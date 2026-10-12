Ankara su kesintisi 12 Ekim listesi ASKİ tarafından paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan bilgilere göre Etimesgut, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Altındağ'da farklı nedenlerle su hizmetinde aksamalar meydana geldi. Kesintilerden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini ve çalışmaların hangi saatlerde tamamlanacağını araştırıyor. İşte, ASKİ su kesintisi programı...

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Ankara su kesintisi 12 Ekim listesi paylaşıldı. ASKİ'nin açıklamasına göre Ankara'da Etimesgut, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Altındağ ilçelerinde su kesintisi meydana gelecek. Etimesgut, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Altındağ'da şebeke arızaları nedeniyle ekipler onarım çalışması yürütürken Elmadağ'da ise su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintisi uygulanıyor. İşte, ASKİ su kesinti programı...

Ankara su kesintisi 12 Ekim! ASKİ kesinti listesi (Etimesgut, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar, Altındağ)

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 EKİM! ASKİ KESİNTİ LİSTESİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 11.10.2026 22:20:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Turkuaz Mahalesi Golfkent Sitesinde Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır. Su arızasını en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Aşağıyurtçu Mahallesi Bir Kısmı ve Golfkent Civarı



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.10.2026 08:40:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Şehitali köyü içinde Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklı 08:40 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Su arızasını en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehitali Köyü Bir Kısmı



PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.10.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 12:30:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Eskiköy caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: –yunus mahallesi nin bir kısmı – merkez mahallesi nin bir kısmı



ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.10.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Elmadağ İlçesini besleyen yer altı kargalı barajında mevsimsel kaynaklı yeterli su kalmadığından dolayı 12.10.2026 tarihinden itibaren geçici bir süre; saat 09:30 ile saat 18:00 saatleri arası planlı ve kademeli basınç düşüklüğü su kesintisi yapılacak olup su verilemiyecektir. Etkilenen Depo ve yerler ; --Şahintepe Depo: Kurtuluş Mh üst kodları Tatlıca Mh TOKİ ve Sungur mevki. --Kurtuluş Depo: Kurtuluş Mh orta kodları Tatlıca Mh orta ve alt kodları İsmetpaşa Mh üst kodları Yenice Mh ,Yenidoğan Mh ,Yenipınar Mh tamamı Vatandaşlarımızın bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için tankerlerimiz su depolarına takviye amacıyla çalışacaktır. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: İSMETPASA MH BIR KISMI TATLICA MH BIR KISMI YENIDOGAN MH TAMAMI YENIPINAR MH TAMAMI YENICE MH BIR KISMI

Ankara su kesintisi 12 Ekim! ASKİ kesinti listesi (Etimesgut, Pursaklar, Elmadağ, Şereflikoçhisar, Altındağ)



ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.10.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz; Şereflikoçhisar İlçesi Sarıkaya Mahallesinde Ø400 lük hat vanası arızasından kaynaklı yenileme çalışması yapılacağından 12.10.2026 10:00 - 17:00 saatleri arasında 12 saatlik plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Boğaziçi, Kale, Sanayi, Sarıkaya, Mustafacık, İstiklal, Ekici, Yeni, Hürriyet Mahalleleri



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.10.2026 10:25:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Örnek mahallesi Hızır Reis sokak içerisinde meydana gelen İçme Suyu Şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kale mahallesi, Örnek mahallesi ve Atıfbey mahallesi bir kısmı



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 12.10.2026 10:30:00

Tamir Tarihi: 12.10.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Adınlıkevler Mahallesi Altınpark caddesi ile Erda Sokak köşede meydana gelen İçme Suyu Şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: : Aydınlıkevler mahallesi ve Öder mahallesi bir kısmı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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