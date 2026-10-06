Bursa’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri belli oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre 6, 7, 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde Bursa’nın çok sayıda ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle Gemlik, Karacabey, Kestel, Keles, Mudanya, Yıldırım, Osmangazi başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler 09.00’da başlayıp 17.30 ve 18.00’e kadar devam edecek.

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Bursa UEDAŞ elektrik kesintisi yeni haftayla birlikte birçok ilçede etkili olacak. Uludağ Elektrik Dağıtım'ın planlı çalışma programında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Karacabey, Yenişehir, İnegöl, Mudanya, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Keles ve diğer bazı ilçelerde farklı gün ve saatlerde enerji kesintileri yer alıyor. İşte, Bursa UEDAŞ Elektrik Kesintisi 6, 7, 8, 9 Ekim programı...

Bursa UEDAŞ Elektrik Kesintisi 6, 7, 8, 9 Ekim programı! (Gemlik, Karacabey, Kestel, Keles, Mudanya, Yıldırım, Osmangazi)

BURSA UEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 6, 7, 8, 9 EKİM PROGRAMI

6-10 Ekim tarihleri arasındaki programda Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Karacabey, Yenişehir, İnegöl, Mudanya, Kestel, Gürsu, Orhaneli ve Keles başta olmak üzere çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri yer alıyor. Bazı ilçelerde birden fazla mahalle ve farklı saat aralıklarında çalışma yapılacak.



Bursa UEDAŞ Elektrik Kesintisi 6, 7, 8, 9 Ekim programı! (Gemlik, Karacabey, Kestel, Keles, Mudanya, Yıldırım, Osmangazi)

6 Ekim Salı günü Bursa'daki kesintiler sabah saatlerinde başlayacak. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi 09.00'da başlarken, bazı noktalarda çalışmalar 09.30, 10.00, 11.00, 13.00 ve 14.00 saatlerinde başlayacak. Osmangazi'de bazı bölgelerde kesintiler 09.00-17.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında uygulanırken, Yıldırım'da bazı bölgelerde çalışmalar 09.00-13.00 ve 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Bursa UEDAŞ Elektrik Kesintisi 6, 7, 8, 9 Ekim programı! (Gemlik, Karacabey, Kestel, Keles, Mudanya, Yıldırım, Osmangazi)

7 Ekim Çarşamba günü de Bursa'nın farklı ilçelerinde planlı çalışmalar devam edecek. Yıldırım, Osmangazi, Kestel, Gemlik, Karacabey ve Nilüfer ilçelerinde çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Yıldırım'daki bazı çalışmalarda kesinti saatleri 09.00-13.00 ve 09.00-16.30 olarak planlanırken, Osmangazi'de bazı bölgelerde elektrik kesintileri 09.00-17.00 ve 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kestel'de bazı mahallelerde 09.00-13.00 saatleri arasında, Nilüfer'de ise ağaç kesimi çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Gemlik'te bazı bölgelerde çalışmalar 09.00-17.00 saatlerine kadar sürecek.



Bursa UEDAŞ Elektrik Kesintisi 6, 7, 8, 9 Ekim programı! (Gemlik, Karacabey, Kestel, Keles, Mudanya, Yıldırım, Osmangazi)

8 Ekim Perşembe günü kesinti programı daha geniş bir alana yayılacak. Keles ve Orhaneli ilçelerinde bazı bölgelerde elektrikler 14.00-17.00 saatleri arasında kesilecek. Yıldırım'da bazı mahallelerde planlanan kesinti 09.00-16.00 saatleri arasında olacak. Yenişehir'de ise farklı mahallelerde 09.00-13.00, 10.15-14.00, 11.30-14.30 ve 13.00-17.00 gibi farklı saat aralıklarında çalışmalar yapılacak.

Nilüfer'de bazı bölgelerde kesintiler 09.30-17.30 ve 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşirken, Gemlik'te 09.00-14.00 ve 15.00-18.00 saatleri arasında çalışmalar bulunuyor.

Bursa UEDAŞ Elektrik Kesintisi 6, 7, 8, 9 Ekim programı! (Gemlik, Karacabey, Kestel, Keles, Mudanya, Yıldırım, Osmangazi)

9 Ekim Cuma günü Osmangazi, Yıldırım ve Karacabey başta olmak üzere bazı ilçelerde çalışmalar devam edecek. Osmangazi'de bazı bölgelerde elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanırken, Yıldırım'daki bazı bölgelerde kesintiler 09.00-11.00 ve 11.00-17.00 saatleri arasında olacak.

Karacabey'de ise bazı mahallelerde 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanıyor. Ayrıca Gemlik'te bazı bölgelerde 09.00-17.00 saatleri arasında çalışma gerçekleştirilecek.

Bursa Elektrik Kesintisi 6, 7, 8, 9 Ekim programı ve UEDAŞ planlı kesinti sorgulama için tıklayınız.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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