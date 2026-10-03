Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim 2026 planlı bakım programı belli oldu. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Mamak, Gölbaşı, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çubuk, Elmadağ, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

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Ankara'da hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenecek bölgeler belli oldu. 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek; kesinti süreleri ilçelere göre değişiklik gösterecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 EKİM

KEÇİÖREN

Etkilenen Cadde / Sokak SARAY

4 Ekim 2026

09.30-14.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Dağyaka, Orhaniye, 2002, Dağyaka Mah., Büyüksaray Top. İşy., 2001, 614, 2008, 2019, 2022, Gökkuşağı, 2034, 2007, Fatih Sultan Mehmet, 2032, 2005, Kartal bölgelerinde 04/10/2026 09.30-14.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.00-12.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ayaş Ankara Yolu, Yukarı Yurtçu, Orhaniye, Kışla bölgelerinde 04/10/2026 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

18.00-21.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Saray bölgelerinde 04/10/2026 18.00-21.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

5 Ekim 2026

09.00-11.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 3283, 3278, Vehbi Demirel, 5078, 5080 bölgelerinde 05/10/2026 09.00-11.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.00-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1235, 1284/1, 1286/1, Lizbon, 1288/1, 1256, 1333, 1322, 1288, 1238 bölgelerinde 05/10/2026 10.00-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.00-15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 3278, Alacaatlı, 3279, 5075, 5027, 3412, 3158, 3438, 5072, 3390 bölgelerinde 05/10/2026 13.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 3407 bölgelerinde 05/10/2026 15.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.00-11.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 2690, 2694 bölgelerinde 06/10/2026 09.00-11.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.00-15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 5110, 5134, 5088, 5120, 5129, 5114 bölgelerinde 06/10/2026 13.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 5114, 5111, 5088, 5112, 5110, 5135, 5089 bölgelerinde 06/10/2026 15.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

ETİMESGUT

4 Ekim 2026

10.00-12.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Ayaş Ankara Yolu, Yukarı Yurtçu, Orhaniye, Kışla bölgelerinde 04/10/2026 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Ekim 2026

09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 804, Elvankent Banka Konutları, 800 bölgelerinde 05/10/2026 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 5235, Emek Birikim (74/2)(75/2), 5242, 5241 bölgelerinde 05/10/2026 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: A Kümesi İlhanköy, 1773, Mimarsinan-, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Maraşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan, Özal bölgelerinde 05/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fatih Sultan Mehmet, Kaplan bölgelerinde 05/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.30-13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fabrika, Emek, 1455, 1450/1, 1450, 1448, 1444 bölgelerinde 05/10/2026 11.30-13.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.30-13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Nezahat Hanım, 2064, Misak-ı Milli, Şehit Hikmet Özer, Şehime Hanım, Mehmet Kazım Dirik, 2089, Şehit Hasan Öztürk, İzmir, 2330, İstasyon bölgelerinde 05/10/2026 11.30-13.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

6 Ekim 2026

09.00-10.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 4304, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu bölgelerinde 06/10/2026 09.00-10.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 2072, 2101, Şehit Hasan Öztürk, 2084, 2091, 2086, 2096, Ayşecik, 2087, 2083, 2094, Öğretmenler, Ülkü Yolu, Şehitler, 2093, 2105, 2106, 2103 bölgelerinde 06/10/2026 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1582, 1583, 1564, 1581, 6006, 1562 bölgelerinde 06/10/2026 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 717, 722, 720, 723, 728, 730, 731, 733, 729, 2617, 2616 bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.30-11.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 4317, Şehit Hakan Turan Caddesi, Fatih, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii bölgelerinde 06/10/2026 10.30-11.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.30-13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1773, 2167, 2196, 2158, 1782, 2166, 2194, 2190, 2192, 2231, 2201, 2219, Kürşat, 2195, Alsancak, 2202, 2193, 2205 bölgelerinde 06/10/2026 11.30-13.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.30-13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1857, 1855 bölgelerinde 06/10/2026 11.30-13.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 2211, 2215, 2213, 2206, 2207, 2214, 2202, 2212 bölgelerinde 06/10/2026 15.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1739, 1733, 1752, 1773, 1747, 1745, Arguvan, 2076, 1755, 1753, 1742, 1757, 1748, 1749, 2075, 2070, 1740, 1751, Ahi Mesud, Çınar, 2071 bölgelerinde 06/10/2026 15.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KIZILCAHAMAM

5 Ekim 2026

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Şehit Necip Oral, Çukurca, Aksak bölgelerinde 05/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

MAMAK

5 Ekim 2026

09.00-10.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 358, Bağlarbaşı, 327, Kınalıel, 364, 325, Karaağaç, 328, Küçükkuyu, Limonlu, 347, Tıp Fakültesi, Ekenler, 370, 354 bölgelerinde 05/10/2026 09.00-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.00-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kırkağaç, Okul, Kuşdili, Limonlu, Ekenler, 328, Bağlarbaşı, Kurucu, Kumluca, Kaşif Hoca, Kaynarca, Şadırvan, Küçükkuyu, Tıp Fakültesi, Kınalıel, Karaağaç bölgelerinde 05/10/2026 11.00-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

14.00-15.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 327, 347.-, 322, 324, 325, 326, 323 bölgelerinde 05/10/2026 14.00-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

16.00-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 323, Ekenler, 318, 316, Üzümlü, Tıp Fakültesi, Limonlu, Bağlarbaşı, 315, Kınalıel bölgelerinde 05/10/2026 16.00-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.00-10.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 265/10, Mamak, 265/6, 264, 280, 265/8, 265/7-, 265/3, 267, 268, 269, 265/1-, 278, 266, 265, 263, 261 bölgelerinde 06/10/2026 09.00-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.00-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 181, 279, 206, 218, Emirler, Mamak Çarşıiçi, 207 bölgelerinde 06/10/2026 11.00-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

14.00-15.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1157, Turgut Özal 2, 272, 271, 273, 275, 1288, 1286, 1287, 1289, Kayaş, 276, 269, Mamak, 1262 bölgelerinde 06/10/2026 14.00-15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

16.00-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 265/10, 275, 274/2, 265/7-, 274, 266, 265, 271, Mamak, 270, 277, 268 bölgelerinde 06/10/2026 16.00-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

GÖLBAŞI

4 Ekim 2026

09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Avni Akyol, 19 Mayıs, Abazlı, Bahçeli, 332, Altunçanak, Öcallar, Çatalören, Vurallar, Nurçiçeği, Hanburun, Hürriyet, Şekerköy, Emirler, Bahçekaradalak, Çimşit, Emirler 1, Yeniyapançarşak, Karahamzalı, Cumhuriyet Küme, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Gölbek, Akörençarşak, Yaylalıözü, Uğrusarı, Derekışla, Hürriyet Küme, Gülbağı, Sofular bölgelerinde 04/10/2026 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Ekim 2026

09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Reyhan, Çorum bölgelerinde 05/10/2026 09.00-13.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Evren Yayıncılık, 3124, Oğulbey, 3066, 3059, Fetih bölgelerinde 05/10/2026 09.00-13.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çayırlı, İkizce, 1680, İkizce., 6035, 6004, Haymana, 6005, Doka Çiftlik Mevki, Zara Beydağı, Karaağızlı, Aydın Mah., Çamyuvaçiftlik Evleri, Göreli KYK, 6017, 6007, Gökçehüyük, 6008, 6001, Topaklı bölgelerinde 05/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.30-11.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kumludere, 3057 bölgelerinde 06/10/2026 09.30-11.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Deveci 1, Deveci bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çayraz, Yeniköy bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

12.30-14.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Makbule Ölçen, 56, 11, 71, 53, 71. Cadde Umut Park Sitesi, Umut Park Konut Yapı Koop., 70, 80/1, 35, 81/1, 80, 61, 58, Yurtbeyi bölgelerinde 06/10/2026 12.30-14.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 79, 79 Cadde 41 Evler Sitesi bölgelerinde 06/10/2026 15.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.15-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Paysa, Turgut Özal bölgelerinde 06/10/2026 15.15-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

AKYURT

4 Ekim 2026

09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yıldırım Beyazıt bölgelerinde 04/10/2026 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.30-13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kaymakam A. Galip Kaya bölgelerinde 04/10/2026 11.30-13.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Akkent, Güzelhisar, Çelikli, Büğdüzsilinecek, Büğdüz bölgelerinde 04/10/2026 15.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.15-17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Tuğla, Ağılcık, 2. Aşağıemirler, Ahmetadil, Aktaş, 81., Aşağı, 69., Çeşmeler, 79., 53., 57., 99., 101., 111, 110, 66., 62., 61., 1015, 1010, 67., Akçalı, 79, Kayakavağı, Yılmazlar, 72., Sil, Kazım Karabekir, Düzkepirler, 1, Toraman, Yeşilyurt_1, Yeni Karaköy, Yenice Yolu Sağ, 107, Atatürk, Yeşilvadi Sitesi, Cumhuriyet, Kıbrıs, Yeşilırmak, Dumlupınar, Binali Yıldırım, Sirkeli Yeşilova, Ulubatlı Hasan, Arkaltı, Çayır Yolu, 65, Kutuören, Yuva, 64., Balpınar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 74., 85., 88., 109., Yol Üstü, 65., Bahçeler, Binali Yıldırım, 104., 51., 60., 55., 75., 108, 70., Merkez Küme, 58., 86., Güzelyurt, 63., Paşalar, Toraman, 68., 105., 56., 89., Tiftikçiler, 87., Develiler, 71., Harmanlar, Yeşilyurt Mah., 100., Karşıyaka, Karaköy, Kızılca, 106., 82., Güzelyurt Bağlum, 107., İkipınar bölgelerinde 04/10/2026 09.15-17.15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.15-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yıldırım Beyazıt, 30 bölgelerinde 04/10/2026 09.15-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Ekim 2026

09.15-17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karagüney, Karacalar bölgelerinde 05/10/2026 09.15-17.15 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.00-14.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Özal bölgelerinde 05/10/2026 11.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALTINDAĞ

5 Ekim 2026

08.30-12.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız, 574 bölgelerinde 05/10/2026 08.30-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYAŞ

5 Ekim 2026

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: A Kümesi İlhanköy, 1773, Mimarsinan-, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Maraşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, A Kümesi Ilıca, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan, Özal bölgelerinde 05/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.30-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çiftlik, Avşar, Güdülyolu, Balçiçek, Ertekin, Uğurçayırı bölgelerinde 06/10/2026 09.30-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Beypazarı, Hilmi Çayırlıoğlu, Güneyce bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BALA

4 Ekim 2026

09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Avni Akyol, 19 Mayıs, Abazlı, Bahçeli, 332, Altunçanak, Öcallar, Çatalören, Vurallar, Nurçiçeği, Hanburun, Hürriyet, Şekerköy, Emirler, Bahçekaradalak, Çimşit, Emirler 1, Yeniyapançarşak, Karahamzalı, Cumhuriyet Küme, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Gölbek, Akörençarşak, Yaylalıözü, Uğrusarı, Derekışla, Hürriyet Küme, Gülbağı, Sofular bölgelerinde 04/10/2026 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

BEYPAZARI

5 Ekim 2026

09.00-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Gürağaç, Yeşilağaç bölgelerinde 05/10/2026 09.00-12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Acısu bölgelerinde 05/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Öner, Köroğlu, Papatya bölgelerinde 05/10/2026 09.00-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

14.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Şehit Ümit Bölükoğlu, Cevat Köprücü, Fatih, Gürpınar, Gürpınar 1, Ali Kayaalp bölgelerinde 05/10/2026 14.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Macun bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Saray Küme bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇUBUK

4 Ekim 2026

09.15-12.15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sancak 6, Said Nursi, Alem 2, Şamil Baseyev, Erenler, Beste 4, 103, 105, Anayurt 2, Anayurt 4, Gözde, Ibnisina_1Kisim, Esma 1, Kayın, Namzet, 101, Anayurt 3, Ankara (2. Kısım), Sancak 1, Asya 4, Basamak, Asya 3, İbni Sina (2. Kısım), Ebu Hanefi, İbni Sina, Asya 1, Ankara, Kuğu, Çankırı, İzzet Begoviç, Bereketli, Kamil 1, Melek 6, Yıldız Küme, Sancak 3, Acele, Pazar, Asuman 1, Pazar 2, Sancak 2, Pazar 1, Alem 1, Alem 4, Sancak 5, Millet, Asuman, Tekin Işık, Cevher Dudayev, Mehmet Zahit Kotku, Şehit Ercan Cüceoğlu, Sancak 8, Beste, Bağ, Pazar 3, Beste 1, Sefahat, 102, Beşparmak, Asya 5, Doruk, Beste 2, Sancak 4, Anıt, Kamil, Ramazan Sodan, Kanuni, Asya 2, Sağlam, Şehit Gökhan Topal, Ermiş, Gümüş bölgelerinde 04/10/2026 09.15-12.15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.15-17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Tuğla, Ağılcık, 2. Aşağıemirler, Ahmetadil, Aktaş, 81., Aşağı, 69., Çeşmeler, 79., 53., 57., 99., 101., 111, 110, 66., 62., 61., 1015, 1010, 67., Akçalı, 79, Kayakavağı, Yılmazlar, 72., Sil, Kazım Karabekir, Düzkepirler, 1, Toraman, Yeşilyurt_1, Yeni Karaköy, Yenice Yolu Sağ, 107, Atatürk, Yeşilvadi Sitesi, Cumhuriyet, Kıbrıs, Yeşilırmak, Dumlupınar, Binali Yıldırım, Sirkeli Yeşilova, Ulubatlı Hasan, Arkaltı, Çayır Yolu, 65, Kutuören, Yuva, 64., Balpınar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 74., 85., 88., 109., Yol Üstü, 65., Bahçeler, Binali Yıldırım, 104., 51., 60., 55., 75., 108, 70., Merkez Küme, 58., 86., Güzelyurt, 63., Paşalar, Toraman, 68., 105., 56., 89., Tiftikçiler, 87., Develiler, 71., Harmanlar, Yeşilyurt Mah., 100., Karşıyaka, Karaköy, Kızılca, 106., 82., Güzelyurt Bağlum, 107., İkipınar bölgelerinde 04/10/2026 09.15-17.15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Akkent, Güzelhisar, Çelikli, Büğdüzsilinecek, Büğdüz bölgelerinde 04/10/2026 15.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Ekim 2026

09.15-17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karagöl, Sülüklü, Karaağaç Küme, Gökçedere, Beyyeri, Aşağı Çavundur bölgelerinde 05/10/2026 09.15-17.15 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Orman Gülü, Abdülhamit Han, Han, Kızıl Tepe, Gazi Gürkan Memiş, Ankara, Bayrak, Hasanhacı, Yaylaevleri, Gökçeören, Yukarı Yayla, Yayla Evleri, Büğdüz bölgelerinde 05/10/2026 09.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.00-11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Boztepe, Karadana bölgelerinde 06/10/2026 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

ELMADAĞ

5 Ekim 2026

08.30-12.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karayer 2, Oduncu Yolu, Şehit Orhan Yıldız, 574 bölgelerinde 05/10/2026 08.30-12.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.45-17.45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çiftlik, Gedikardı, Armutlu, Kuşçuali, Hisarköy bölgelerinde 05/10/2026 15.45-17.45 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAYMANA

4 Ekim 2026

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yaprakbayırı, Eskikışla, Evliyafakı, Karasüleymanlı, Kavak, Gedik, Esen bölgelerinde 04/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

10.00-18.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yukarısebil, Yergömü, Yeşilköy bölgelerinde 04/10/2026 10.00-18.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.30-13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Aşağı Karapınar, Kargalı, Türk Şerefli, Yolun Altı Beyceğiz, Köy Yolu Üstü (Güney), Yolun Üstü Beyceğiz bölgelerinde 06/10/2026 09.30-13.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Deveci 1, Deveci bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Çayraz, Yeniköy bölgelerinde 06/10/2026 09.30-17.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAHRAMANKAZAN

4 Ekim 2026

18.00-21.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Saray bölgelerinde 04/10/2026 18.00-21.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

POLATLI

6 Ekim 2026

09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Gordion, Başak, Atlas, Harman, Mehmetçik, Simen, Bıyıktay, Savaşçı, Şeren, Hikmet Öz, Saray, Yalçın, Şehit Hakan Türkyılmaz, Delta, Menekşe, Uslu, Tarla, Cankurtaran, Dede Efendi, Dolunay, Atilla bölgelerinde 06/10/2026 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Aşağı Karapınar, Kargalı, Türk Şerefli, Yolun Altı Beyceğiz, Köy Yolu Üstü (Güney), Yolun Üstü Beyceğiz bölgelerinde 06/10/2026 09.30-13.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 4-5-6 Ekim! Ankara elektrik kesintisi programı

YENİMAHALLE

5 Ekim 2026

09.00-10.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 2122, 2127, 2123, 1949, 2124, 2125 bölgelerinde 05/10/2026 09.00-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.00-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 2611, 1467, 1467/1, 2113, 2609, 2616 bölgelerinde 05/10/2026 11.00-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.30-15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1467/1, 2582, 2620, 2102 bölgelerinde 05/10/2026 13.30-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 2133, 2130, 1946, 1940, 2124, 2132 bölgelerinde 05/10/2026 15.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Ekim 2026

09.00-10.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1904, Başkent, 1901, 1992 bölgelerinde 06/10/2026 09.00-10.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.15-17.15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fatih Sultan Mehmet bölgelerinde 06/10/2026 09.15-17.15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: İvedik, 970, 972, 968, Yahya Yüzüak, 969 bölgelerinde 06/10/2026 09.30-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11.00-12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 1876, 1926, 1931, 1976, 1932, 1970, 1966, 1967, 1965, 1934, 1974, 1975, 1972, 1930, 1961, 1959, 1964, 1935, 1963, 1927, 1933, 1968, 1971, 1936, 1908, 1979 bölgelerinde 06/10/2026 11.00-12.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.30-15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Manavgat, 2011 bölgelerinde 06/10/2026 13.30-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15.30-17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 2012, 1904, Prof. Dr. Engin Arık, 1901, 2005, 2002, 2008 bölgelerinde 06/10/2026 15.30-17.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

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