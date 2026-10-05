İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Ekim GDZ Elektrik (Bornova, Buca, Ödemiş, Bayraklı, Bayındır, Tire, Kiraz, Bergama, Urla, Çeşme, Aliağa, Kınık, Karaburun, Menderes)
İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Ekim listesi GDZ Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Bornova, Buca, Ödemiş, Bayraklı, Bayındır, Tire, Kiraz, Bergama, Urla, Çeşme, Aliağa, Kınık, Karaburun, Menderes başta olmak üzere birçok ilçede daha planlı kesinti uygulanacağı duyuruldu. Günün farklı saatlerinde gerçekleşecek elektrik kesintileri sebebiyle ''İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusu ise gündemde.
İzmir elektrik kesintisi 5-6-7 Ekim GDZ Elektrik programı kamuoyuna duyuruldu. Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Bornova, Buca, Ödemiş, Bayraklı, Bayındır, Tire, Kiraz, Bergama, Urla, Çeşme, Aliağa, Kınık, Karaburun, Menderes, Çiğli, Menemen, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Konak, Seferihisar, Beydağ, Güzelbahçe, Narlıdere ve Selçuk ilçelerinde planlı kesinti yaşanacağı bildirildi. İşte, Gediz Elektrik planlı kesinti listesi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 EKİM GDZ ELEKTRİK
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
07.10.2026
13:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3829434
Hacıömerli (18/34. Sk., 18/44. Sk., 18/49. Sk., 18/7. Sk., Beştepe Sk., Çanakkale Cd., Çiçekli Sk., Dilek Sk., Eda Sk., Esenlik Cd., Haciömerli Hacı Ali Sk., Hacıömerli Akasya Sk., Hacıömerli Atatürk Cd., HAcıömerli Barbaros Cd., Hacıömerli Cami Sk., Hacıömerli Deniz Sk., Hacıömerli Emek Cd., Hacıömerli Fatih Sk., Hacıömerli Gazi Sk., Hacıömerli Gül Sk., Hacıömerli Huzur Sk., Hacıömerli İnönü Cd., Hacıömerli İstiklal Cd., Hacıömerli Karanfil Sk., Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Menekşe Sk., Hacıömerli Sümbül Sk., Hacıömerli Yavuz Sk., Hacoömerli Nergiz Sk., Hakan Sk., Yenişakran Jandarma Karakolu, Yıldırım Sk., Yunus Emre Cd.), Kalabak (101. Sk., 102. Sk., 107. Sk., Çevre Yolu Cd., Cici Sk., Gölet Sk., Kalabak Atatürk Cd., Kalabak Cumhuriyet Cd., Kalabak Gül Sk., Kalabak Karanfil Sk., Kalabak Şen Sk., Kalabak Sk., Kalabak Sümbül Sk.)
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3830644
Şakran Sayfiye (3433, 2. Çevre Yolu Cd., 3408. Sk., 3409. Sk., 3410. Sk., 3411. Sk., 3424. Sk., 3424/1. Sk., 3425. Sk., 3425/1. Sk., 3426. Sk., 3427. Sk., 3428. Sk., 3432. Sk., 3433. Sk., 3434. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3441. Sk., 3442. Sk., 3443. Sk., 3444. Sk., 3445. Sk., 3446. Sk., 3447. Sk., 3448. Sk., 3449. Sk., 3450. Sk., 3453. Sk., 3454. Sk., 3455. Sk., 3461. Sk., 3464. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3474. Sk., 3475. Sk., 3478. Sk., 3479. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3482. Sk., 3485. Sk., 3488. Sk., 3493. Sk., 3494. Sk., 3497. Sk., 3498. Sk., 3499. Sk., 3499/1. Sk., 3500. Sk., 3500/1. Sk., 3500/2. Sk., 3500/3. Sk., 3501. Sk., 3502. Sk., 3503. Sk., 3504. Sk., 3506/1. Sk., 3507. Sk., 3508. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513/1. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3518. Sk., Barbaros Pasa Cd., Ilıca Cd., İncirlik Cd., Şair Mehmet Akif Cd.)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3830656
Yalı (138. Sk., 145. Sk., 149. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 19 Mayıs Cd., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 23 Nisan Cd., Hürriyet Cd., Osman Nuri Öztürk Sk., Şükran Kurdakul Cd.)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3830660
Yalı (196. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., Atilla İlhan Cd., Fevzi Paşa Cd., Gültekin Eren Sk., Hürriyet Cd., Osman Nuri Öztürk Sk.)
Planlandı
07.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3830818
Çakmaklı (10/1. Sk., 10/3. Sk., 10/38. Sk., Balkır Sitesi Küme Evleri, Burak Reis Sk., Çakmaklı Akasya Sk., Çakmaklı Atatürk Cd., Çakmaklı Çamlık Sk., Çakmaklı Çiçek Sk., Çakmaklı Gül Sk., Çakmaklı Karanfil Sk., Çakmaklı Lale Sk., Çakmaklı Menekşe Sk., Çakmaklı Nergiz Sk., Çakmaklı Papatya Sk., Karacadağ Küme Evleri, Kardelen Sk., Kiraz Sk., Leylak Sk., Manolya Sk., Melisa Sk., Merdivenli Sk., Nilüfer Sk., Orkide Sk., Palmiye Sk., Pınar Küme Evleri, Sahil Cd., Sahil Yolu Sk., Sarmaşık Sk., Selman Sk., Senakent Küme Evleri, Yasemin Sk., Yılmaz Sk., Zambak Sk., Zeytinlik Sk.)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3829798
Zeytinova (Burgaz Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830593
Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830597
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830600
Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830628
Yakacık (Yüksel Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830629
Yakacık (Yüksel Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3830640
Atatürk (Armağan Sk., Çamlık Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., Kazım Dirik Cd., Şehit Eray Dağlı Sk.), Cumhuriyet (801. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Bahçe Sk., Demirci Sk., İnönü Cd., Mehtap Sk., Ömerbey Sk., Sabribey Sk., Tepe Sk.), Yeşilova (İnönü Cd.)
Planlandı
06.10.2026
12:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3831406
Çırpı Cami (Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Örs Sk., Nizamoğlu Sk.), İbrahimçavuş (Abdi Yalçın Cd., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Güzçiçek Mevki Sk., Hacı Ahmet Cd., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kasapoğlu Sk., Mahmut İsmail Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk., Zeytinlik Sk.), Mektep, Necati Uza (1. Güzçiçek Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053 Sk., 2. Güzçiçek Sk., 2. Küme Evleri, 201. Sk., Çırpı İstiklal Sk., Fulya Sk., Güzçiçek Mevki Sk., Karanfil Sk., Koca Mezarlık Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3831409
Çırpı Cami (Erçolak Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kuloğlu Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Vali Kazım Dirik Cd.), İbrahimçavuş (451. Sk., Abdi Yalçın Cd., Arap Hasan Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kadı Hüseyin Sk., Kasapoğlu Sk., Musluoğlu Sk., Necati Uza Cd.), Mektep (Menemenli Cd., Mithat Paşa Cd., Mızrak Sk., Okul Sk.)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3831415
Arıkbaşı (Arıkbaşı Cd., Çırpı Havuzbaşı Cd., Huzur Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Yaşar Doğu Cd.), Çırpı Cami (1101. Sk., Abdi Yalçın Cd., Canbazoğlu Sk., Cansızlar Sk., Çınar Çıkmazı Sk., Erçolak Sk., Eski Değirmen Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gazi Sk., Hacı Ahmet Cd., Hasan Adanır Sk., Hasan Ali Çıkmazı Sk., Karababa Sk., Kazım Karabekir Sk., Kemal Sk., Kuloğlu Sk., Lonca Civarı Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Murat Hoca Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mustafa Sk., Örentepe Cd., Saim Çavuş Sk., Sakızlıoğlu Sk., Şalioğlu Sk., Sanayi Sk., Vali Kazım Dirik Cd.), Mektep (1001. Sk., Alptekin Sk., Çırpı Havuzbaşı Cd., Fevzi Çakmak Cd., İstasyon Yolu Sk., Konut Sk., Mithat Paşa Cd., Mızrak Sk., Okul Sk., Örentepe Cd., Şehit Oktay Ardıç Sk., Toplu Konut Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vidin Sk., Yaşar Doğu Cd.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3831487
Kızılkeçili (Darıyüzü Sk., Kızılkeçili Sk.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3824699
Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)
Planlandı
05.10.2026
09:15 - 15:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828864
Bölcek (Ortaokul Cd.), Kadıköy (Kadıköy Köyü İç Yolu)
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3828909
Atçılar (Atçılar Köyü İç Yolu), Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), Bekirler (Bekirler Sk.), İsmailli (Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu), İsmailli Hacılar (Hacılar İsmaili Bucağı Sk., Hacılar Köyü İç Yolu, Serin Küme Evleri), Kocahaliller (Kocahaliller Sk.), Kocaköy (Kocaköy Köyü İç Yolu), Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu), Öksüzler (Öksüzler Sk.), Rahmanlar (Rahmanlar Köyü İç Yolu), Seklik (Seklik Köyü İç Yolu), Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3829536
Bahçelievler (508. Sk., 509. Sk., 540. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
14:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3830802
Bozköy, Çalıbahçe (Çalıbahçe Köyü İç Yolu), Cevaplı, Koyuneli, Kurfallı (İzmir Çanakkale Yolu, Kurfallı Sk.), Sarıdere (Sarıdere Köyü İç Yolu), Tekkedere (Tekkedere Köyü İç Yolu), Yenikent (Ağaçlı Sk., Ali Bey Sk., Bakkal Mehmet Sk., Bilim Sk., Cemal Çavuş Sk., Eren Güngör Sk., Eser Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sk., Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet Sk., Mehmet Ali Akkın Sk., Meydan Sk., Millet Cd., Pamukçular Sk., Papatya Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sakıp Yeral Sk., Sami Kaçmaz Sk., Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa Sk.), Zeytindağ
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3830842
Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3830847
Bozköy (Asil Sk., Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Polat Sk.), Eğrigöl (Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, İzmir Çanakkale Yolu), Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
05:15 - 05:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830404
Atatürk (911. Sk., Osmangazi Cd.)
Planlandı
05.10.2026
06:00 - 06:15
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Hat Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830415
Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 906/1. Sk., 906/2. Sk., 906/3. Sk., 907. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 909. Sk., 912. Sk., 912/1. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., 915/3. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 925. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.), Laka (Gül Sk., Karanfil Sk., Laka Cd., Lale Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Orkide Sk., Papatya Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
05.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830518
Naldöken
Planlandı
05.10.2026
08:30 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830533
Naldöken
Planlandı
05.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830536
Naldöken
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830540
Naldöken (1261/1. Sk., 1261/10. Sk., 1261/11. Sk., 1261/12. Sk., 1261/8. Sk., 1261/9. Sk., 1264. Sk., 1264/1. Sk., 1268. Sk., 1268/4. Sk., 1268/5. Sk., 1268/6. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830554
Naldöken (1261. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267/1. Sk., 1267/2. Sk., 1269. Sk., 1270/2. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1271/2. Sk., 1271/3. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830555
Naldöken (1261. Sk., 1261/1. Sk., 1261/2. Sk., 1261/3. Sk., 1261/5. Sk., 1261/6. Sk., 1261/7. Sk., 1264. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1268/1. Sk., 1268/2. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
00:00 - 00:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830699
Doğanlar (1605. Sk., 1607. Sk., 1610. Sk., Okul Sk.), Kemalpaşa, Ümit
Planlandı
06.10.2026
04:00 - 04:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830702
Doğanlar (1605. Sk., 1607. Sk., 1610. Sk., Okul Sk.), Kemalpaşa, Ümit
Planlandı
06.10.2026
00:00 - 04:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830711
Egemenlik, Karacaoğlan, Yunus Emre
Planlandı
06.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830820
Kazımdirik (372/10. Sk., 6188. Sk., 6189. Sk., 6189/1. Sk., 6190. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830824
Kazımdirik (364/1. Sk., 364/12. Sk., 364/2. Sk., 364/3. Sk., 364/4. Sk., 364/5. Sk., 364/6. Sk., 364/7. Sk., 364/8. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
13:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830827
Yeşilova (4088. Sk., 4111. Sk., 4113. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4150. Sk., 4154. Sk., 4156. Sk., 4158. Sk., 4160. Sk., 4160/1. Sk., 4162. Sk., 4172. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
06.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830829
Gazi Osman Paşa (5460/2. Sk., 5495. Sk., Abdi İpekçi Cd.), Yeşilova (4039. Sk., 4039/2. Sk., 4039/3. Sk., 4039/4. Sk., 4045. Sk., 4080. Sk., 4082. Sk., 4084. Sk., 4088. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4139. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
06.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830830
Yeşilova (4088. Sk., 4123. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4127/1. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4137/2. Sk., 4139. Sk., 4141. Sk., 4150. Sk., 4154. Sk., 4156. Sk., 4160/1. Sk., 4162. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
07.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830833
Yunus Emre (7402/3. Sk., 7508. Sk., 7510. Sk., 7512. Sk., 7513. Sk., 7513/1. Sk., 7513/2. Sk., 7513/3. Sk., 7514. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk., 7518. Sk., 7520. Sk., 7521/1. Sk., 7521/2. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830837
Yunus Emre (7550. Sk., 7551. Sk., 7552. Sk., 7553. Sk., 7554. Sk., 7555. Sk., 7556. Sk., 7557. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Kemalpaşa Cd.)
Planlandı
07.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830838
Yunus Emre (7402/5. Sk., 7402/6. Sk., 7402/7. Sk., 7402/8. Sk., 7402/9. Sk., 7408/6. Sk., 7524. Sk., İzmir Aydın Otoyolu Bağlantısı)
Planlandı
07.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830845
Naldöken (1237. Sk., 1239. Sk., 1239/1. Sk., 1239/2. Sk., 1241. Sk., 1241/1. Sk., 1241/2. Sk., 1241/3. Sk., 1242/1. Sk., 1242/2. Sk., 1242/3. Sk., 1242/4. Sk., 1243/1. Sk., 1243/3. Sk., 1243/4. Sk., 1243/5. Sk., 1243/6. Sk., 1244. Sk., 1244/1. Sk., 1244/2. Sk., 1245. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., 1255. Sk., 1256. Sk., 1257. Sk., 1260. Sk., 1260/1. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Sk.)
Planlandı
07.10.2026
13:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830849
Naldöken (1223. Sk., 1224. Sk., 1226/3. Sk., 1226/4. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1233. Sk., 1234. Sk., 1235. Sk., 1235/1. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1240. Sk., 1240/1. Sk., 1241. Sk., 1245. Sk., 1246. Sk., 1247. Sk., 1248. Sk., 1249. Sk., 1250. Sk., 1251. Sk., 1252. Sk., 1253. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
13:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3830851
Naldöken (1213. Sk., 1213/2. Sk., 1214. Sk., 1218. Sk., 1218/1. Sk., 1218/2. Sk., 1219/1. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1224. Sk., 1226/1. Sk., 1227. Sk., 1228. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1252. Sk., 1253. Sk., 1253/1. Sk., 1260. Sk., 1260/1. Sk., 1261. Sk., 1261/1. Sk., 1261/4. Sk., 1261/6. Sk., 1261/7. Sk., 1266/2. Sk., Atatürk Cd., İnönü Cd., Mareşal Fevzi Çakmak Sk., Naldöken Meydanı)
Planlandı
06.10.2026
08:30 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3831306
Rafet Paşa (5038. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5045. Sk., 5046. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5051. Sk., 5054. Sk., 5057. Sk., 5058. Sk., 5058/2. Sk., 5058/5. Sk., 5058/6. Sk., 5058/7. Sk., 5070/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yıldırım Beyazıt Cd.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3830511
Alaçatı (12080/2. Sk., 12110. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12113/1. Sk., 12113/2. Sk., 12113/6. Sk., 12113/7. Sk., 12113/8. Sk., 14000. Sk., 14005. Sk., 14005/1. Sk., 7152. Sk., Haydariye Mevkii Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3830514
Alaçatı (14016. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3831356
Altınyunus (3215. Sk., 3400. Sk., 3401. Sk., 3402. Sk., 3407. Sk., 3411. Sk., 3412. Sk., 3415. Sk., 3418. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3423. Sk., 3424. Sk., Salman Apart Yazlık Villaları), Boyalık (3187. Sk., 3197. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3202. Sk., 3203. Sk., 3207. Sk., 3208. Sk., 3209. Sk., 3210. Sk., 3211. Sk., 3213. Sk., 3216. Sk., 3217. Sk., 3221. Sk., 3222. Sk., 3223. Sk., 3224. Sk., 3225. Sk., 3227. Sk., 3227/1. Sk., 3228. Sk., 3229. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3232. Sk., 3233. Sk., 3235. Sk., 3237. Sk., 3237/1. Sk., 3238. Sk., 3239. Sk., 3240. Sk., 3242. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3245. Sk., 3246. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249. Sk., 3250. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3261. Sk., 3262. Sk., 3424. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
14:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3831361
Alaçatı (14083. Sk., 14089/4. Sk., 5011. Sk.), Çakabey (2200. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., Kızılkaya Mevkii Küme Evleri), Ilıca (14083. Sk., 14089. Sk., 14089/5. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5004/1. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5020. Sk., 5034. Sk., 5035. Sk., 5040. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3831363
Altınkum (136/1. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 300. Sk., 43. Sk., Aliören Sancak Küme Evleri, Beyazıt Küme Evleri, Bizbize Sitesi, İc Yol, Ova Küme Evleri, Sancak Mevki, Site İci Yol), Çiftlik (10. Sk., 11. Sk., 113. Sk., 12. Sk., 123. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 135/1 sk, 135/1. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 150. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 22/1. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 34/1. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 53. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 99. Sk., Karanfil Sk., Menekşe Sk., Ova Küme Evleri), Musalla (1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1112/2. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1114/2. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131. Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1139. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 33/1. Sk., 35. Sk.), Şehit Mehmet (300. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
09:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3831366
Altınkum (200. Sk., 202. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 300. Sk., 43. Sk.), Şehit Mehmet (300. Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3830771
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3830773
Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3830422
Mordoğan (331. Sk., 333. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 407. Sk., 410. Sk., 419. Sk., 424. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., Çatalkaya Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Namık Kemal Cd., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3830429
Mordoğan (350. Sk., 395. Sk., 404. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 426. Sk., 491. Sk., 493. Sk., Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., İntur Küme Evleri, Kazım Karabekir Cd.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3830450
Saip (3200. Sk., 3256. Sk., 3256/1. Sk., 3259. Sk., 3261. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., Hercai Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3830490
İskele (2111. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., Akasya Sk., Bambu Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Deniz Sk., Hisarcık Sk., Karayer Cd., Papatya Sk., Seyranyüzü Cd., Turgutreis Sk., Zambak Sk.)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
08:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3829517
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
Çalışmalar Devam Ediyor
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3830426
Tersane
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
11.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824892
Arpaseki, Taştepe
Planlandı
11.10.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3824894
Arpaseki
Planlandı
05.10.2026
09:15 - 15:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3828864
Cumalı, Fatih (Hacıyeri Küme Evleri), Osmaniye
Planlandı
07.10.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3830416
Arpaseki (Arpaseki Köyü İç Yolu, Burcu Sk., Dilek Sk., Güllüdere Küme Evleri, Mezarlıkbaşı Küme Evleri, Nezih Sk., Sumaklı Küme Evleri, Ulu Önder Sk.), Aziziye (Aziziye Köyü İç Yolu, Dedeli Sk., Gamze Sk.), Cumalı (Akhisar Bergama Yolu, Asya Sk., Balya Cd., Cumali Köyü İçi Yolu, Ihlamur Sk., Küçük Harman Yeri Küme Evleri, Minare Sk., Onur Sk., Selda Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.), Fatih (Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Sazkovan Küme Evleri), Hamzahocalı (Akhisar Bergama Yolu, Bölcek Küme Evleri, Camiyolu Cd., Çamyolu, Cennet Sk., Çiftlik Sk., Göçbeyli Yolu, Hamzahocalı Köyü İç Yolu, Hisar Sk., İlköğretim Sk., Kanal Sk., Kocaçeşme Sk., Kuyuderesi Sk., Ladin Sk., Leylak Sk., Mezarlıkaltı Sk., Millet Cd.), Kınık OSB, Kocaömer (TAŞAĞIL), Taştepe (Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu)
Planlandı
07.10.2026
12:30 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Fiziki İrtibat
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3831496
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3831574
Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3831580
Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3830614
Altınoluk (ALTINOLUK, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Yolu, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, Saraçlar Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., CENİKLİ, GELİNALAN, Gelinalan Sk., KEMERCİK, Kızıltarla Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Tekke Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
01:30 - 03:30
Çalışma Nedeni:
Kademe Ayarı
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831391
Karaman
Planlandı
06.10.2026
00:30 - 02:30
Çalışma Nedeni:
Kademe Ayarı
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831399
Arkacılar (Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu), Ceritler (Akşemsettin Küme Evleri, Altın Tarla Sk., Gölbaşı Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Cumhuriyet (1. Ara Sk., 2. Ara Sk., 204. Sk., 3. Ara Sk., Akdeniz Cd., Ali Kaptan Cd., Ambar Önü Çk. Sk., Asim Çavuş Sk., Atatürk Cd., Aykan Sk., Bahçe Sk., Belediye Sk., Bir Eylül Sk., Cami Sk., Çatal Sk., Çavuş Sk., Çınar Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Dumlupınar Sk., Ege Sk., EMİN KAYMAK, Eski Pazar Sk., Gümüşsuyu Cd., Hancı Sk., Hancı Sok, Hasan Tahsin Cd., Hükümet Cd., İnönü Cd., Koç Sk., Kubilay Sk., Kurtuluş Cd., Mehmet Kıvanç Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Musabey Sk., Nergiz Sk., Özçınar Sk., Pazar Sk., Sabit Arlı Cd., Sağlık Sk., Sebahhattin Ener Sk., Semerciler Sk., Sevgi Sk., Sümbül Sk., Turan Sk., Umut Sk., Uysal Sk., Yağmur Sk., Yasemin, Zafer Sk.), Hisar (Kırkoy Koyu İç Yolu, Kocahisar Küme Evleri, Pınar Sk., Turna Sk., Yeliz Sk.), İstiklal (1. Bağlar Sk., 1. Gül Sk., 104. Sk., 106. Sk., 108. Sk., 110, 2. Bağlar Sk., 2. Gül Sk., 2. Güneş Sk., 3. Güneş Sk., 4. Güneş Çk., Ağustos 22. Sk., Akasya Sk., Akçaylı Sk., Akşemsettin Küme Evleri, Alabıçak Sk., Altın Sk., Altın Tarla Sk., Arıkbaşı Sk., Atatürk Cd., Aydemir Sk., Bağlar Sk., Bal Sk., BEYAZIT ÇIKMAZI, Beyazıt Sk., Çolak İbrahim Cd., Dar Sk., Derin Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Gümüş Sk., Gündoğdu Sk., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sk., Hancıoğlu Sk., Hastane Sk., Hisar Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk., Hoca İbrahim Efendi Cd., Hocazade Sk., Huzur Sk., Ihlamur Sk., İnce Sk., İstiklal Mahallesi İç Yol, Kerem Sk., Kıvrık Sk., Köprübaşı Cd., Kültür Park Cd., Kültür Sk., Lale Sk., Maden Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mevlana Küme Evleri, Önder Sk., Papatya Sk., Patlangıç Sk., Sabit Arlı Cd., Sarmaşık Sk., Şehit Emre Okan Sk., Şehit Eren Bülbül Sk., Sepetçi Tahir Sk., Şerbetçi Sk., Sevin Sk., Şimşek Sk., Söğüt Sk., Şükrü Hoca Sk., Talatpaşa Sk., Türkmen Sk., Yenigün Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk., Zeytin Sk., Ziya Gökalp Cd.), Kırköy (2. Yeşillik Sk., 3. Yeşillik Sk., 8. Bahar Sk., Çatmacı Sk., Çomuk Sk., Gülmez Sk., Gün Sk., Karhan Sk., Kiraz Sk., Kırköy Sk., Koca Mustafa Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mehmet Niğde Cd., Necip Fazıl Cd., Özdeveci Sk., Özen Sk., Pınar Sk., Sardunya Sk., Topraklık Küme Evleri, Turna Sk., Yeğen Sk.), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Hükümet Cd., Mimar Sinan Küme Evleri, Şemsiler Merkez Sk.), Suludere (Denizli Ödemiş Yolu, Musluk Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Yeni (1. Bahar Sk., 1. Güney Sk., 1. Mesir Sk., 1. Sk., 1. Yeşillik Sk., 11. Sk., 13. Sk., 15. Sk., 17. Sk., 2. Bahar Sk., 2. Güney Çk. Sk., 2. Mesir Sk., 2. Yeşillik Sk., 20. Sk., 3. Bahar Sk., 3. Mesir Sk., 3. Sk., 4. Bahar Sk., 4. Mesir Sk., 5. Bahar Sk., 5. Mesir Sk., 6. Bahar Sk., 6. Sk., 7. Bahar Sk., 8. Bahar Sk., Çakabey Sk., Değirmenönü Küme Evleri, Demokrasi Sk., Denizli Ödemiş Yolu, Esnaf Sk., Geçit Sk., Gün Sk., Güney Sk., İbni Sina Sk., Karanfil Sk., Kiraz Otogar İç Yolu, Kırköy Sk., Küçük Menderes Sk., Manolya Sk., Mehmet Niğde Cd., Menderes Cd., Menekşe Sk., Mesir Sk., Nene Hatun Küme Evleri, Orkide Sk., Özmen Sk., Park Sk., Pınar Sk., Sabit Arlı Cd., Sanayi Sk., Şehit Kubilay Sk., Turgut Reis Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831421
Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831422
Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Efeler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831424
Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, Karaburc Koyu İç Yolu, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Karaburç (Bağarası Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831428
İğdeli (Molla Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
10:15 - 18:15
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831435
İğdeli (Azmanlar Küme Evleri, Kocaibrahimler Küme Evleri, Molla Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
10:40 - 18:40
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3831442
İğdeli (Azmanlar Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Role Akü Redresor Arızası
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3824732
Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Görece (910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü, Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk.), İğnedere (912. Sk., İğnedere Görece Yolu Sk., İğnedere Küme Evleri), Kır, Süleymanlı (919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 920/1. Sk., 920/3. Sk., 921, 921/2. Sk., 921/3 Sk., 921/3 sK., 922. Sk., 923. Sk., 923/1. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 928/1. Sk., 928/2. Sk., 928/3. Sk., 929. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., yayla önü küme evler), Telekler (Telekler Küme Evleri), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3831287
Fatih (12. Sk., 5/2. Sk., 5/3. Sk., 5/4. Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., Hanımeli Sk., Mersinli Cd., Özgürlük Cd.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
AG Box Arızası
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3831585
Uğur Mumcu (1265. Sk., 1265/1. Sk., 1273. Sk., 1286/2. Sk., 1293. Sk., 1295. Sk., 1297/1. Sk., 1298. Sk., 1298/1. Sk., 1298/2. Sk., 1304. Sk., 1310. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830419
Üç Eylül (1. Nur Sk., 2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 2035. Sk., 3. Köprü Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emniyet Sk., Gökçenefe Sk., Göztepe Sk., Hacı İbrahimoğlu Sk., Hızır Reis Cd., Işıklı Sk., Kıbrıs Cd., Kırımlı Sk., Köprü Sk., Mevlana Cd., Mutlu Sk., Nur Sk., Şen Sk., Ülker Sk., Yalı Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830434
Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 09:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830438
Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830443
Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3830456
İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831286
Pirinççi (Pirinççi Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831308
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd.), Çaylı (Alaşarlı Küme Evleri, Azmak İrimi Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Düzalan Küme Evleri, Eselli Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 09:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831312
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., küme evler), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Kaymakçı (Denizli Ödemiş Yolu)
Planlandı
06.10.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831317
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., küme evler), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Kaymakçı (Denizli Ödemiş Yolu)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831324
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd.), Çaylı (Alaşarlı Küme Evleri, Azmak İrimi Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Düzalan Küme Evleri, Eselli Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 09:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831330
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., küme evler), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Kaymakçı (Denizli Ödemiş Yolu)
Planlandı
07.10.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831333
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., küme evler), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Kaymakçı (Denizli Ödemiş Yolu)
Planlandı
06.10.2026
01:30 - 03:30
Çalışma Nedeni:
Kademe Ayarı
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831391
Alaşarlı (Hacı İsa Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri), Kızılcaavlu (Hacı İsa Sk.), Yeşilköy (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Çiftlik Küme Evleri, Yeşilköy Küme Evleri)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831458
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831459
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3831460
Yolüstü (Yolüstü Küme Evleri)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3831375
Kavakdere (Kavakdere Cd., Kavakdere Yolu Küme Evleri, Orhanlı), Orhanlı (7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7012. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7025. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7101. Sk., 7102. Sk., 7104, 7105. Sk., 7106. Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7112, 7202. Sk., 7203. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7206. Sk., 7207. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7210. Sk., 7211. Sk., 7212. Sk., 7214. Sk., 7216. Sk., 7217. Sk., 7218. Sk., Avaros Sk., Büyükbahçe Küme Evleri, Çamlık Küme Evleri, Damyanı Sk., Değirmen Boğazı Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Gökçetepe Sk., Hayıtlıçukur Sk., Karabalçık Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar Cd., Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Orhanlı Cd., Ortamahalle Küme Evleri, Sarnıç Küme Evleri, tarımsal, Temese Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Uzundere Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3831473
Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)
SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3830461
14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3827786
Kırtepe, Yeğenli (Aktay Sk., Cumhuriyet Yolu, Dedebaşı Sk., İsmail Yağcıoğlu Sk., Kayalı Sk., Kocaalan Sk., Kocakır Küme Evleri, Minare Sk., Önder Sk., Tarım Küme Evleri, Temsil Sk., Tire Ödemiş Yolu, Üç Kuyular Sk., Yılmaz Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829798
İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Akdeniz Sk., Çakallık Küme Evleri, Fatih Sultan Mehmet Blv., İlkadım Cd., Mete Sk.), İbni Melek OSB, Karateke, Toki (Hasan Tahsin Cd.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829818
Adnan Menderes (Kireçtepe Küme Evleri), Toki (Kireçtepe Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829820
Adnan Menderes (Kireçtepe Küme Evleri), Toki (Kireçtepe Küme Evleri, Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829822
Adnan Menderes (Kazantepe Civarı Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3829825
İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3830456
Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3831357
Fatih (30 Ağustos Cd., Bahadır Sk., Buhar Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Duru Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Furkan Sk., Hurşit Seni Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Okyanus Sk., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Ulus Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3831485
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3831490
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828598
Kalabak (3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., Bağcılar Sk., Begonya Sk., Göksu Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828599
Kalabak (3306/2. Sk., 3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.)
Planlandı
05.10.2026
16:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828603
Kalabak (3306/2. Sk., 3364, Sefaköy Cd.), Yenice (3300/1. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828615
Altıntaş (1168. Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Dündarlı Küme Evleri, Mavice Sk., Zafer Cd.), İçmeler (1165. Sk., 1165/1. Sk., 1168. Sk., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Tekke Cd., Umut 9. Sk.), İskele (2018/11. Sk., 2018/2. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2222/6. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mithatpaşa Cd.), Kuşçular (1100. Sk., 1164. Sk., 1169. Sk., 8004. Sk., 8013. Sk., 8045. Sk., Ihlamur Sk.), Özbek (6000. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6024. Sk., 6026. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6035. Sk., 6037. Sk., 6038/1. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6041. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6046. Sk., 6047. Sk., 6048. Sk., 6050. Sk., 6052. Sk., 6054. Sk., 6055. Sk., 6055/1. Sk., 6055/3. Sk., 6056. Sk., 6057. Sk., 6057/1. Sk., 6060. Sk., 6063. Sk., 6064. Sk., 6066. Sk., 6068. Sk., 6068/1, 6071. Sk., 6072. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078/1. Sk., 6078/3. Sk., 6079. Sk., 6081. Sk., 6081/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6087/1. Sk., 6087/2. Sk., 6087/3. Sk., 6092. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6098. Sk., 6100. Sk., 6101. Sk., 6102. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 618. Sk., 6201. Sk., 6201/1. Sk., 6202. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6211/1. Sk., 6211/2. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., Adalı Sk., Akkum Cd., Dişçiler Sitesi Sk., Eğri Liman Cd., Ilıksu Cd., Ilıksu Mevkii Küme Evleri, Koca Dere Yolu Sk., Özbek Cd., Özbekyolu Cd., Tukan Sitesi, Yalı Cd.), Rüstem (Bademci Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Demirel Sk., Duru Sk., Kızılhamam Sk., Özbekyolu Cd., Yıldıztepe Sk.), Sıra (1164. Sk., 8001. Sk., 8001/1. Sk., 8001/2. Sk., 8001/3. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Ihlamur Sk., Radika Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk., Tere Sk., Zafer Cd.), Torasan (621. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Özbekyolu Cd., Pınardere Sk.), Yaka (Ahmet Besim Uyal Cd., Babacan Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Erdoğan Ker Cd., Tan Sk., Yeşilmişik Sk.), Yenikent (75. Yıl Cumhuriyet Cd., Bizim Sk., Samanyolu Sk., Temel Sk.)
Planlandı
06.10.2026
13:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828619
Özbek (6000. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6024. Sk., 6026. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6029. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6035. Sk., 6037. Sk., 6038/1. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6041. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6046. Sk., 6047. Sk., 6048. Sk., 6050. Sk., 6052. Sk., 6054. Sk., 6055. Sk., 6055/1. Sk., 6055/3. Sk., 6056. Sk., 6057. Sk., 6057/1. Sk., 6060. Sk., 6063. Sk., 6064. Sk., 6066. Sk., 6068. Sk., 6068/1, 6071. Sk., 6072. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078/1. Sk., 6078/3. Sk., 6079. Sk., 6081. Sk., 6081/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6087/1. Sk., 6087/2. Sk., 6087/3. Sk., 6092. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6098. Sk., 6100. Sk., 6101. Sk., 6102. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 618. Sk., 6201. Sk., 6201/1. Sk., 6202. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6211/1. Sk., 6211/2. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6214. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., Adalı Sk., Akkum Cd., Dişçiler Sitesi Sk., Eğri Liman Cd., Ilıksu Cd., Ilıksu Mevkii Küme Evleri, Koca Dere Yolu Sk., Özbek Cd., Özbekyolu Cd., Tukan Sitesi, Yalı Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3831387
Atatürk (2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2048, 2142. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2168. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2170/1. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/2. Sk., 2178/3. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2181. Sk., 2183. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., Neyzen Tevfik Cd.), Kalabak (2240. Sk., 3016. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3248/1. Sk., 3249. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3257. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3262. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3264/1. Sk., 3264/2. Sk., 3264/3. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3273. Sk., 3274. Sk., 3275. Sk., 3276. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk., 3277/2. Sk., 3280. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3287. Sk., 3297. Sk., 3297/1. Sk., 3298. Sk., 3299. Sk., 3300. Sk., 3300/1. Sk., 3300/2. Sk., 3300/3. Sk., 3300/6. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., 3306. Sk., 3310. Sk., 3311. Sk., 3319. Sk., 3320. Sk., 3326. Sk., 3328. Sk., 3330. Sk., 3332. Sk., 3334. Sk., 3336. Sk., 3338. Sk., 3340. Sk., 3342. Sk., 3344. Sk., 3346. Sk., 3348. Sk., 3350. Sk., 3351. Sk., 3352. Sk., 3360. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., İzmir-Çeşme Otoyolu, Kocadağ Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Neyzen Tevfik Cd.)
Planlandı
06.10.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3831541
İçmeler (1163. Sk., 1163/1. Sk., 1167. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1189. Sk., İtokent Cd., Tekke Cd.)
BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
06.10.2026
01:30 - 03:30
Çalışma Nedeni:
Kademe Ayarı
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3831391
Adaküre (Adaküre İç Yolu, Adaküre Köyü İç Yolu, Adaküre Yolu, Başarı Küme Evleri, Hezaren Sk., Kaynak Küme Evleri, Patika), Aktepe (80 Yıl Cd., Afacan Sk., Aydın Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Çatal Sk., Hacı Kırlı Cd., Hasan Çavuş Cd., Hürriyet Cd., Kırlı Sk., Kırmızı Sk., Köprübaşı Mevkii Sk., MEHMET EMİN BALCI SK., Menderes Köyü, Mor Sk., Ödemiş Yolu Sk., Özer Sk., Palamut Sk., Patika, Stadyum Yolu Sk.), Alakeçili (Başak Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Kaynak Küme Evleri, Ova Sk.), Atatürk (50. Yıl Cd., Arıtürk Sk., Atatürk Cd., Atatürk Kültür Cd., Atatürk Mah İç Yol, Ayan Sk., Aydoğdu Sk., Balcı Sk., Banka Sk., Barış Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Bülbül Sk., Cami Sk., Çamurcu Sk., Cengiz Sk., Cevizli Kuyu Sk., CEylanoğlu Sk., Dönmez Sk., Dumanlı Sk., Eşme Sk., Ferah Sk., Garaj Sk., Gençlik Sk., Güler Sk., İstiklal Cd., Kalender Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Kıbrıs Sk., Korgalı Sk., Lavanta Sk., Leylak Sk., Lozan Sk., Maarif Sk., Nazilli Cd., Ödemiş Cd., Özgür Sk., Patika, Posta Sk., Pulcu Sk., Sağlık Sk., Şehit Osman Sarı Cd., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Selvi Sk., Şentürk Sk., Sogukkuyu Küme Evleri, Turp Sk., Ulus Meydanı, Uzun Sk., Yıldız Sk., Yüksel Sk., ZEYBEK), Bakırköy (Demirciler Küme Evleri, Kullar Sk., Mevsim Sk., Patika, Tuna Küme Evleri), Beyköy (Aygan Sk., Beyköy Yolu Sk., Beyler Sk., Çarkbaşı Sk., Cevizli Kuyu Sk., Dere Sk., Hüdaverdi Aygün Sk., İşçi Lojmanları Küme Evleri, Kuvayi Milliye Yolu, Sevgi Sk.,
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821571
29 Ekim (2140. Sk., 2141. Sk., 2253. Sk., Orta Tepe Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830379
Dumlupınar (111. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 78. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 83. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 93. Sk., 95. Sk., 97. Sk., Barış Manço Kültür Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830388
Dumlupınar (102. Sk., 117. Sk., 119. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 83. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 97. Sk., Barış Manço Kültür Sk., Kalender Yılmaz Sk., Uğur Mumcu Cd.), Vali Rahmi Bey (121. Sk., Menderes Cd., Uğur Mumcu Cd.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830409
Adatepe (2/3. Sk., 24. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 67. Sk., 69. Sk., 71. Sk., 73. Sk., Erdem Cd., Kıbrıs Cd.), Dumlupınar (66. Sk., 68. Sk., 70. Sk., 72. Sk., 75. Sk., Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi, Erdem Cd., Kıbrıs Cd., Özmen Cd.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830431
Dumlupınar (86. Sk., 91. Sk., Özmen Cd.), Kozağaç (256. Sk., 258. Sk., 258/1. Sk., 258/2. Sk., Özmen Cd.), Vali Rahmi Bey (123. Sk., 127. Sk., 129. Sk., Özmen Cd., Uğur Mumcu Cd.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830435
Dumlupınar (117. Sk., 119. Sk., 124. Sk., 81. Sk., 84. Sk., 88. Sk., 90. Sk., 97. Sk., 99. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830441
Dumlupınar (78. Sk., 80. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 87. Sk., 89. Sk., 91. Sk., Özmen Cd.), Kozağaç (224. Sk., Özmen Cd.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830471
Kuruçeşme (205/10. Sk., 205/11. Sk., 205/12. Sk., 205/2. Sk., 205/21. Sk., 205/28. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk., 205/31. Sk., 205/32. Sk., 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/37. Sk., 205/40. Sk., 205/45. Sk., 205/52. Sk., 205/54. Sk., 205/6. Sk., 205/7. Sk., 205/8. Sk.)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830556
Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk., 205/52. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3830725
29 Ekim (2174. Sk., 2189. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831337
Efeler (315. Sk., 317. Sk., 319. Sk., 323. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk., Menderes Cd., Şehit Teğmen İhsan Sezgin Sk.), Vali Rahmi Bey (Menderes Cd.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831346
Efeler (325. Sk., Forbes Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831351
Efeler (325. Sk., 344. Sk., 358. Sk., 358/1. Sk., 358/2. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk.)
Planlandı
06.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831354
Efeler (306. Sk., 306/2. Sk., 306/5. Sk., 306/6. Sk., 309. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831362
Efeler (321. Sk., 323. Sk., 329. Sk., 346. Sk., 350. Sk., 356. Sk., Atilla Erarslan Sk., Forbes Sk., Koşuyolu Cd., Menderes Cd.), Güven (Menderes Cd., Onat Cd.), İnkılap (Şirinyer Parkı İçi Yolu)
Planlandı
06.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831379
Şirinkapı (Gazi Osman Paşa Cd.), Yaylacık (190/4. Sk., 190/6. Sk., 190/7. Sk., 190/8. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831461
Yaylacık (172/3. Sk., 172/4. Sk., 172/5. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 177. Sk., 46/1. Sk., 46/2. Sk., 46/5. Sk., 46/6. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831463
Yaylacık (191/3. Sk., 191/4. Sk., 191/5. Sk., 191/7. Sk., 191/8. Sk., 46/8. Sk., 46/9. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831467
Şirinkapı (Yavuz Sultan Selim Cd.), Yaylacık (Yavuz Sultan Selim Cd.)
Planlandı
07.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831469
Şirinkapı (1044. Sk., 1058/1. Sk., 1058/10. Sk., 1058/11. Sk., 1058/12. Sk., 1058/13. Sk., 1058/14. Sk., 1058/15. Sk., 1058/16. Sk., 1058/17. Sk., 1058/18. Sk., 1058/19. Sk., 1058/2. Sk., 1058/20. Sk., 1058/21. Sk., 1058/22. Sk., 1058/3. Sk., 1058/4. Sk., 1058/5. Sk., 1058/6. Sk., 1058/7. Sk., 1058/8. Sk., 1058/9. Sk., 1060. Sk., 1060/1. Sk., 1060/2. Sk., Dinlenme Yeri İçi Yolu, Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd.), Ufuk
Planlandı
07.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831470
Gaziler (1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., Yavuz Sultan Selim Cd.), Şirinkapı (1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd., Yavuz Sultan Selim Cd.)
Planlandı
07.10.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3831471
Yaylacık (161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 164/1. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 172. Sk., 172/3. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 177. Sk., 48. Sk., 55. Sk.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3830623
Atilla (456. Sk.), Güneşli (456. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 515/3. Sk., 515/4. Sk., 520. Sk., 520/1. Sk., 520/2. Sk., 521. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3831410
Ballıkuyu (1011. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1012/2. Sk., 1013. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 5273. Sk., 5274. Sk., 5275. Sk., 5275/1. Sk., 5276. Sk., 5286. Sk., 5287. Sk., 5288. Sk., 5289. Sk., 5292. Sk., 5293. Sk., 5297. Sk., Ballıkuyu Cd.), Kadifekale (1011. Sk., 1011/1. Sk., 1011/2. Sk., 5260. Sk., 5260/1. Sk., 5270. Sk., 5271. Sk., 5272. Sk.), Kosova (1011. Sk., 1012. Sk., 5275/1. Sk., 5276. Sk., 5277. Sk., 5283. Sk., 5284. Sk., 5285. Sk., 5304. Sk., 5310. Sk., 5312. Sk.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829528
Altıntepe (2000. Sk., 632. Sk., 9501. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., 9504. Sk., 9509. Sk., 9510. Sk., 9512. Sk., 9514. Sk., 9516. Sk., 9550. Sk., 9550/1. Sk., 9551. Sk., 9552. Sk., 9553. Sk., 9557. Sk., 9558. Sk., Armutluk 1 Küme Evleri, Armutluk 2. Küme Evleri, Armutluk 3. Sk., Beyazgül Sk., Damlar Küme Evleri, Gala Sk., Jandarma Küme evleri sokak, Jandarma Yolu Küme Evleri, Öztürkler Sk., Sarıçay 1. Küme Evleri, Şehit Murat Cd.), Cüneytbey (610. Sk., 616. Sk., 631. Sk., 632. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 635/1. Sk., 9501. Sk., 9504. Sk., 9510. Sk., 9511. Sk., Armutluk Sk., Şebboy Sk., Şehit Murat Cd.), Mithatpaşa (509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 563. Sk., 565. Sk., Armutluk Sk., Ova Yolu Sk., Özbakan Sk., Şehit Murat Cd., Yol)
Planlandı
05.10.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829532
Cüneytbey (Armutluk Sk.), Gölcükler (770. Sk., 775. Sk., Cumaovası Cd., Fesleğen Sk., Hanımeli Sk., Kardelen Sk., Leylak Sk., Nergis Sk.), Kemalpaşa (Cumaovası Cd.), Mithatpaşa (504. Sk., 507. Sk., 511. Sk., 514. Sk., 522. Sk., 522/1. Sk., 526. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 554. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 562. Sk., Armutluk Sk., Ersöz Sk., Kavaklı Sk., Ova Yolu Sk., Özbakan Sk., Tuna Sk.)
Planlandı
05.10.2026
14:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3829537
Gazipaşa (1101. Sk., 1110. Sk., 19 Mayıs Cd., 3000. Sk., 3001. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 706. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 714. Sk., 715. Sk., 716. Sk., 717. Sk., 718. Sk., 719. Sk., 720. Sk., 721. Sk., 722. Sk., 723. Sk., 724. Sk., 725. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 729. Sk., 730. Sk., 731. Sk., 732. Sk., 733. Sk., 734. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 738. Sk., 739. Sk., 740. Sk., 741. Sk., 742. Sk., 743. Sk., 744. Sk., 744/1. Sk., 745. Sk., 746. Sk., 747. Sk., 748. Sk., 749. Sk., 750. Sk., 751. Sk., 752. Sk., 753. Sk., 753/1. Sk., 754. Sk., 755. Sk., 756. Sk., 757. Sk., 759. Sk., 760. Sk., 761. Sk., 762. Sk., 763. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 766. Sk., 767. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 9 Eylül Cd., Barış Manço Sk., Çiğdem Sk., Dere Sk., Doğa Sk., Gazi Kemal Paşa Sk., Gümüş Sk., Güneş Sk., Ihlamur Sk., Kahraman Sk., Karaca Sk., Kıbrıs Sk., Kocakır Sk., Kurtuluş Sk., Menekşe Sk., Saray Sk., Savaş Sk., Sümbül Sk., Vatan Sk., Zafer Sk.), Gölcükler (701. Sk., 701/1. Sk., 701/2. Sk., 792. Sk.), Kemalpaşa (9 Eylül Cd.)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3831375
Kuyucak (7754. Sk., Aski Köy Küme Evleri, Menderes Orhanlı Yolu Sk.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
11:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3830579
İnönü (9 Eylül Cd., 9202. Sk., 9202/1. Sk., 9203. Sk., 9216. Sk., 9219. Sk., 9220. Sk., 9221. Sk., 9222. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9501. Sk., 9501/1. Sk., 9503. Sk., 9503/1. Sk., 9505/3. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3830737
Evka-5 (8809. Sk., 8925. Sk., 8927. Sk., 8928. Sk., 8929. Sk., 8930. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3830765
Evka-5 (8927. Sk., 8927/2. Sk., 8927/3. Sk., 8927/4. Sk., 8927/7. Sk.)
Planlandı
07.10.2026
00:30 - 04:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3831251
Ataşehir (8001/2. Sk., 8001/3. Sk., Anadolu Cd.), Köyiçi (Anadolu Cd.), Şirintepe (8124. Sk., 8136. Sk., Anadolu Cd.)
Planlandı
08.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3831255
Atatürk
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3829747
Beyazevler (514. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 520/1. Sk., 521. Sk., 521/1. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3831436
Beyazevler (559. Sk., 560. Sk., 561. Sk.)
NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3829751
Sahilevleri (Bakü Parkı İçi Yolu, Çayır Sk., Gürler Cd., Korsan Sk., Levent Cd., Mavi Sk., Mercan Sk., Müfit Soylu Sk., Niyazi Yapan Sk., Park İçi Yolu, Şair Can Yücel Sk., Tevfik Fikret Sk., Yağmur Sk., Yasemin Sk.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3831335
Çelebi (329. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 343. Sk., 345. Sk., 365. Sk., 371. Sk., 383. Sk., 405. Sk., 407. Sk., 488. Sk., 526. Sk., 528. Sk., 530. Sk., 534. Sk., 538. Sk., 542. Sk., 544. Sk., 548. Sk., 572. Sk., Erler Cd., Eski Seferihisar Cd., Park İçi Yolu, Şehit Kemal Cd.), Kahramandere (514. Sk., Şehit Kemal Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
05.10.2026
05:00 - 05:15
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830393
Adalet
Planlandı
05.10.2026
05:15 - 05:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830404
Çay (2092. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2124. Sk., 2138/1. Sk., 2138/2. Sk.), Osmangazi (574/3. Sk., 587. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 592/1. Sk., 592/10. Sk., 592/11. Sk., 592/16. Sk., 592/2. Sk., 592/9. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 603/1. Sk., 603/2. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., 616/3. Sk., 616/4. Sk., 616/5. Sk., 616/6. Sk., 616/8. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Yavuz Cd.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2138/1. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/6. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2166/4. Sk., Bayraklı Girişi-K12)
Planlandı
05.10.2026
05:30 - 05:45
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830410
75. Yıl (1609/13. Sk.), Alpaslan (1609/3. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/12. Sk., 1620/13. Sk., 1620/14. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/19. Sk., 1620/2. Sk., 1620/23. Sk., 1620/25. Sk., 1620/28. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/30. Sk., 1620/31. Sk., 1620/32. Sk., 1620/39. Sk., 1620/4. Sk., 1620/42. Sk., 1620/43. Sk., 1620/5. Sk., 1620/51. Sk., 1620/52. Sk., 1620/53. Sk., 1620/55. Sk., 1620/56. Sk., 1620/57. Sk., 1620/58. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1620/9. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Ağustos 22. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Bayraklı (1641. Sk., 1641/1. Sk., 1642. Sk., 1898/1. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1913. Sk., 1914. Sk., 1915. Sk., 1916. Sk., 1918. Sk., 1921. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk., Zeki Yavaş Sk.), Cengizhan (1615/12. Sk., 1615/17. Sk., 1615/7. Sk., 1620/12. Sk., 1620/20. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/23. Sk., 1620/24. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/28. Sk., 1620/31. Sk., 1620/34. Sk., 1620/37. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/50. Sk., 1620/77. Sk., 1620/82. Sk., 1620/92. Sk., 1620/94. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1615/7. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/12. Sk., 1609/14. Sk., 1609/16. Sk., 1609/17. Sk., 1609/18. Sk., 1609/19. Sk., 1609/2. Sk., 1609/20. Sk., 1609/3. Sk., 1609/4. Sk., 1609/5. Sk., 1609/6. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/10. Sk., 1620/14. Sk., 1620/2. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Turan
Planlandı
05.10.2026
05:45 - 06:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830411
Adalet (Nur Sultan Nazarbayev Cd.), Bayraklı (1606. Sk., 1606/1. Sk., 1898. Sk., 1898/2. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1900/1. Sk., 1901. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1906. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 1912. Sk., Anadolu Cd., Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., 1609/1. Sk., 1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/15. Sk., 1609/16. Sk., 1609/2. Sk., 1609/4. Sk., 1609/6. Sk., 1609/7. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1617. Sk., 1618. Sk., 1620/2. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., 1626/1. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1627/5. Sk., 1628. Sk., 1628/1. Sk., 1629. Sk., 1629/1. Sk., 1629/2. Sk., 1629/3. Sk., 1629/4. Sk., 1629/5. Sk., 1639. Sk., 1646. Sk., 1647. Sk., 1651. Sk., 1651/1. Sk., 1652. Sk., 1656. Sk., 1656/1. Sk., 1656/2. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., Anadolu Cd., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk., Zeki Yavaş Sk.)
Planlandı
05.10.2026
06:15 - 06:30
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830417
Adalet (1643/29. Sk., 1643/35. Sk., 1643/6. Sk., 1645/2. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.), Çay (2091. Sk., 2091/1. Sk., 2091/2. Sk., 2091/3. Sk., 2108/7. Sk., 2120/2. Sk., 2120/7. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk.), Osmangazi (605. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/2. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 616. Sk., 616/1. Sk., 616/2. Sk., Ahmet Taner Kışlalı Parkı İçi Yolu, İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.), Tepekule (1643. Sk., 1643/1. Sk., 1643/2. Sk., 1643/21. Sk., 1643/22. Sk., 1643/23. Sk., 1643/24. Sk., 1643/25. Sk., 1643/26. Sk., 1643/27. Sk., 1643/3. Sk., 1643/30. Sk., 1643/31. Sk., 1643/32. Sk., 1643/4. Sk., 2083. Sk., 2083/1. Sk., 2084. Sk., 2084/1. Sk., 2084/2. Sk., 2084/3. Sk., 2084/4. Sk., 2084/5. Sk., 2084/7. Sk., 2084/8. Sk., 2085. Sk., 2086/1. Sk., 2086/2. Sk., 2086/3. Sk., 2086/5. Sk., 2086/6. Sk., 2086/8. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2090. Sk., 2091. Sk., 2108/10. Sk., 2108/14. Sk., 2108/7. Sk., 2108/9. Sk., 2120/2. Sk., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Şehit Astğmn. Ergin Kaya Park İçi Yolu, Şehit Polis Recep Duysak Parkı İçi Yolu, Şehit Uzman Çavuş Doğan Balduk Sk., Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cd.)
Çalışmalar Devam Ediyor
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830426
Bayraklı (Bayraklı İskele Yolu)
Çalışmalar Devam Ediyor
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830428
Bayraklı
Çalışmalar Devam Ediyor
05.10.2026
01:00 - 05:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830432
Mansuroğlu
Planlandı
06.10.2026
10:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3830715
R. Şevket İnce (2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2145/1. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2166/4. Sk., Bayraklı Girişi-K12)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
OG Ayırıcı Arızası
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3832380
Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/33. Sk., 1620/35. Sk., 1620/36. Sk., 1620/37. Sk., 1620/38. Sk., 1620/39. Sk., 1620/76. Sk., 1620/77. Sk., 1620/78. Sk., 1620/79. Sk., 1620/84. Sk., 1620/85. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2168/1. Sk., 2179. Sk.), R. Şevket İnce (2095. Sk., 2162/3. Sk., 2167. Sk., 2179. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
17:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
OG Ayırıcı Arızası
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3832384
Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/8. Sk., 1620/12. Sk., 1620/21. Sk., 1620/22. Sk., 1620/25. Sk., 1620/26. Sk., 1620/27. Sk., 1620/33. Sk., 1620/35. Sk., 1620/36. Sk., 1620/37. Sk., 1620/38. Sk., 1620/39. Sk., 1620/76. Sk., 1620/77. Sk., 1620/78. Sk., 1620/79. Sk., 1620/84. Sk., 1620/85. Sk., 1620/86. Sk., 1620/87. Sk., 1620/89. Sk., 2167. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191/1. Sk., 2193. Sk., 2193/1. Sk., 2193/2. Sk., 2193/3. Sk., 2193/4. Sk., 2195/1. Sk., 2195/2. Sk., 2195/3. Sk., 2195/4. Sk., 2195/7. Sk.), Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2168/1. Sk., 2179. Sk.), R. Şevket İnce (2095. Sk., 2162/3. Sk., 2167. Sk., 2179. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
OG Ayırıcı Arızası
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3832389
R. Şevket İnce (2140/20. Sk., 2140/22. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2148/9. Sk.)
Planlandı
06.10.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
OG Ayırıcı Arızası
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3832400
R. Şevket İnce (2140. Sk., 2140/17. Sk., 2140/2. Sk., 2140/4. Sk., 2140/5. Sk., 2140/7. Sk., 2148/9. Sk., 2166/4. Sk.)