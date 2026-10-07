İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim! BEDAŞ, AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı
İstanbul elektrik kesintisi 8-9-10 Ekim 2026 programı belli oldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yürütülecek planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Ümraniye, Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal, Gaziosmanpaşa ve çevresindeki bazı mahallelerde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İstanbul'da 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenecek bölgeler açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ programına göre Avrupa ve Anadolu Yakası'nda Bahçelievler, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal ve Gaziosmanpaşa başta olmak üzere birçok ilçede bakım, bağlantı ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 8-9-10 EKİM
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ulus, Aygün, Atom, Mahir, Talatpaşa, Türbedar
09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Cumhur, Şehit, Güldane, Özgül, Sefa, Temaşa, Saraybosna, Gelenek
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üzümbağı, Meşelik, Güleç, Yengi, Neşe, Bostan, Yankı, Saraybosna, Bulut, Barut, Arı
14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Açangül, Şafak, İkiz, Talatpaşa, Elmas, Divit
13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 Nisan, Atay, Şenol Güneş
14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şahinbey, Prof. Hasan Küçük, Ankara
16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Finans, Prof. Hasan Küçük, Ankara
9 Ekim 2026
10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Atatürk, Fazıl, Yayla, Şah Cihan, Yenigün, Sena, İbrişim, Yiğitalp, Asude, Semra, Barbaros, Yaprak, Sakarya, Kasacılar, Kesim, Murat, Elzem, Ersen, Vildan, Kurtuluş, Tavaf, Varol, Aydıner, Medine, Rasim, Umurbey, Kalem, Aşık Mahsuni Şerif, Cebelitarık, Şahika
9 Ekim 2026
09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
İpekçi, Neyzen Tevfik, Şehit Emre Büyükyıldırım, Mithatpaşa, Çardak, Harman, Güngör, Acar, Diriliş, Nazik
13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kaptanoğlu Okul, Anılar, Sancar, Gürsel, Atay, Gürler, Kayacan, Adıvar, Evren, Akagündüz
14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancar, Diriliş, Şehit Emre Büyükyıldırım, Akagündüz, Adıvar, Atay, Cevahir, Kayacan, Güngör, Yaylım, Gürler, Acar, Evren
16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Köroğlu, Diriliş, Fedai, Şehit Emre Büyükyıldırım, Kurban, Akagündüz, Adıvar, Atay
10 Ekim 2026
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yelkenciler, Vatan, Fevzipaşa, İlkkurşun
09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal, Mecidiye, Aral, Kurban, Sibel, Kerim, Deha, Ziya Gökalp, Atay, Finans, Kutlu, Şehit Emre Büyükyıldırım, Karaçay, Adak, Diriliş, Baha
11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beşparmak, Cam, Muti, Morkaranfil, Tahir, Edalı, Seval, Defnedalı, Aruz, Mızrap, Çağdaş, Menba, Hak, Sancak, Güven, Zühre, Meşecik Çıkmazı, Gölet, Ensar, Canfeda, Piknik Çıkmazı, Gülhayat, Zülal Çıkmazı, Üçgen Çıkmazı, Meryemana, Ebrar, Kavak, Sıhhat, Elibol, Gamze, Kazak, Ulupınar, Pelin, Yeşildere, Ecdad, Mehmet Akif, Taşkın, Bilge Çıkmazı, Bülbüldere, Panayır, Çamselvi, Ayasofya, Arıburnu
13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak
14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bereket, Nane, Vatan, Erzurum, Kozandağı, Fevzipaşa
14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük, Finans
16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yahya Kemal
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Esenyurt, Piri Reis Mahallesi: 2305. Sokak
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi
9 Ekim 2026
09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi: 1579., 3026., 3076., Akçaburgaz, Hadımköy Yolu
Esenyurt, Osmangazi Mahallesi: 3121. Sokak
13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi: 3026., 3076., Hadımköy Yolu
10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: SCADA Çalışması
Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi: 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 126., 128., 130., 132., 35., 80., 90., 98., Ata, Başkent, Kervansaray, Malazgirt, Mareşal Fevzi Çakmak
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Beylikdüzü, Yakuplu Merkez Mahallesi
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Serçe Çıkmazı, Kültürlü, Çiçekçi Bostan, Serçe, Mareşal, Alaattin Yavaşça, Mütevelli Çeşme
9 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Özden, Kaşıkçılar, Dere, Uzundere, Erkuş, Erler, Zaferler, Ercan, Zümrüt
16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ, Tuğra
10 Ekim 2026
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kumru, Çamlıca, Haziran, Onur, Orak, Bahtiyar, Gelin, Akgün, Güner, Erfelek, Çapa, Fedakar, Vakar, Tadım, Karadeniz, Tebrik, Fakülte, Gökdemir, Yıldıray, Arda, Kilitbahir, Plevne, Karşı, Zakkum, Anı, Kuş, Bayraklı, Cengiz, Hoca Ahmet Yesevi, Menekşe, Saray, Efdal, Gülbaşak, Taşköprü, Kuyu, Çimen, Celal, Onurcan, Sırım, Filiz, Cansel, Firuz, Babürşah, Adak, Birgül, Bayrak
ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Esenler, Davutpaşa Mahallesi: 46., 49., 51.
Esenler, Mimar Sinan Mahallesi: 99., İstanbul
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Esenler, Davutpaşa Mahallesi: 69., Atatürk, Melikşah
Esenler, Mimar Sinan Mahallesi: 71/1., 86., Selimiye
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Esenler, Turgut Reis Mahallesi: 400., 411., 412., 413.
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi: 512., 548., 549., 550., 551., 556.
13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Esenler, Havaalanı Mahallesi
9 Ekim 2026
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Esenler, Fevzi Çakmak Mahallesi: 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., Atışalanı
Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi: 1001., 1002., 1003., 1008., Atışalanı, Kazım Karabekir, Mehmet Akif Ersoy
Esenler, Menderes Mahallesi: 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. Çıkmaz, 377., 378., 379., Atışalanı, Cihangir, Kazım Karabekir
10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Esenler, Oruçreis Mahallesi: 580., 582., 584., Barbaros, Oğuzhan
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
00:00 - 08:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Esenyurt, Selahaddin Eyyubi Mahallesi: 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., 1615., 1616., 1617., 1620., Uğur Mumcu
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Esenyurt, Pınar Mahallesi: 1234., 1237., Ahmet Arif
9 Ekim 2026
00:00 - 08:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Esenyurt, Koza Mahallesi: 1676., 1677., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1697., 1698., 1699., 1700., 1701.
EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi: Cami, Gazi, Kanarya, Melek, Ordu, PTT Arkası, Seven, Yeşilay
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi: Mareşal Fevzi Çakmak
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi: 106., 134., 136.
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi: 2073., 2074., 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2162., 2163., 2165., B, I, Orhan Gazi
11:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 547/1.
Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle: 547., 547/1., 551/1., 598., Galeri
9 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 561., 561/1., Abdi İpekçi
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Ömerli Mahallesi
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Ömerli Mahallesi: Prof. Mehmet Bozkurt Sokak
12:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi
Karlıbeyır Mahallesi: Alaaddin, Arif, Avniye, Aydilek, Bal, Bayrak, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karadere, Karlıbayır, Kenan, Kovan, Pertev, Rıza Bey, Sadık, Sema, Sıhhat, Tanpınar, Tanyeli, Topkapı, Titiz, Uygar, Çoban Çeşme, Özaydın, Özerdem, Ünsiyet, Şendoğan
10 Ekim 2026
10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi
Hadımköy Mahallesi: Huri, Mevlana
12:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi
Atatürk Mahallesi: Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür
BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Bakırköy, Basınköy Mahallesi: Vali Konağı
Bakırköy, Yenimahalle Mahallesi: 10 Temmuz
Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi: Ahmet Taner Kışlalı
Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi: Ahmet Yesevi, Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Yeni Karakol, Çayır, Çimen, Çimen 1, Çimen 2, Çimen 3
Zeytinburnu, Çırpıcı Mahallesi: 299., Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Taşocağı (G/2), Yeşilyol G, Çayır, Çınar, Çınar 1, Çınar 12, Çınar 3, Çınar 4, Çınar 5, Çınar 6, Çınar 7, Çınar 8, Çırpıcı Yolu, Şehit Cengiz Aluçku
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Avcılar, Tahtakale Mahallesi: Babadağ, Bayrak, Simge, Çamlıdere
Başakşehir, Şahintepe Mahallesi: Adım, Barbaros Hayrettin, Denizci, Eski İstanbul, Kılıç, Kumsal, Mahmur, Mert, Oğuz Çıkmazı, Sevda, Sırma Çıkmazı, Yayla, Yıldız, Çakır, Çınar, Çıtır, Özay
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
9 Ekim 2026
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bayrampaşa, Ortamahalle Mahallesi: Nene Hatun, Özen
Bayrampaşa, Vatan Mahallesi: Gündoğan, Kanaat, Şehit Selahattin
08:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi: 28. Sokak
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi: Cami, Gazi, Kanarya, Melek, Ordu, PTT Arkası, Seven, Yeşilay
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi: Mareşal Fevzi Çakmak
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi: 106., 134., 136.
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi: 2073., 2074., 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2162., 2163., 2165., B, I, Orhan Gazi
11:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 547/1.
Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle: 547., 547/1., 551/1., 598., Galeri
9 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi: 561., 561/1., Abdi İpekçi
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:30 - 10:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Dal, Kaplıca, Gülbağlar, Kandilci, Koza, Yonca, Gurur, Emek, Demokrasi, Aluç, Akyazı, Yasemin, Kuşburnu, Vatan, Onur, Gülnar
10:00 - 18:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Meşe, Serkan, Güleç, Üzümbağı, Saraybosna
13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sera, 5., 3., Hercai, Hedef, Nedim Sipahi, İshak, 4., Eğitim, Narin, Öztürk, 6.
15:15 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile Yolu
9 Ekim 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şener, Göztepe, İnanç, Melikşah, Meral, Cüda Gazi Gülbaba, Balkiraz, Mesut, Alemdağ, Necip Fazıl, Çam, Neval, Cami, Kaptanı Derya, Semavi, Sudenaz, İnanç Türkeş, Örümcek, Zerda
09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yunus Emre, Yakut, Üsküdar, Köroğlu, Kalender, Hanzade, Ertuğrul Gazi, Eren, Engin, Ekim, Çavuşbaşı, Canver, Bilge, Aytekin, Atış, Abant
16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ, Tuğra
10 Ekim 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Umut, Çamlıca, Alper, Sefa, Şener, Köroğlu, Felek, Gelenek, Fedakar, İnan, İnceler Cami, Selvi, Temaşa, Abdullah Azam, Çiftçi, Elçi, Mihrap, Sülün, İbret Çıkmazı, Süren, İhya, Mostar, Volkan, Beyazıt, Efsane, Çay, Bosna, Rahmet, Tutkun, Arif, Caner, Özgül, Dilan, Peker, Aşık Şenlik, Özgü, Özgün, Fıkra, Ferdi, Denizli, Yiğitoğlu, Berkay, Camialtı, Özen, Eğridut, Baykal, Selviler, Neriman
ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Çatalca, Kaleiçi Mahallesi: Acet Evleri, Ahmet Acet Çıkmazı, Beş Kavaklar, Doktor Çeşme, Domuzdere, Fetih, Küheylan, Mehmet Şanlı, Olcay, Talip Eraslan Çıkmazı, İbrahim Kılıç Çıkmazı, Şehit İlhan Sonkaya
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Çatalca, Başak Mahallesi
9 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Çatalca, Başak Mahallesi
Çatalca, Çiftlikköy Mahallesi
10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması
Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi: Çakıl Yolu
Çatalca, Ovayenice Mahallesi: Duygu
Çatalca, Çakıl Mahallesi: Çakıl Yolu
GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi
11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Başakşehir, Başak Mahallesi
9 Ekim 2026
07:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi: Barbaros Hayrettin, Naci Kasım
08:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi: Elmalı 2
09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi: Akasya
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi: 1. Murat, Acı Badem, Akgün, Akın, Bahadır 1, Beşkardeşler, Fırat, Gamsız, Gaziler, Hasan Tahsin, Mahmutbey, Mahmutbey 19., Murat, Nuray, Tuncay, Yeniçeri, Yılmaz 1
10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesi: Bağcılar
Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi: Ülkü
11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi
Bahçelievler, Soğanlı Mahallesi
Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Güngören, Akıncılar Mahallesi: Posta, Çubukçu, Çukurova
Güngören, Güven Mahallesi: Cevizlik, Gelincik, Hanzer, Kahraman, Kaya, Menderes, Posta, Sarmaşık, Seramik, Taşlık, Tunç, Yücel, Zeytinlik
10 Ekim 2026
11:38 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi: Bentler, Sarnıç
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
12:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Küçükçekmece, İnönü Mahallesi: 1. Yalçın, 4. Hürriyet
13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Küçükçekmece, İnönü Mahallesi: 1. Aydın, 1. Kubilay, 3. Yıldırım, Kars, Sami Paşa, Yıldıray
10 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Arnavutköy, Hacımaşlı Mahallesi: Osmanlı, Sazlıbosna Yolu
Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi: 1127.
Başakşehir, Şamlar Mahallesi: 2828., 2829., 2831., 2836. Çıkmaz, Değermihiç, Gonca, Girit Çıkmazı, Karataylar Çiftlik Yolu, Terkos Altınşehir Yolu
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Başakşehir, Şahintepe Mahallesi: Bahtiyar, Emir, Gözde, Hekim, Kemer, Kızılağaç, Kışla, Laleli, Mert, Türker, Yalçın, Öztürk, Şafak
11:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi: 1. Nehir, 4. Dere, Akbaba, Bozdoğan, Flaman, Karabatak, Katar Kuşu, Keten Kuşu, Martı, Papağan, Penguen, Piliç, Serçe, Çaykuşu, Çoban Aldatan, İspinoz
Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi: 1. Sümer, 5. Yıldırım, Camialtı, Huzur, Kavak, Pınarbaşı
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı TM Bakımı
Sarıyer, Yeniköy Mahallesi: Beyazıtlı Çıkmazı, Beyrek, Gümüş, Güner, Güzelce Alipaşa, Harun, Karanfil Dalı Çıkmazı, Nuri Paşa, Pasinler, Tahir, Vakıflar Çıkmazı, Yeniçerililer Çıkmazı, Yunus, Zembil Çıkmazı
10 Ekim 2026
09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Önleyici Bakım
Sarıyer, Tarabya Mahallesi: Polat Koru Sitesi Yolu, Tarabya Bayırı
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ali Fuat Başgil, Dr. Faruk Ayanoğlu, Şehit Ümit Yılbar, Alageyik, Lalezar, Hacı Mehmetefendi, Bağdat
10:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Rıhtım, Damga
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara
09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mithatpaşa, Tarım, Erler, Turhal, Sungur, Taşkan, Güney, Bağ
09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Millet, Kızılçam, Adaçayı, Atatürk, Pekşen, Nane, Cevizağacı, Ceyilağacı, Levazım, Asmalı, Zühre, Altınbaşak, Mabeyn
10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Garip, Abdi İpekçi, Tahir, Nihavent, Masal, Bayram
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Dolayoba, Süha, Hediye, Mevsim, Kartal, Cevdet, Gülsultan, Gülbahar, Şimşek, Atay, Coşku, Cezmi
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ankara
9 Ekim 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlık, Yakacık
09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kocatepe, Hudut, Şehit Miralay Nazım Bey, Heybeli, Eşik, Ayla, Orbay, Turgutpaşa, Topel, Şehit Mustafa Erdoğan, Fesane, Çınar
10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Neslihan, İncir, Dalyan, Yeşeren, Melodi
11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çamlık
13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yakacık
15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yunus, Adil, Fabrikalar, Limonçiçeği, 27 Mayıs, Eftelya, Muhteşem
10 Ekim 2026
09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Hikmet
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsttepe, Yüzük, Bayraktar, Sempati, Yeni Mithatpaşa, Yeniyol, Süreyyapaşa, Suyolu, İstinye, Karaca, Yenipazar, Böğürtlen, Gürani, Kafi, Çember, Kenevir, Akyol, Ulubatlı Hasan, Gülden, Ebruli, Tümer, Güleryüz, Çağla, Değer, Ekim
09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Salkım, Ihlamur, Dr. Orhan Maltepe, Sebil, Akasya, Buse, Sabri Taşkın, Dağ Çiçeği, Kızılay, İpek, Hat Boyu, Burhan Toprak
09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Gül Goncası, Piri Reis
11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yenikent, Rabia
11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Stadyum, Merih, Hamidiye, Mefküre, Plevne, Zişan, Makale
13:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kafi, Yeni Mithatpaşa, Mukaddime, Gülün Adı, Abdülhalik Renda, Santral, Parlar, Uluçınarlar, Baharlı, Sarıgül, Hasbahçe, Çarıkçı, Ütopya, Ilgaz, Sardunya
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Milliyet, Şehit Engin Sertel, Stadyum, Tümer, Kuyulu, Akmeşe, Yenipazar, Gülnihal, Poyraz, Karayel, Değer, Şimşir, Kenevir, Parıltı, Zafer
9 Ekim 2026
09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kocatepe, Hudut, Şehit Miralay Nazım Bey, Heybeli, Eşik, Ayla, Orbay, Turgutpaşa, Topel, Şehit Mustafa Erdoğan, Fesane, Çınar
09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Fırat, Bahadır, Karacabey, Karadağ
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mezarlık, Kurna-Ömerli Bağlantı Yolu, Bağlar
11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Dünya, Ilgaz, Begonya, Abdülhalik Renda
14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Parlar, Uluçınarlar, Mukaddime, Süreyyapaşa
15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Yunus, Adil, Fabrikalar, Limonçiçeği, 27 Mayıs, Eftelya, Muhteşem
10 Ekim 2026
09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tevfik İleri
09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Mesnevi, Ankara, Nergis, Yeşil Alan, Fasıla, Arda, Meydan, Kutup, Küşat, Fatih, Ahmet Yüksel Özemre, Üzüm, Bakış, Derbent, Ervah, Yakacık, Taşlık, Yeldeğirmeni, Keşkül
10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Nebi, Rıfat Ilgaz, Aheste, Efe, Şehit Ömer Ay, Marmara, Çimenli
12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Işılay, Adaçayı, Topçam, Çağlar, Bal, Buhara, Nakarat
SANCAKTAPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Abdurrahman Gazi, Nisan, Set, Ebubekir, Ulus, Güvercinli, Osman Paşa
09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ordu
11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Aydemir, Eflatun
13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sera, 5., 3., Hercai, Hedef, Nedim Sipahi, İshak, 4., Eğitim, Narin, Öztürk, 6.
14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Erler, Florya, İmar, Turgut Özal, Yalvaç
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
8 Ekim 2026
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sima, Nurcu, Şehitler, Tokçam, Antalya, Etem, Mızraklı, Dalaman, Uhud, Canoğlu
9 Ekim 2026
09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kosova
14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Taşlık, Hat
15:15 - 16:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Fatih, Beydağı, Gişeler, Rabia, Atatürk
10 Ekim 2026
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Alparslan, Eroğlu, Antalya
10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sincan, Kınalıtaş, Antalya, Şükrü, Aycan