İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim 2026 programı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yürütülecek planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Ümraniye, Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal, Gaziosmanpaşa ve çevresindeki bazı mahallelerde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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İstanbul'da 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenecek bölgeler açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Bahçelievler, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere birçok ilçede bakım, bağlantı ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9-10 EKİM

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ulus, Aygün, Atom, Mahir, Talatpaşa, Türbedar

09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Cumhur, Şehit, Güldane, Özgül, Sefa, Temaşa, Saraybosna, Gelenek

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Üzümbağı, Meşelik, Güleç, Yengi, Neşe, Bostan, Yankı, Saraybosna, Bulut, Barut, Arı

14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Açangül, Şafak, İkiz, Talatpaşa, Elmas, Divit

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

23 Nisan, Atay, Şenol Güneş

14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şahinbey, Prof. Hasan Küçük, Ankara

16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Finans, Prof. Hasan Küçük, Ankara

9 Ekim 2026

10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Atatürk, Fazıl, Yayla, Şah Cihan, Yenigün, Sena, İbrişim, Yiğitalp, Asude, Semra, Barbaros, Yaprak, Sakarya, Kasacılar, Kesim, Murat, Elzem, Ersen, Vildan, Kurtuluş, Tavaf, Varol, Aydıner, Medine, Rasim, Umurbey, Kalem, Aşık Mahsuni Şerif, Cebelitarık, Şahika

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

9 Ekim 2026

09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

İpekçi, Neyzen Tevfik, Şehit Emre Büyükyıldırım, Mithatpaşa, Çardak, Harman, Güngör, Acar, Diriliş, Nazik

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kaptanoğlu Okul, Anılar, Sancar, Gürsel, Atay, Gürler, Kayacan, Adıvar, Evren, Akagündüz

14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sancar, Diriliş, Şehit Emre Büyükyıldırım, Akagündüz, Adıvar, Atay, Cevahir, Kayacan, Güngör, Yaylım, Gürler, Acar, Evren

16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Köroğlu, Diriliş, Fedai, Şehit Emre Büyükyıldırım, Kurban, Akagündüz, Adıvar, Atay

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

10 Ekim 2026

09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yelkenciler, Vatan, Fevzipaşa, İlkkurşun

09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal, Mecidiye, Aral, Kurban, Sibel, Kerim, Deha, Ziya Gökalp, Atay, Finans, Kutlu, Şehit Emre Büyükyıldırım, Karaçay, Adak, Diriliş, Baha

11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beşparmak, Cam, Muti, Morkaranfil, Tahir, Edalı, Seval, Defnedalı, Aruz, Mızrap, Çağdaş, Menba, Hak, Sancak, Güven, Zühre, Meşecik Çıkmazı, Gölet, Ensar, Canfeda, Piknik Çıkmazı, Gülhayat, Zülal Çıkmazı, Üçgen Çıkmazı, Meryemana, Ebrar, Kavak, Sıhhat, Elibol, Gamze, Kazak, Ulupınar, Pelin, Yeşildere, Ecdad, Mehmet Akif, Taşkın, Bilge Çıkmazı, Bülbüldere, Panayır, Çamselvi, Ayasofya, Arıburnu

13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak

14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Bereket, Nane, Vatan, Erzurum, Kozandağı, Fevzipaşa

14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük, Finans

16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yahya Kemal

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Esenyurt, Piri Reis Mahallesi: 2305. Sokak

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

9 Ekim 2026

09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi: 1579., 3026., 3076., Akçaburgaz, Hadımköy Yolu

Esenyurt, Osmangazi Mahallesi: 3121. Sokak

13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi: 3026., 3076., Hadımköy Yolu

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: SCADA Çalışması

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi: 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 126., 128., 130., 132., 35., 80., 90., 98., Ata, Başkent, Kervansaray, Malazgirt, Mareşal Fevzi Çakmak

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Beylikdüzü, Yakuplu Merkez Mahallesi

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

10:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Serçe Çıkmazı, Kültürlü, Çiçekçi Bostan, Serçe, Mareşal, Alaattin Yavaşça, Mütevelli Çeşme

9 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Özden, Kaşıkçılar, Dere, Uzundere, Erkuş, Erler, Zaferler, Ercan, Zümrüt

16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ, Tuğra

10 Ekim 2026

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Esenler, Davutpaşa Mahallesi: 46., 49., 51.

Esenler, Mimar Sinan Mahallesi: 99., İstanbul

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Esenler, Davutpaşa Mahallesi: 69., Atatürk, Melikşah

Esenler, Mimar Sinan Mahallesi: 71/1., 86., Selimiye

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Esenler, Turgut Reis Mahallesi: 400., 411., 412., 413.

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi: 512., 548., 549., 550., 551., 556.

13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Esenler, Havaalanı Mahallesi

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

9 Ekim 2026

09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Esenler, Fevzi Çakmak Mahallesi: 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., Atışalanı

Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi: 1001., 1002., 1003., 1008., Atışalanı, Kazım Karabekir, Mehmet Akif Ersoy

Esenler, Menderes Mahallesi: 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. Çıkmaz, 377., 378., 379., Atışalanı, Cihangir, Kazım Karabekir

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Esenler, Oruçreis Mahallesi: 580., 582., 584., Barbaros, Oğuzhan

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

00:00 - 08:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesi: 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., 1615., 1616., 1617., 1620., Uğur Mumcu

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Esenyurt, Pınar Mahallesi: 1234., 1237., Ahmet Arif

9 Ekim 2026

00:00 - 08:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Esenyurt, Koza Mahallesi: 1676., 1677., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701.

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi: Cami, Gazi, Kanarya, Melek, Ordu, PTT Arkası, Seven, Yeşilay

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi: Mareşal Fevzi Çakmak

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi: 106., 134., 136.

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi: 2073., 2074., 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2162., 2163., 2165., B, I, Orhan Gazi

11:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 547/1.

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle: 547., 547/1., 551/1., 598., Galeri

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

9 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 561., 561/1., Abdi İpekçi

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Ömerli Mahallesi

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Ömerli Mahallesi: Prof. Mehmet Bozkurt Sokak

12:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Karlıbeyır Mahallesi: Alaaddin, Arif, Avniye, Aydilek, Bal, Bayrak, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karadere, Karlıbayır, Kenan, Kovan, Pertev, Rıza Bey, Sadık, Sema, Sıhhat, Tanpınar, Tanyeli, Topkapı, Titiz, Uygar, Çoban Çeşme, Özaydın, Özerdem, Ünsiyet, Şendoğan

10 Ekim 2026

10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Hadımköy Mahallesi: Huri, Mevlana

12:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Atatürk Mahallesi: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Bakırköy, Basınköy Mahallesi: Vali Konağı

Bakırköy, Yenimahalle Mahallesi: 10 Temmuz

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi: Ahmet Taner Kışlalı

Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi: Ahmet Yesevi, Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Yeni Karakol, Çayır, Çimen, Çimen 1, Çimen 2, Çimen 3

Zeytinburnu, Çırpıcı Mahallesi: 299., Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Taşocağı (G/2), Yeşilyol G, Çayır, Çınar, Çınar 1, Çınar 12, Çınar 3, Çınar 4, Çınar 5, Çınar 6, Çınar 7, Çınar 8, Çırpıcı Yolu, Şehit Cengiz Aluçku

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Avcılar, Tahtakale Mahallesi: Babadağ, Bayrak, Simge, Çamlıdere

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi: Adım, Barbaros Hayrettin, Denizci, Eski İstanbul, Kılıç, Kumsal, Mahmur, Mert, Oğuz Çıkmazı, Sevda, Sırma Çıkmazı, Yayla, Yıldız, Çakır, Çınar, Çıtır, Özay

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Ekim 2026

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bayrampaşa, Ortamahalle Mahallesi: Nene Hatun, Özen

Bayrampaşa, Vatan Mahallesi: Gündoğan, Kanaat, Şehit Selahattin

08:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi: 28. Sokak

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi: Cami, Gazi, Kanarya, Melek, Ordu, PTT Arkası, Seven, Yeşilay

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi: Mareşal Fevzi Çakmak

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi: 106., 134., 136.

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi: 2073., 2074., 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2162., 2163., 2165., B, I, Orhan Gazi

11:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 547/1.

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle: 547., 547/1., 551/1., 598., Galeri

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

9 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 561., 561/1., Abdi İpekçi

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:30 - 10:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Dal, Kaplıca, Gülbağlar, Kandilci, Koza, Yonca, Gurur, Emek, Demokrasi, Aluç, Akyazı, Yasemin, Kuşburnu, Vatan, Onur, Gülnar

10:00 - 18:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Beykoz

11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Meşe, Serkan, Güleç, Üzümbağı, Saraybosna

13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sera, 5., 3., Hercai, Hedef, Nedim Sipahi, İshak, 4., Eğitim, Narin, Öztürk, 6.

15:15 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şile Yolu

9 Ekim 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Şener, Göztepe, İnanç, Melikşah, Meral, Cüda Gazi Gülbaba, Balkiraz, Mesut, Alemdağ, Necip Fazıl, Çam, Neval, Cami, Kaptanı Derya, Semavi, Sudenaz, İnanç Türkeş, Örümcek, Zerda

09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yunus Emre, Yakut, Üsküdar, Köroğlu, Kalender, Hanzade, Ertuğrul Gazi, Eren, Engin, Ekim, Çavuşbaşı, Canver, Bilge, Aytekin, Atış, Abant

16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ, Tuğra

10 Ekim 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Umut, Çamlıca, Alper, Sefa, Şener, Köroğlu, Felek, Gelenek, Fedakar, İnan, İnceler Cami, Selvi, Temaşa, Abdullah Azam, Çiftçi, Elçi, Mihrap, Sülün, İbret Çıkmazı, Süren, İhya, Mostar, Volkan, Beyazıt, Efsane, Çay, Bosna, Rahmet, Tutkun, Arif, Caner, Özgül, Dilan, Peker, Aşık Şenlik, Özgü, Özgün, Fıkra, Ferdi, Denizli, Yiğitoğlu, Berkay, Camialtı, Özen, Eğridut, Baykal, Selviler, Neriman

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Çatalca, Kaleiçi Mahallesi: Acet Evleri, Ahmet Acet Çıkmazı, Beş Kavaklar, Doktor Çeşme, Domuzdere, Fetih, Küheylan, Mehmet Şanlı, Olcay, Talip Eraslan Çıkmazı, İbrahim Kılıç Çıkmazı, Şehit İlhan Sonkaya

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Çatalca, Başak Mahallesi

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

9 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Çatalca, Başak Mahallesi

Çatalca, Çiftlikköy Mahallesi

10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi: Çakıl Yolu

Çatalca, Ovayenice Mahallesi: Duygu

Çatalca, Çakıl Mahallesi: Çakıl Yolu

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi

11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Başakşehir, Başak Mahallesi

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

9 Ekim 2026

07:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi: Barbaros Hayrettin, Naci Kasım

08:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi: Elmalı 2

09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi: Akasya

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi: 1. Murat, Acı Badem, Akgün, Akın, Bahadır 1, Beşkardeşler, Fırat, Gamsız, Gaziler, Hasan Tahsin, Mahmutbey, Mahmutbey 19., Murat, Nuray, Tuncay, Yeniçeri, Yılmaz 1

10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi: Bağcılar

Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi: Ülkü

11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi

Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Güngören, Akıncılar Mahallesi: Posta, Çubukçu, Çukurova

Güngören, Güven Mahallesi: Cevizlik, Gelincik, Hanzer, Kahraman, Kaya, Menderes, Posta, Sarmaşık, Seramik, Taşlık, Tunç, Yücel, Zeytinlik

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

10 Ekim 2026

11:38 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi: Bentler, Sarnıç

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

12:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Küçükçekmece, İnönü Mahallesi: 1. Yalçın, 4. Hürriyet

13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Küçükçekmece, İnönü Mahallesi: 1. Aydın, 1. Kubilay, 3. Yıldırım, Kars, Sami Paşa, Yıldıray

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

10 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Arnavutköy, Hacımaşlı Mahallesi: Osmanlı, Sazlıbosna Yolu

Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi: 1127.

Başakşehir, Şamlar Mahallesi: 2828., 2829., 2831., 2836. Çıkmaz, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Başakşehir, Şahintepe Mahallesi: Bahtiyar, Emir, Gözde, Hekim, Kemer, Kızılağaç, Kışla, Laleli, Mert, Türker, Yalçın, Öztürk, Şafak

11:00 - 19:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi: 1. Nehir, 4. Dere, Akbaba, Bozdoğan, Flaman, Karabatak, Katar Kuşu, Keten Kuşu, Martı, Papağan, Penguen, Piliç, Serçe, Çaykuşu, Çoban Aldatan, İspinoz

Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi: 1. Sümer, 5. Yıldırım, Camialtı, Huzur, Kavak, Pınarbaşı

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı

Sarıyer, Yeniköy Mahallesi: Beyazıtlı Çıkmazı, Beyrek, Gümüş, Güner, Güzelce Alipaşa, Harun, Karanfil Dalı Çıkmazı, Nuri Paşa, Pasinler, Tahir, Vakıflar Çıkmazı, Yeniçerililer Çıkmazı, Yunus, Zembil Çıkmazı

10 Ekim 2026

09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım

Sarıyer, Tarabya Mahallesi: Polat Koru Sitesi Yolu, Tarabya Bayırı

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

10:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ali Fuat Başgil, Dr. Faruk Ayanoğlu, Şehit Ümit Yılbar, Alageyik, Lalezar, Hacı Mehmetefendi, Bağdat

10:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Rıhtım, Damga

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara

09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mithatpaşa, Tarım, Erler, Turhal, Sungur, Taşkan, Güney, Bağ

09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Millet, Kızılçam, Adaçayı, Atatürk, Pekşen, Nane, Cevizağacı, Ceyilağacı, Levazım, Asmalı, Zühre, Altınbaşak, Mabeyn

10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Garip, Abdi İpekçi, Tahir, Nihavent, Masal, Bayram

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Dolayoba, Süha, Hediye, Mevsim, Kartal, Cevdet, Gülsultan, Gülbahar, Şimşek, Atay, Coşku, Cezmi

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ankara

9 Ekim 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çamlık, Yakacık

09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kocatepe, Hudut, Şehit Miralay Nazım Bey, Heybeli, Eşik, Ayla, Orbay, Turgutpaşa, Topel, Şehit Mustafa Erdoğan, Fesane, Çınar

10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Neslihan, İncir, Dalyan, Yeşeren, Melodi

11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çamlık

13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yakacık

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yunus, Adil, Fabrikalar, Limonçiçeği, 27 Mayıs, Eftelya, Muhteşem

10 Ekim 2026

09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Hikmet

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Üsttepe, Yüzük, Bayraktar, Sempati, Yeni Mithatpaşa, Yeniyol, Süreyyapaşa, Suyolu, İstinye, Karaca, Yenipazar, Böğürtlen, Gürani, Kafi, Çember, Kenevir, Akyol, Ulubatlı Hasan, Gülden, Ebruli, Tümer, Güleryüz, Çağla, Değer, Ekim

09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Salkım, Ihlamur, Dr. Orhan Maltepe, Sebil, Akasya, Buse, Sabri Taşkın, Dağ Çiçeği, Kızılay, İpek, Hat Boyu, Burhan Toprak

09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gül Goncası, Piri Reis

11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yenikent, Rabia

11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Stadyum, Merih, Hamidiye, Mefküre, Plevne, Zişan, Makale

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kafi, Yeni Mithatpaşa, Mukaddime, Gülün Adı, Abdülhalik Renda, Santral, Parlar, Uluçınarlar, Baharlı, Sarıgül, Hasbahçe, Çarıkçı, Ütopya, Ilgaz, Sardunya

15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Milliyet, Şehit Engin Sertel, Stadyum, Tümer, Kuyulu, Akmeşe, Yenipazar, Gülnihal, Poyraz, Karayel, Değer, Şimşir, Kenevir, Parıltı, Zafer

9 Ekim 2026

09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kocatepe, Hudut, Şehit Miralay Nazım Bey, Heybeli, Eşik, Ayla, Orbay, Turgutpaşa, Topel, Şehit Mustafa Erdoğan, Fesane, Çınar

09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Fırat, Bahadır, Karacabey, Karadağ

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mezarlık, Kurna-Ömerli Bağlantı Yolu, Bağlar

11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Dünya, Ilgaz, Begonya, Abdülhalik Renda

14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Parlar, Uluçınarlar, Mukaddime, Süreyyapaşa

15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yunus, Adil, Fabrikalar, Limonçiçeği, 27 Mayıs, Eftelya, Muhteşem

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

10 Ekim 2026

09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Tevfik İleri

09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Mesnevi, Ankara, Nergis, Yeşil Alan, Fasıla, Arda, Meydan, Kutup, Küşat, Fatih, Ahmet Yüksel Özemre, Üzüm, Bakış, Derbent, Ervah, Yakacık, Taşlık, Yeldeğirmeni, Keşkül

10:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Nebi, Rıfat Ilgaz, Aheste, Efe, Şehit Ömer Ay, Marmara, Çimenli

12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Işılay, Adaçayı, Topçam, Çağlar, Bal, Buhara, Nakarat

SANCAKTAPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Abdurrahman Gazi, Nisan, Set, Ebubekir, Ulus, Güvercinli, Osman Paşa

09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ordu

11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Aydemir, Eflatun

13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sera, 5., 3., Hercai, Hedef, Nedim Sipahi, İshak, 4., Eğitim, Narin, Öztürk, 6.

14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Erler, Florya, İmar, Turgut Özal, Yalvaç

İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

8 Ekim 2026

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sima, Nurcu, Şehitler, Tokçam, Antalya, Etem, Mızraklı, Dalaman, Uhud, Canoğlu

9 Ekim 2026

09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kosova

14:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Taşlık, Hat

15:15 - 16:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Fatih, Beydağı, Gişeler, Rabia, Atatürk

10 Ekim 2026

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Alparslan, Eroğlu, Antalya

10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan, Kınalıtaş, Antalya, Şükrü, Aycan

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