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ASKİ su kesintisi programı! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

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ASKİ su kesintisi programı! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ana içme suyu iletim hattında yapılacak arıza onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yenimahalle, Gölbaşı, Beypazarı ilçelerinde yaşanacak su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntısını merak ediyor.

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), günlük su kesintisi programını paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, Yenimahalle, Gölbaşı, Beypazarı ilçelerine belirlenen saat aralıklarında su verilemeyecek. Arıza nedeniyle yaşanacak su kesintilerinin ayrıntıları ASKİ'nin resmi adresi üzerinden paylaşıldı. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ 3 EKİM SU KESİNTİSİ PROGRAMI

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 3.10.2026 08:10:00
Tamir Tarihi: 3.10.2026 11:00:00
Detay: Ostim OSB uzayçağı caddesi ile 1138 cadde kesişimi içerisinde bulunan Ø100PE boruda oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Ostim ve sanayi bölgesi

GÖLBAŞI

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 3.10.2026 10:15:00
Tamir Tarihi: 3.10.2026 15:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Ballıkpınar Mahallesi Menekşe Caddesi üzerinde 110’luk içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Ballıkpınar Mahallesine 3 Ekim 2026 saat- 10:15 ile 3 Ekim 2026 saat- 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 3.10.2026 10:20:00
Tamir Tarihi: 3.10.2026 13:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, KURTULUŞ mahallesi NAMIK KEMAL 2 SK. bulunan 110 luk Polietilen Boru hattında patlama nedeniyle oluşan arıza 10:00 ile 13:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ mahallesi NAMIK KEMAL 2 SK ve civarı

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Editör : ÖZGE YİĞİT
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