAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, ELMAPINAR, UYURCA, ÇANDIR B.M, Y.MAHMUTLAR, YURTYENİCE
Bakım Çalışması
07.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 201, 35, 206, 198, 164, 205
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2683, 2669, TEKYAPI_SİLİNECEK, 2659, TURGUT ÖZAL, KIZILCAŞAR, 2672, 2673, BARIŞ, 2670, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2674
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, TURGUT ÖZAL, 2670, 2669, 2666, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2814
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOPAKLI, SUBAŞI
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA KÜME, YAVRUCUK KÜME
Bakım Çalışması
08.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE, İKİZCE., DOKA ÇİFTLİK MEVKİ, GÖKÇEHÜYÜK
Bakım Çalışması
08.10.2026 13:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİSAKIMİLLİ, TEKYAPI_SİLİNECEK, TURGUT ÖZAL, 2684, 1128, 29 EKİM, MEHMETÇİK, 2683, KIZILCAŞAR, 2652, 2655, 27 ARALIK, 2657, 2654, 2651, 2662, 2660, BARIŞ, 2675, 2667, 2676, 2661, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2653, 2659, 2677, 13 EKİM, BAĞLAR, 2678, 30 AĞUSTOS
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİSAKIMİLLİ, TEKYAPI_SİLİNECEK, TURGUT ÖZAL, 2684, 13 EKİM, 2683, KIZILCAŞAR, 27 ARALIK, BARIŞ, 2675, 2676, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2677, 2678, 30 AĞUSTOS
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILCAŞAR, BARIŞ, TURGUT ÖZAL, 2670, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35, 218, 198, 206, 209, 202, 214, 164
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 1843, 1839
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2687, 2686, 2678, 30 AĞUSTOS, KIZILCAŞAR, ZAFER, 13 EKİM, 2684, 2679, 2658, GÜVEN, MİSAKIMİLLİ
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2660, 13 EKİM, 2655, 2654, 2659
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1680, HANIMELİ..., ESENCE, AKBAŞAK, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, IHLAMUR..., S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, KOPARAN77, KOPARANN, GÜLBAHÇE., ALTINBAŞAK, ELİF DOĞA K.Y.KOOP., YEŞİLYAYLA, TURNAÇAYIRI, KOPARAN
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2681, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 30 AĞUSTOS, MİSAKIMİLLİ, BARIŞ, 2680, 1209
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2687, 2686, ZAFER
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İKİZCE., KABA SİNANLI MEVKİİ, İKİZCE
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, DOĞANÇALI, BEYPAZARI, TAŞÖREN, ÖZKÖY, TAŞÖREN KÜME EVLERİ
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI UZUNBEY, SİNANLI, YENİ, AŞAĞI UZUNBEY, EMEK YÜZÜKBAŞI, BULDUK, GAZİ YÜZÜKBAŞI, CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SAZLAR, YUKARI, BABAYAKUP, ORHANİYE, KIRANHARMANI, ORTA YASSIHÜYÜK, C, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, NAZMİ ELMAS KIŞLASI, YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI (YOLUN SOLU), ACIBAŞI, MUACİR, YUKARI (YOLUN SAĞI), YUKARI SAZLAR, B, AŞAĞI ŞEYHALİ, KAYABÜKÜ, AŞAĞI (CAMİNİN DOĞUSU), AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), A, YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ, AŞAĞI GENÇALİ, YUKARI GENÇALİ, YENİKÖSELER MEVSİMLİK İŞÇİLER
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUTÖZÜ
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERDAROĞLU, ÇEŞTEPE
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAÖREN, İNE, GÖLKÖY, SARILAR, ÇADIR-, TEKKE, ÇALTA, ÇIRPAN, ALİBEY
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 31, 27, 30, 91
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2053, 2057, 2040, 2048, 2036, 2052, 2051, 2044, 2045, 2046, 2047, 2043, 703, 696, 2049, 2054, 2039, FATİH SULTAN MEHMET, 1055, 614, DAĞYAKA, ORHANİYE, VETERNERLİK MEVKİİ, 2034
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3001, YILBANT, 3008, 3101, FATİH SULTAN MEHMET, 500, 3002, 3006, 3004, TURGUT ÖZAL
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOYUNBABA, CAMİLİ, 2.AŞAĞIEMİRLER, AŞAĞIEMİRLER
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AFŞAR, KILÇAK, SATILAR, KÖY İÇİ, A.MAHMUTLAR, KARKIN, DÜMBELEK İSTASYON, ELMAPINAR, UYURCA, ÇANDIR B.M, Y.MAHMUTLAR, YURTYENİCE
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHÖYÜK
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİK 1, BURCU, DERGAH, ELÇİ_1, OSMANLI, OSMANLI 2, OSMANLI 3, OSMANLI 4, ECDAT, BAKİ, BETÜL, CEVİZ, BEYLER, ÇELİK, EMRE_1, ERKAN, SULTAN AHMET, GÜVEN, GÜLEÇ, ECDAT 2, BEYYERİ, FUNDA, KARAGÖL, BEYAZIT, BARAJ, ULUBATLI, YILDIRIM, AKIN, ÇALIŞKAN
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1246, 788, 795
Bakım Çalışması
08.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1766, MERKEZ, LAZLAR, KULOĞLU, OCAKÇIĞLU, MARANGELİ
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERDAROĞLU, ÇEŞTEPE
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EROL, ŞAFAK, TUNA, GÜL, ADA, TAŞKIN, YENİCE-1, SIRTYOL, ŞEHİT GÖKHAN ELBİSTAN, ŞEHİT HÜSEYİN KÖKSAL, ERDOĞAN YILDIRIM
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EROL, ŞAFAK, TUNA, GÜL, ADA, TAŞKIN, YENİCE-1, SIRTYOL, ŞEHİT GÖKHAN ELBİSTAN, ŞEHİT HÜSEYİN KÖKSAL, ERDOĞAN YILDIRIM
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAÖREN, İNE, GÖLKÖY, SARILAR, ÇADIR-, TEKKE, ÇALTA, ÇIRPAN, ALİBEY
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA PAZAR
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, YAYLA KASIMLAR, KARAAĞAÇ, SÜLELER, DERENECİ, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 23 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
06.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 265/10, 275, 274/2, 265/7-, 274, 266, 265, 271, MAMAK, 270, 277, 268
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOKİ, KAŞGARLI MAHMUT
Bakım Çalışması
07.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAŞGARLI MAHMUT, TOKİ, SELÇUKLU
Bakım Çalışması
07.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAŞGARLI MAHMUT, TOKİ, OSMANLI
Bakım Çalışması
07.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANLI, TOKİ
Bakım Çalışması
07.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PAPATYA, NENEHATUN, LADİN, 198, GENÇLİK, SARAY, DÜZCE, ERCAN, LALA, SARAY 1, ZAMBAK, LEYLAK
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 499, YUKARI İMRAHOR MAHALLESİ, ORTA İMRAHOR
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZCAN 3, ÖZCAN 7, ÖZCAN 6, ÖZCAN 8, ÖZCAN 5
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN, ŞEHİT SERHAT ÖZTÜRK
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 553/1, 541, 508, 540/1, 553/5, NATOYOLU, 528, 538, 543, 527, 518, 553/3, İMAM ALİM SULTAN, 554, 553, 542
Bakım Çalışması
08.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 876, 553/3, 555, 553, NATOYOLU, 880, 565, 877, 560, NEŞET ERTAŞ, 850, 874
Bakım Çalışması
08.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 492, 516/2-, 517, DEREBOYU, 499, 498, MUHTAR İBRAHİM KOCAOĞLU, 510, 496, 489, 497, NATOYOLU, 511, 508, 518, 512, ŞEHİT HÜSEYİN DOĞAN, 1136
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH_2, ÜLKER_1, ZAMBAK, TURGUT REİS, TUNA, KADİFE, DÜZCE, NENEHATUN, PINAR, DERYA, 27 ARALIK, İSTASYON, LOZAN
Bakım Çalışması
08.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURAK, ESENLER_1, DEDE KORKUT, ÖNDER, LALAPAŞA, GÖRMEZLER, ORKİDE, GENÇLİK, GENÇ, KAR, YILDIRIM
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1486, BEDRETTİN CÖMERT, 1485, 1488, 1490, 1500, 1501, 1504, 1506, 1511, 1513, HÜSEYİN GAZİ, 1487, 1497, 1515, 1489, 1492, 1503, 1477, 1484
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ OCAKLARI, TUZLA
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 503, 316, 315, DEREBOYU, 489, 327, 501, 505, NATOYOLU, 502, 496, 504
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN, 538, 534, 536, ŞEHİT ALİ BAŞPINAR, 464/2, 475, 466, 471, 474, 466/1, 469, 456, 539, 470, MUHARREM CÜCE, 476, MUTLU, 468, 464, 542, 466/2
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LALA, LALAPAŞA, LALE, GÖCEN, GENÇLİK, NENEHATUN, LEYLAK, BURAK, ÜLKER_1, LADİN, BUDAK
Bakım Çalışması
09.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 578, 1141, 542, 571, 579, 558, 572
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 817, 818
Bakım Çalışması
09.10.2026 13:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 819, NATOYOLU
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEM SANAYİİ, 1237, SELVİ, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, 6, CUMHURİYET, HANARDI, HAN 5, HAN 4, KIZILIRMAK, HAN 3, DERE, AKINCILAR, HAN 6, MEŞE, HAN 1, 38, HAN 7, ÇAMLIK
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİDAN, GAZEL, HOŞEBE, OLUKBAŞI, NASUHPAŞA, ANK.-İST. DEVLET YOLU
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİVE, MEYİLDERE
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACIHASANLAR
Bakım Çalışması
09.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSLAMALAN
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NAZMİ ELMAS KIŞLASI, A
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SAZLAR, YUKARI, BABAYAKUP, ORHANİYE, KIRANHARMANI, ORTA YASSIHÜYÜK, C, YOLUN ÜSTÜ BEYCEĞİZ, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, NAZMİ ELMAS KIŞLASI, YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI (YOLUN SOLU), ACIBAŞI, MUACİR, YUKARI (YOLUN SAĞI), YUKARI SAZLAR, B, AŞAĞI ŞEYHALİ, KAYABÜKÜ, AŞAĞI (CAMİNİN DOĞUSU), AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), A, YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ, AŞAĞI GENÇALİ, YUKARI GENÇALİ, YENİKÖSELER MEVSİMLİK İŞÇİLER
Bakım Çalışması
07.10.2026 15:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIZLI, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI UZUNBEY, SİNANLI, YENİ, AŞAĞI UZUNBEY, EMEK YÜZÜKBAŞI, BULDUK, GAZİ YÜZÜKBAŞI, CUMHURİYET YÜZÜKBAŞI
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İREM, MELİS, TÜRKALP, BARBAROS, DİVAN, GENCEBAY
Bakım Çalışması
09.10.2026 11:15 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI SARIOBA, YUKARI SARIOBA
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANDIRA, GİRİŞ, SİNANLI, ADATOPRAKPINAR
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GİRİŞ, MERKEZ, ADATOPRAKPINAR
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUĞLA, ONUR, AĞILCIK, 279, ÜNAL., 19, 1477, AHMETADİL, EREN, 313, MAHİR, ATAÇ, ÇINAR, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ERDEMLİ, GÖZDE, YILDIZ-, 235, ZÜMRÜT.., ERTUĞRULGAZİ., OBA., GÜMÜŞ, 290, 104, YAVUZ SULTAN SELİM., ATATÜRK.., KAZIM KARABEKİR., ÇAĞLAYAN., ŞEYH ŞAMİL, EKLEM, EMİN, 101, EKBER, ATAK, SUSAM, YEŞİLYURT MAH, AKŞEMSETTİN., DEDEKORKUT, ÇİMEN., FARUK, 109, BURCU, ERTUĞRUL, DUMLUPINAR, DERVİŞ, 234, KİRAZLI, ANAFARTALAR., HÜSEYİNGAZİ, TOPRAKLIK, 297, AKŞEMSETTİN, CEVHER, TAŞKENT_1, 1462, 107, 284, 298, ATAKAN, PELİN, ÇAĞDAŞ, DURU, VADİ, GAYRET, SAİDİ NURSİ, 110, ELMALI, ÇEMBER, 291, KURUSARI, FEZA, AŞİNA, BADEMLİ, ADNAN MENDERES, 1473, 295, DERİN, DİDEM, CENNET., 108, YEŞİLIRMAK, BAĞLUM, GAZİ_1, ŞAHİN..., BEDİR, BAHTİYAR_1, KARDELEN, ÇAMLIK, BARIŞ, ŞEN, EDA, EKİN.., YAKUT, 238, ERDEM, 287, EYÜP SULTAN, COŞKUN, ÇINAR., GEZGİN, ATIF EFENDİ, ATMA, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, ARİF, GONCA, KALPAKLIPINAR, 300, DİKMEN, SİRKELİ YEŞİLOVA, 1463, İSLAMABAD, KARŞIYAKA, BAYIR, ABADAN, GÜNAYDIN, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, ÜNAL, KÖSRELİKKIZIĞI, SARAY.
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, AŞAĞI YURTÇU, 4566, 4572, 4574, 4569, 4576, 4567
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SU ARITMA TESİSLERİ, 2203, 2202, TATLAR KÖYÜ, ANAYURT., GÖKLER, SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER MEZRA, ESENLER
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 1850, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAZI-DAN K.Y.KOOP, 2062, TEMELLİ ANGORA K.Y.KOOP., 2060, ALCI MAHALLESİ, 2070, ETİ, DEDE EFENDİ
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELİT ŞAFAK YAPI KOOP., TUFAN KONUT YAPI KOOP., HİKMET, ÜLGENTÜRK, TURKUAZ, YEŞİLYURT, TÜRKÖZÜ, ALCI MAHALLESİ, TUGAY, AHMET YESEVİ
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 104, SAVUNMA, 1712, 108, ÇORUM
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYMENLİ
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYMENLİ
Bakım Çalışması
08.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak METİN ŞANAL, KAYI
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 20 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3708
Bakım Çalışması
06.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2012, 1904, PROF.DR.ENGİN ARIK, 1901, 2005, 2002, 2008
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1844
Bakım Çalışması
07.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1851, 1852, 1777, 1777 HUKUKÇULAR SİTESİ, 1844
Bakım Çalışması
07.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1777 BASIN İŞ 19 SİTESİ, 1844 ANKARA YOL İŞ SİT., ŞEHİT AHMET ERDOĞAN, 1587 KARACILAR SİTESİ, 1587, 1587/1, 1777
Bakım Çalışması
07.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1489, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, 983/3, MERKEZ, ANADOLU, 995/2-, İVEDİK, 1319, 996, 1315, 1300, 1321, 1322, 1306, 1320, SERHAT, 1492, 1323
Bakım Çalışması
08.10.2026 10:45 - 11:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3708
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3708
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_1, TİREBOLU, TOZLU, KUBİLAY, RIZA YAĞCIOĞLU, BARIŞ1, ÖZGÜN, DEMİRAĞ, ACAR, SOYDAN, ÖZGEN
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1577, 1618, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, HAYDAR ALİYEV, 1619, 1620, 1610, 1623, ŞEHİT YILMAZ GÜNEŞ, 1622, 1612
Bakım Çalışması
08.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1605, 1602, 1603 ANKENT SİTESİ, 1179, 1603, ALINTERİ, ŞEHİT ÖMÜR GÜLÜNAY
Bakım Çalışması
08.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1611, 1606, 1609, 1608
Bakım Çalışması
08.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1599, 1592, BAŞKENT, 1587, 1590, 1595, ŞEHİT ÜMİT PEKŞEN, 1593, 1594
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 1850, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
Bakım Çalışması
08.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4494, EVLİYA ÇELEBİ, 4462
Bakım Çalışması
08.10.2026 12:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, 287, 350, ANADOLU, 291, 286
Bakım Çalışması
09.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2125, 1940, 2102, 2132
Bakım Çalışması
09.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2575, 2576, 2102, 2573, 2141
Bakım Çalışması
09.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2123, 2138, 2139, 1949, 2102
Bakım Çalışması
09.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEM SANAYİİ, 1237, SELVİ, HAN 2, TOPALAK, 4., HANÖNÜ, HAN 8, 6, CUMHURİYET, HANARDI, HAN 5, HAN 4, KIZILIRMAK, HAN 3, DERE, AKINCILAR, HAN 6, MEŞE, HAN 1, 38, HAN 7, ÇAMLIK